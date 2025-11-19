FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Pollution: दिल्ली में AQI 388 पर पहुंचा, 'बेहद खराब', इन इलाकों में बहुत खतरनाक स्थिति पर पहुंचा प्रदूषण

दिल्ली में AQI 388 पर पहुंचा, 'बेहद खराब', इन इलाकों में बहुत खतरनाक स्थिति पर पहुंचा प्रदूषण

Trains Cancelled: 1 दिसंबर से 3 मार्च तक 24 ट्रेनें कैंसिल, 28 ट्रेनों के रूट बदले; दिल्‍ली-यूपी-बिहार वाले देख लें पूरी लिस्‍ट

Trains Cancelled: 1 दिसंबर से 3 मार्च तक 24 ट्रेनें कैंसिल, 28 ट्रेनों के रूट बदले; दिल्‍ली-यूपी-बिहार वाले देख लें पूरी लिस्‍ट

Railway Catering Policy: एयरपोर्ट की तरह अब रेलवे स्टेशनों पर भी दिखेंगे McDonald's, Haldiram, KFC जैसे मशहूर फूड चेन..

Railway Catering Policy: एयरपोर्ट की तरह अब रेलवे स्टेशनों पर भी दिखेंगे McDonald's, Haldiram, KFC जैसे मशहूर फूड चेन..

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारत का ये राज्य Gen-Z की बना पहली पसंद, ट्रेवल के लिए सबसे ज्यादा यहां आ रहे यंगस्टर 

भारत का ये राज्य Gen-Z की बना पहली पसंद, ट्रेवल के लिए सबसे ज्यादा यहां आ रहे यंगस्टर

करीना-कैटरीना और आलिया नहीं... इस भारतीय एक्ट्रेस को मिला दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब, यहां देखें टॉप-10 लिस्ट

करीना-कैटरीना और आलिया नहीं... इस भारतीय एक्ट्रेस को मिला दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब, यहां देखें टॉप-10 लिस्ट

विदेश में नौकरी पर लात मारकर लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना कारोबार; आज 300 करोड़ का है बिजनेस

विदेश में नौकरी पर लात मारकर लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना कारोबार; आज 300 करोड़ का है बिजनेस

HomePhotos

लाइफस्टाइल

भारत का ये राज्य Gen-Z की बना पहली पसंद, ट्रेवल के लिए सबसे ज्यादा यहां आ रहे यंगस्टर 

Gen-Z की पसंद ट्रेवल में बदल रही है. जहां पहले कभी ये एडवेंचर और हील्स में जाने को बेताब रहते थे, वही अब इनका ट्रेवल डेस्टिनेशन मूड भी बदलने लगा है और देश के एक खास राज्य में सबसे ज्यादा यंगस्टर ट्रेवल करने लगे हैं. कौन सा है ये राज्य और क्यों बदली पसंद चलिए डिटेल में समझें.

ऋतु सिंह | Nov 19, 2025, 07:42 AM IST

1. युवा पीढ़ी आज सिर्फ घूमना नहीं चाहती, बल्कि...

युवा पीढ़ी आज सिर्फ घूमना नहीं चाहती, बल्कि...
1

भारत की युवा पीढ़ी आज सिर्फ घूमना नहीं चाहती, बल्कि ऐसे अनुभव खोज रही है जो आध्यात्मिकता, संस्कृति, इतिहास और सोशल मीडिया अपील—सब कुछ एक साथ दे सकें. और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश Gen-Z की सबसे पसंदीदा मंज़िल बनकर उभर रहा है. क्योंकि यह वही भूमि है जहां रामायण और महाभारत जैसी अमर कथाओं का जन्म हुआ, और जहां इतिहास आज भी सांस लेता है.
 

Advertisement

2.तनाव से राहत और आत्मिक शांति की खोज

तनाव से राहत और आत्मिक शांति की खोज
2

 

Gen-Z लगातार पढ़ाई, नौकरी, सोशल मीडिया प्रेशर और प्रतियोगिता के बोझ से थक रही है. यूपी के तीर्थस्थल—अयोध्या, काशी, वृंदावन, चित्रकूट, प्रयागराज—उन्हें एक ऐसी जगह देते हैं जहां मन शांत होता है, आत्मा हल्की लगती है और जीवन का तनाव जैसे पीछे छूट जाता है. घाटों की सुबह की हवा, मंत्रों की ध्वनि और मंदिरों का वातावरण आज की युवा पीढ़ी के लिए "डिजिटल डिटॉक्स" जैसा असर छोड़ता है.
 

3.4000 साल पुराना इतिहास जो आज भी जिंदा है

4000 साल पुराना इतिहास जो आज भी जिंदा है
3

उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक जीवंत संग्रहालय है.यहां का इतिहास हड़प्पा युग से लेकर रामायण-काल, महाभारत युग से लेकर नवाबी दौर तक हर कदम पर महसूस किया जा सकता है. युवा इसे सिर्फ किताबों में पढ़ना नहीं चाहते; वे इसे जीना चाहते हैं.काशी की गलियों में चलते हुए, अयोध्या के मंदिरों में आरती देखते हुए, या हस्तिनापुर में महाभारत की धूल छूते हुए उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे इतिहास के बीच खड़े हों.
 

4.संस्कृति, कला और संगीत की नर्सरी

संस्कृति, कला और संगीत की नर्सरी
4

Gen-Z को खुद को व्यक्त करना पसंद है, और यूपी की कला उन्हें यही स्पेस देती है.
कथक, ठुमरी, अवधी-ब्रज संस्कृति, नवाबी तहजीब, कुम्हार कला ये सब मिलकर युवाओं को भारत की असली आत्मा का एहसास कराते हैं. लखनऊ की गलियों में नवाबी नज़ाकत, वाराणसी की संगीत परंपरा और प्रयागराज का साहित्यिक माहौल युवाओं को अपनी ओर खींच रहा है.
 

TRENDING NOW

5.रामायण–महाभारत की जन्मभूमि का आकर्षण

रामायण–महाभारत की जन्मभूमि का आकर्षण
5

अयोध्या में जहां प्रभु राम का जन्म हुआ, हस्तिनापुर में जहां पांडवों का राज था और  कुरुक्षेत्र के घटनाक्रम से लेकर पंचाल राज्य और चित्रकूट का वनवास स्थल से जुड़ी कहानियों को स्क्रीन पर देखकर बड़ी हुई Gen-Z अब इन्हें असल में देखकर यकीन ही नहीं करना चाहती बल्कि उस फील को महसूस करना चाहती है,उन्हें लगता है कि वे अपनी जड़ों को छू रहे हैं.

6.सोशल मीडिया युग में सबसे Instagrammable राज्य

सोशल मीडिया युग में सबसे Instagrammable राज्य
6

यूपी के नए घाट, LED-लाइटेड कॉरिडोर, भव्य मंदिर, गंगा आरती, काशी कॉरिडोर, राम मंदिर की दिव्यता—सब कुछ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. Gen-Z के लिए यह एक ऐसा राज्य बन गया है जहां हर मोड़, हर दृश्य एक Instagram Reel बन सकता है.

7.राम मंदिर उद्घाटन के बाद आध्यात्मिक पर्यटन का उफान

राम मंदिर उद्घाटन के बाद आध्यात्मिक पर्यटन का उफान
7

2024 में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या Gen-Z के लिए “must-visit destination” बन गई है. दिव्य आरती, आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक चमक सब मिलकर यह युवाओं की आध्यात्मिक जिज्ञासा को जागृत कर रही है.

8.BHU जैसी यूनिवर्सिटीज इतिहास और आधुनिकता का मेल लगते हैं

BHU जैसी यूनिवर्सिटीज इतिहास और आधुनिकता का मेल लगते हैं
8

BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, AMU…यूपी सिर्फ पर्यटन ही नहीं, बल्कि शिक्षा और विचारों का केंद्र भी है. युवा यहां इतिहास और आधुनिकता का अनोखा मेल पाते हैं जो उन्हें प्रेरित करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi Pollution: दिल्ली में AQI 388 पर पहुंचा, 'बेहद खराब', इन इलाकों में बहुत खतरनाक स्थिति पर पहुंचा प्रदूषण
दिल्ली में AQI 388 पर पहुंचा, 'बेहद खराब', इन इलाकों में बहुत खतरनाक स्थिति पर पहुंचा प्रदूषण
Trains Cancelled: 1 दिसंबर से 3 मार्च तक 24 ट्रेनें कैंसिल, 28 ट्रेनों के रूट बदले; दिल्‍ली-यूपी-बिहार वाले देख लें पूरी लिस्‍ट
Trains Cancelled: 1 दिसंबर से 3 मार्च तक 24 ट्रेनें कैंसिल, 28 ट्रेनों के रूट बदले; दिल्‍ली-यूपी-बिहार वाले देख लें पूरी लिस्‍ट
Railway Catering Policy: एयरपोर्ट की तरह अब रेलवे स्टेशनों पर भी दिखेंगे McDonald's, Haldiram, KFC जैसे मशहूर फूड चेन..
Railway Catering Policy: एयरपोर्ट की तरह अब रेलवे स्टेशनों पर भी दिखेंगे McDonald's, Haldiram, KFC जैसे मशहूर फूड चेन..
इस कश्मीरी मौलवी ने रची थी लाल किला पर हमले की साजिश, जैश के साथ डॉक्टरों की कराई थी कई गुप्त बैठकें
इस कश्मीरी मौलवी ने रची थी लाल किला पर हमले की साजिश, जैश के साथ डॉक्टरों की कराई थी कई गुप्त बैठकें
अमेरिका से डिपोर्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की आज भारत आने की उम्मीद
अमेरिका से डिपोर्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की आज भारत आने की उम्मीद
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत का ये राज्य Gen-Z की बना पहली पसंद, ट्रेवल के लिए सबसे ज्यादा यहां आ रहे यंगस्टर 
भारत का ये राज्य Gen-Z की बना पहली पसंद, ट्रेवल के लिए सबसे ज्यादा यहां आ रहे यंगस्टर
करीना-कैटरीना और आलिया नहीं... इस भारतीय एक्ट्रेस को मिला दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब, यहां देखें टॉप-10 लिस्ट
करीना-कैटरीना और आलिया नहीं... इस भारतीय एक्ट्रेस को मिला दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब, यहां देखें टॉप-10 लिस्ट
विदेश में नौकरी पर लात मारकर लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना कारोबार; आज 300 करोड़ का है बिजनेस
विदेश में नौकरी पर लात मारकर लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना कारोबार; आज 300 करोड़ का है बिजनेस
IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, सिर्फ चार के नाम 100 से ज्यादा शिकार
IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, सिर्फ चार के नाम 100 से ज्यादा शिकार
Intel या AMD... गेमिंग के लिए बेस्ट है इस Processor का Laptop
Intel या AMD... गेमिंग के लिए बेस्ट है इस Processor का Laptop
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE