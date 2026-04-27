भारत के इस शख्स के पास था खुद का रेलवे स्टेशन, अपने दरवाजे तक बिछवा दी थी रेलवे लाइन

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Apr 27, 2026, 10:04 PM IST
1.भारत में इस शख्स के पास था खुद का रेलवे स्टेशन
ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रामपुर रियासत के नौवें नवाब हामिद अली खान की. आज के दौर में जहां लोग प्राइवेट जेट और लंबी कारों के काफिला रखते हैं, वहीं नवाब हामिद अली खान के पास तो अपने महल के अंदर ही निजी रेलवे लाइन और स्टेशन था. वह हमेशा अपनी प्राइवेट ट्रेन से ही सफर किया करते थे. आइए जानते हैं इस महल और रेलवे स्टेशन के बारे में..
2.चलती थी चार डिब्बों वाली शाही ट्रेन - द सैलून
साल 1925 में, नवाब हामिद अली खान ने बड़ौदा स्टेट रेल बिल्डर्स को एक खास चार डिब्बों वाली शाही ट्रेन बनाने का आदेश दिया, जिसे द सैलून नाम दिया गया था. इस ट्रेन का हर डिब्बा अपने आप में एक लग्जरी था और इसमें फारसी कालीन बिछे थे. सुंदर परदे, नक्काशीदार सागवान की फर्नीचर, झूमर इसकी शान बढ़ाते थे. (AI Image)
3.नवाब के लिए बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन और मनोरंजन
यह खास ट्रेन किसी महल से कम नहीं थी, इसमें नवाब के लिए बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन और मनोरंजन का कमरा तक था. नवाब के साथ सुरक्षा कर्मी, नौकर और रसोइयों के लिए भी अलग डिब्बे बनाए गए थे. बताया जाता है कि नवाब ने अपने महल के अंदर ही एक निजी रेलवे स्टेशन बनवाया था और मिलक से रामपुर तक करीब 40 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई गई थी, जो महल को मुख्य रेलवे लाइन से जोड़ती थी! (AI Image)
4.113 करोड़ रुपये का रॉयल स्टेशन
ऐतिहासिक जानकारियों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रामपुर पैलेस के अंदर बना यह निजी रेलवे स्टेशन करीब 113 करोड़ रु की कीमत का माना जाता है, जो कई आधुनिक रेलवे स्टेशनों की लागत से भी अधिक है. साल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तब भी नवाब हमीद अली खान ने अपनी निजी ट्रेन का इस्तेमाल उन परिवारों को सुरक्षित पाकिस्तान पहुंचाने के लिए किया था, जो उस कठिन समय में पलायन कर रहे थे. (AI Image)
5.इतिहास बन गई
नवाब हमीद अली खान के निधन के बाद उनके निजी रेलवे स्टेशन की रौनक धीरे-धीरे कम होने लगी और 1960 के दशक के आखिर तक, जो स्टेशन कभी शाही ठाठ से चमकता था, वो सुनसान हो गया. पटरियां जंग खा गईं, स्टेशन पर धूल जम गई और नवाब की शाही ट्रेन इतिहास बन गई. (Image- Social Media)