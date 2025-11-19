भारत का ये राज्य Gen-Z की बना पहली पसंद, ट्रेवल के लिए सबसे ज्यादा यहां आ रहे यंगस्टर 

3 . 4000 साल पुराना इतिहास जो आज भी जिंदा है

उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक जीवंत संग्रहालय है.यहां का इतिहास हड़प्पा युग से लेकर रामायण-काल, महाभारत युग से लेकर नवाबी दौर तक हर कदम पर महसूस किया जा सकता है. युवा इसे सिर्फ किताबों में पढ़ना नहीं चाहते; वे इसे जीना चाहते हैं.काशी की गलियों में चलते हुए, अयोध्या के मंदिरों में आरती देखते हुए, या हस्तिनापुर में महाभारत की धूल छूते हुए उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे इतिहास के बीच खड़े हों.

