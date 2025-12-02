FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

, मथुरा में पुलिस-बदमाश के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, फिरौती के लिए रोहित, गोल्डी का नाम लेता था | महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग, 246 नगरपालिका परिषद , 42 नगर पंचायतों के लिए मतदान जारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत के इन 10 राज्यों में हैं सबसे ज्यादा एचआईवी-एड्स केस, एनएसीओ की रिपोर्ट देख खुली रह जाएंगी आंखें

भारत के इन 10 राज्यों में हैं सबसे ज्यादा एचआईवी-एड्स केस, एनएसीओ की रिपोर्ट देख खुली रह जाएंगी आंखें

दिल्ली, मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर विमानों के GPS डेटा से छेड़छाड़, चौंकाने वाले खुलासे से एविएशन सेक्टर में हड़कंप

दिल्ली, मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर विमानों के GPS डेटा से छेड़छाड़, चौंकाने वाले खुलासे से एविएशन सेक्टर में हड़कंप

महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए वोटिंग आज, उद्धव ठाकरे बोले 'पैसा फेंको-तमाशा देखो' का चल रहा मॉडल

महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए वोटिंग आज, उद्धव ठाकरे बोले 'पैसा फेंको-तमाशा देखो' का चल रहा मॉडल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के  भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती

इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती

ये है भारत का इकलौता 3 करोड़ फॉलोअर्स वाला कुकिंग यूट्यूब चैनल, गांव के लड़कों ने ऐसे किया कमाल

ये है भारत का इकलौता 3 करोड़ फॉलोअर्स वाला कुकिंग यूट्यूब चैनल, गांव के लड़कों ने ऐसे किया कमाल

पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!

पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!

HomePhotos

लाइफस्टाइल

ये है भारत का इकलौता 3 करोड़ फॉलोअर्स वाला कुकिंग यूट्यूब चैनल, गांव के लड़कों ने ऐसे किया कमाल

हाल ही में सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ा है. घर-घर में यूट्यूबर पैदा हो रहे हैं. उनमें से बहुत कम ही सफल हो पाते हैं. लेकिन गाँव के इन लड़कों ने कमाल की उपलब्धियाँ हासिल की हैं. यह देश का सबसे ज़्यादा फ़ॉलोअर्स वाला यूट्यूब चैनल है.

ऋतु सिंह | Dec 02, 2025, 06:34 AM IST

1.विलेज कुकिंग यूट्यूब चैनल

विलेज कुकिंग यूट्यूब चैनल
1

विलेज कुकिंग यूट्यूब चैनल टीम भारत का पहला कुकिंग यूट्यूब चैनल है जिसके 3 करोड़ सब्सक्राइबर हैं. विलेज कुकिंग यूट्यूब चैनल की शुरुआत 2018 में पुदुक्कोट्टई जिले के अरंतंगी के पास चिन्ना वीरमंगलम गाँव के 6 लोगों, सुब्रमण्यन, अय्यनार, पेरियाथंबी, मुरुगेसन, मुथुमानिकम और तमिलसेल्वन के एक समूह ने की थी.
 

Advertisement

2.पेड़ों की चोटियों और ऊंचे स्थानों से वीडियो अपलोड करते थे

पेड़ों की चोटियों और ऊंचे स्थानों से वीडियो अपलोड करते थे
2

अपनी कड़ी मेहनत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमने उन दिनों में कड़ी मेहनत की थी जब इंटरनेट की सुविधा इतनी उपलब्ध नहीं थी, पेड़ों की चोटियों और ऊंचे स्थानों से वीडियो अपलोड करते थे, लेकिन पहले 8 महीनों में हमें ज्यादा व्यूज नहीं मिले. इसका मतलब है कि पहले 55 वीडियो ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया."
 

3.हार नहीं मानी

हार नहीं मानी
3

लेकिन हमने हार नहीं मानी. हमने कुछ समय के लिए वीडियो पोस्ट करना बंद कर दिया. फिर हमने लोगों के मूड के हिसाब से कंटेंट ढूँढ़ना और वीडियो बनाना शुरू किया. हमने क्वालिटी बढ़ाई," उन्होंने कहा.
 

4.दीमक वाला वीडियो वायरल हो गया

दीमक वाला वीडियो वायरल हो गया
4

दीमक वाला वीडियो वायरल हो गया. लोगों ने गाँव के साधारण लोगों के जीवन को दर्शाने वाले इस बेहतरीन वीडियो को लाइक बटन पर क्लिक करके देखा. उन्होंने केकड़े रसम जैसे कई तरह के व्यंजनों के वीडियो बनाकर दर्शकों का ध्यान खींचा.
 

TRENDING NOW

5.राहुल गांधी ने इसी कुकिंग चैनल समूह के साथ लंच किया था

राहुल गांधी ने इसी कुकिंग चैनल समूह के साथ लंच किया था
5

2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान तमिलनाडु आए राहुल गांधी ने इसी कुकिंग चैनल समूह के साथ लंच किया था. आगे चलकर और भी ज़्यादा लोकप्रिय हुए इस विलेज कुकिंग चैनल के अगले कुछ ही दिनों में 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए. लोगों की राय स्वीकार करके और उनकी ग़लतियों को सुधारकर वे लोगों के और क़रीब पहुँच गए.
 

6.सात साल में एक बड़े रिकॉर्ड के मालिक बन गए हैं

सात साल में एक बड़े रिकॉर्ड के मालिक बन गए हैं
6

जो लोग वीडियो अपलोड करने के लिए 7 घंटे से लेकर 24 घंटे तक इंतजार करते थे, वे महज सात साल में एक बड़े रिकॉर्ड के मालिक बन गए हैं.
 

7.यूट्यूब पर 100 सर्वश्रेष्ठ फ़ूड वीडियो की सूची में चौथे स्थान पर है

यूट्यूब पर 100 सर्वश्रेष्ठ फ़ूड वीडियो की सूची में चौथे स्थान पर है
7

विलेज कुकिंग चैनल दुनिया भर में यूट्यूब पर 100 सर्वश्रेष्ठ फ़ूड वीडियो की सूची में चौथे स्थान पर है. मार्टा एंड रुस्तम और त्सुरीकी शो जैसे चैनल, जो शीर्ष 3 में हैं, फ़ूड रिव्यू भी प्रदान करते हैं. विलेज कुकिंग चैनल एक ऐसा चैनल है जो संपूर्ण फ़ूड तैयारी के वीडियो पोस्ट करता है.
 

8.तो सफलता ज़रूर मिलती है

तो सफलता ज़रूर मिलती है
8

आज ये यूट्यूबर दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं. देश ही नहीं विदेश से भी लोग इन्हें बधाई दे रहे हैं. इनसे बढ़कर कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि अगर आत्मविश्वास के साथ काम किया जाए, तो सफलता ज़रूर मिलती है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के  भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
ये है भारत का इकलौता 3 करोड़ फॉलोअर्स वाला कुकिंग यूट्यूब चैनल, गांव के लड़कों ने ऐसे किया कमाल
ये है भारत का इकलौता 3 करोड़ फॉलोअर्स वाला कुकिंग यूट्यूब चैनल, गांव के लड़कों ने ऐसे किया कमाल
पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!
पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!
एक क्रिकेटर कितनी बार संन्यास वापस ले सकता है? जानें क्या है क्रिकेट के नियम
एक क्रिकेटर कितनी बार संन्यास वापस ले सकता है? जानें क्या है क्रिकेट के नियम
भारत में इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी
भारत में इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी
MORE
Advertisement
धर्म
Love Marriage Remedies: लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर
लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
Rashifal 30 November 2025: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement