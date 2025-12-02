ये है भारत का इकलौता 3 करोड़ फॉलोअर्स वाला कुकिंग यूट्यूब चैनल, गांव के लड़कों ने ऐसे किया कमाल

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 02, 2025, 06:34 AM IST
1.विलेज कुकिंग यूट्यूब चैनल
विलेज कुकिंग यूट्यूब चैनल टीम भारत का पहला कुकिंग यूट्यूब चैनल है जिसके 3 करोड़ सब्सक्राइबर हैं. विलेज कुकिंग यूट्यूब चैनल की शुरुआत 2018 में पुदुक्कोट्टई जिले के अरंतंगी के पास चिन्ना वीरमंगलम गाँव के 6 लोगों, सुब्रमण्यन, अय्यनार, पेरियाथंबी, मुरुगेसन, मुथुमानिकम और तमिलसेल्वन के एक समूह ने की थी.
2.पेड़ों की चोटियों और ऊंचे स्थानों से वीडियो अपलोड करते थे
अपनी कड़ी मेहनत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमने उन दिनों में कड़ी मेहनत की थी जब इंटरनेट की सुविधा इतनी उपलब्ध नहीं थी, पेड़ों की चोटियों और ऊंचे स्थानों से वीडियो अपलोड करते थे, लेकिन पहले 8 महीनों में हमें ज्यादा व्यूज नहीं मिले. इसका मतलब है कि पहले 55 वीडियो ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया."
3.हार नहीं मानी
लेकिन हमने हार नहीं मानी. हमने कुछ समय के लिए वीडियो पोस्ट करना बंद कर दिया. फिर हमने लोगों के मूड के हिसाब से कंटेंट ढूँढ़ना और वीडियो बनाना शुरू किया. हमने क्वालिटी बढ़ाई," उन्होंने कहा.
4.दीमक वाला वीडियो वायरल हो गया
दीमक वाला वीडियो वायरल हो गया. लोगों ने गाँव के साधारण लोगों के जीवन को दर्शाने वाले इस बेहतरीन वीडियो को लाइक बटन पर क्लिक करके देखा. उन्होंने केकड़े रसम जैसे कई तरह के व्यंजनों के वीडियो बनाकर दर्शकों का ध्यान खींचा.
5.राहुल गांधी ने इसी कुकिंग चैनल समूह के साथ लंच किया था
2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान तमिलनाडु आए राहुल गांधी ने इसी कुकिंग चैनल समूह के साथ लंच किया था. आगे चलकर और भी ज़्यादा लोकप्रिय हुए इस विलेज कुकिंग चैनल के अगले कुछ ही दिनों में 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए. लोगों की राय स्वीकार करके और उनकी ग़लतियों को सुधारकर वे लोगों के और क़रीब पहुँच गए.
6.सात साल में एक बड़े रिकॉर्ड के मालिक बन गए हैं
जो लोग वीडियो अपलोड करने के लिए 7 घंटे से लेकर 24 घंटे तक इंतजार करते थे, वे महज सात साल में एक बड़े रिकॉर्ड के मालिक बन गए हैं.
7.यूट्यूब पर 100 सर्वश्रेष्ठ फ़ूड वीडियो की सूची में चौथे स्थान पर है
विलेज कुकिंग चैनल दुनिया भर में यूट्यूब पर 100 सर्वश्रेष्ठ फ़ूड वीडियो की सूची में चौथे स्थान पर है. मार्टा एंड रुस्तम और त्सुरीकी शो जैसे चैनल, जो शीर्ष 3 में हैं, फ़ूड रिव्यू भी प्रदान करते हैं. विलेज कुकिंग चैनल एक ऐसा चैनल है जो संपूर्ण फ़ूड तैयारी के वीडियो पोस्ट करता है.
8.तो सफलता ज़रूर मिलती है
आज ये यूट्यूबर दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं. देश ही नहीं विदेश से भी लोग इन्हें बधाई दे रहे हैं. इनसे बढ़कर कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि अगर आत्मविश्वास के साथ काम किया जाए, तो सफलता ज़रूर मिलती है.
