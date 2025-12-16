ये है भारत की सबसे महंगी चाय, 1 Kg का दाम सोने की कीमत से भी ज्यादा और गोल्ड की तरह रेट होता है फ्लैक्चुएट

1 . मेहमानों को चाय पिलाना भी एक परंपरा है

कुछ लोगों के लिए चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं, बल्कि एक ऊर्जा पेय है. वे तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपने चाय नहीं पी है, तो आप दौड़ नहीं सकते. दुनिया भर में चाय पीने वालों की संख्या कॉफी पीने वालों के बराबर ही है. कुछ लोगों के लिए, चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि एक ऊर्जावर्धक पेय है. यहां तक कि वे कहते हैं कि अगर आपने चाय नहीं पी है, तो आप दौड़ नहीं सकते. घर आने वाले मेहमानों को चाय पिलाना भी एक परंपरा है.

