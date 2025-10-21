Happy Hormones: खुश रहने का ये है 7 हिट फार्मूला, नेचुरली शरीर में बढ़ने लगेगा हैप्पी हार्मोन

'जवान' से लेकर 'चेन्नई एक्सप्रेस' तक, किंग खान के बर्थ डे पर सिनेमा हॉल में होगा शाहरुख का राज
ऋतु सिंह | Oct 21, 2025, 10:28 AM IST
1.छोटी-छोटी चीज़ों में छुपी होती है खुशियां
खुशी कोई लॉटरी में मिलने वाला कोई बड़ा इनाम नहीं है. यह उन छोटी-छोटी चीज़ों का नतीजा है जो हम रोज़ करते हैं. ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियों के बावजूद अपने मन को हल्का रखना ही सबसे बड़ी कला है.
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, अपनी दैनिक आदतों में छोटे-छोटे बदलाव करके हम ज़्यादा खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं. इसके लिए किसी बड़ी योजना की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर दिन कुछ आसान फ़ॉर्मूले अपनाना ही काफ़ी है. आने वाला साल आपके जीवन को और भी खुशियों से भर देगा. पेश हैं मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस बारे में कही गई 7 अहम बातें.
2.खुद को खुश करने वाला काम करें
चाहे वह स्वास्थ्य हो, परिवार हो, या शिक्षा हो. हर दिन एक छोटा सा काम करें जो उस मूल्य से जुड़ा हो. उदाहरण के लिए, दो पन्नों की किताब पढ़ना, या कल के लिए ज़रूरी सब्ज़ियां तैयार करना. तस्वीरें बनाना या जो भी आपको सुखद अहसास दिलाए. जब आपके शब्द और कर्म एक जैसे होंगे, तो आपमें आत्मविश्वास आएगा, जिससे आपको आंतरिक खुशी मिलेगी.
3. ध्यान लगाना शुरू करें
आज के डिजिटल युग में, हमारा ध्यान आसानी से भटक सकता है. रोज़ाना कुछ मिनट ध्यान करें और अपनी साँसों पर ध्यान केंद्रित करें. कोई भी काम करते समय, अपना मोबाइल फ़ोन दूर रखें और एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें. इससे आपका तंत्रिका तंत्र शांत रहेगा और आप अनावश्यक चिंताओं से दूर रहेंगे.
4.अच्छी नींद को प्राथमिकता दें
अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, तो इसका सीधा असर आपके मूड, सहनशक्ति और याददाश्त पर पड़ेगा. इसलिए, रोज़ाना एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें.सोने से पहले मोबाइल फ़ोन और दूसरी स्क्रीन से दूर रहें. ठंडे, अंधेरे और शांत कमरे में सोने से आपके दिमाग को गहरी और तरोताज़ा नींद लेने में मदद मिलेगी.
5.सुबह की धूप लें और व्यायाम करें
हर सुबह दस मिनट धूप में रहने से आपके शरीर की आंतरिक घड़ी ठीक से काम करेगी. इसके अलावा, 20-30 मिनट टहलना या हल्का व्यायाम करना आपके तन और मन दोनों को ऊर्जा प्रदान करेगा. इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.
6. ज़रूरतमंद की मदद करें
हर दिन जानबूझकर किसी की मदद करें. यह एक छोटा सा प्रोत्साहन भरा संदेश भेजना हो सकता है, या किसी ज़रूरतमंद की मदद करना भी हो सकता है. इस तरह के छोटे-छोटे दयालु कार्य आपके मस्तिष्क में सकारात्मक भावनाएँ पैदा करेंगे और आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करने में मदद करेंगे.
7.वास्तविक रिश्तों के लिए समय निकालें
खुश लोग अपने रिश्तों को अच्छी तरह निभाते हैं. अपने प्रियजनों से रोज़ बात करें. हो सके तो साथ में खाना भी खाएँ. इससे आप ज़्यादा सुरक्षित और प्यार महसूस करेंगे. जैसा कि ब्राजील में जन्मी विशेषज्ञ और लेखिका रूडा इआंडे ने अपनी पुस्तक "लाफिंग इन द फेस ऑफ कैओस" में कहा है, "परम लक्ष्य के रूप में खुशी का पीछा करने के बजाय, हमें जीवन की सभी भावनाओं का स्वागत करना सीखना चाहिए."
8.तीन अच्छे पल याद रखें
हर दिन घटित होने वाले तीन सामान्य लेकिन सकारात्मक पलों को पहचानें. उदाहरण के लिए, चाय की पहली चुस्की, कोई मज़ाक जिस पर आप हँसे हों, या घर में धूप की किरण का आना. इन पलों का अनुभव करें और रात को सोने से पहले उन्हें लिख लें. इससे आपका दिमाग सकारात्मक चीज़ों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित होगा.
