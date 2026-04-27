भारत के इस शख्स के पास था खुद का रेलवे स्टेशन, अपने दरवाजे तक बिछवा दी थी रेलवे लाइन

3 . नवाब के लिए बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन और मनोरंजन

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यह खास ट्रेन किसी महल से कम नहीं थी, इसमें नवाब के लिए बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन और मनोरंजन का कमरा तक था. नवाब के साथ सुरक्षा कर्मी, नौकर और रसोइयों के लिए भी अलग डिब्बे बनाए गए थे. बताया जाता है कि नवाब ने अपने महल के अंदर ही एक निजी रेलवे स्टेशन बनवाया था और मिलक से रामपुर तक करीब 40 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई गई थी, जो महल को मुख्य रेलवे लाइन से जोड़ती थी! (AI Image)