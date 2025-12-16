ये है भारत की सबसे महंगी चाय, 1 Kg का दाम सोने की कीमत से भी ज्यादा और गोल्ड की तरह रेट होता है फ्लैक्चुएट

संसद परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया, मनरेगा का नाम बदलने का किया विरोध | प्रियंका गांधी वाड्रा का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा- सरकार ने मजदूरी नहीं बढ़ाई, ग्राम पंचायत का अधिकार अपने पास लिया, यह गरीबों के हक पर चोट | संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन, मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल पेश करेगी सरकार
1.मेहमानों को चाय पिलाना भी एक परंपरा है
कुछ लोगों के लिए चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं, बल्कि एक ऊर्जा पेय है. वे तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपने चाय नहीं पी है, तो आप दौड़ नहीं सकते. दुनिया भर में चाय पीने वालों की संख्या कॉफी पीने वालों के बराबर ही है. कुछ लोगों के लिए, चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि एक ऊर्जावर्धक पेय है. यहां तक कि वे कहते हैं कि अगर आपने चाय नहीं पी है, तो आप दौड़ नहीं सकते. घर आने वाले मेहमानों को चाय पिलाना भी एक परंपरा है.
2.सोने की तरह इस चाय के दाम बदलते रहते हैं
क्या आपको पता है चाय भी विलासिता की वस्तु होती है और एक चाय भारत की ऐसी है जिसकी कीमत सोने से भी ज्यादा है और सोने की तरह ही इसके रेट बदलते रहते हैं. एक किलो चाय सोने की कीमत जितनी है. तो क्या आप महंगी चाय के बारे में जानते हैं? तो आइए जानते हैं ये चाय की खासियत क्या है और क्यों ये इतनी महंगी है.
3.ये है आसाम की ये चाय
असम का एक बेहद दुर्लभ और विशेष किस्म का चाय है, जो दुनिया के सबसे महंगे चाय में गिनी जाती है. ये है असम की मनोहारी गोल्ड टी (Manohari Gold Tea) दुनिया की सबसे दुर्लभ और महंगी चायों में से एक है. इसकी खासियत और मौजूदा कीमत क्या है चलिए जानें.
4. इस चाय की मौजूदा कीमत जा लें
मनोहारी गोल्ड टी की कीमत आम चाय की तरह तय नहीं होती, बल्कि इसकी नीलामी (Auction) होती है. हाल ही के सालों में इसकी नीलामी 1.15 लाख रुपये प्रति किलोग्राम (₹1,15,000/kg) तक हो चुकी है. आम तौर पर नीलामी में यह चाय 99,999 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये प्रति किलो के बीच बिकती है.
5.यह चाय इतनी खास और महंगी क्यों है?
इसकी भारी कीमत के पीछे कई ख़ास वजहें हैं जैसे इस चाय की पत्तियां साल में सिर्फ़ एक बार और वह भी सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच (सूरज उगने से पहले) तोड़ी जाती हैं. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सूरज की किरणें पत्तियों की खुशबू (Aroma) और नमी को कम न कर दें.
6. सुनहरी रंगत है इसकी पहचान
यह चाय सामान्य काली पत्तियों जैसी नहीं होती. इसमें सुनहरे रंग की कलियां (Golden tips) होती हैं. जब इसे बनाया (brew) जाता है, तो इसका रंग 24 कैरेट सोने जैसा चमकदार सुनहरा दिखाई देता है.
7.बेहद कम उत्पादन (Extreme Rarity):
यह चाय बहुत ही दुर्लभ है. पूरे साल में इसका उत्पादन केवल 2 से 5 किलोग्राम तक ही हो पाता है, जिससे इसकी मांग और कीमत हमेशा आसमान छूती है.
8.चाय की दुनिया का सोना
यह चाय एंटी-ऑक्सीडेंट्स (Antioxidants) से भरपूर होती है और इसमें कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. यह चाय असम के डिब्रूगढ़ (Dibrugarh) जिले के 'मनोहारी टी एस्टेट' में उगाई जाती है और इसे "चाय की दुनिया का सोना" भी कहा जाता है.