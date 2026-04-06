भारत का ‘वॉटर पावर’ कहलता है ये जिला, 17 नदियों से घिरा ये डिस्ट्रिक बना नेचर का मास्टरपीस

3 . किसानों के लिए ‘जल का खजाना’ क्यों है यह जिला?

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जहां देश के कई हिस्से पानी की कमी से जूझते हैं, वहीं आजमगढ़ में नदियों की भरमार खेती के लिए बड़ी ताकत है.यहां सिंचाई के लिए ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता और फसलें बेहतर होती हैं. इसका सीधा असर किसानों की आमदनी और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. अगर पानी सही तरीके से उपलब्ध हो, तो गांवों की आर्थिक स्थिति खुद-ब-खुद मजबूत हो सकती है.

