Saphala Ekadashi 2025: आज सफला एकादशी पर बन रहा अभिजीत मुहूर्त, जानें व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और मंत्र

आज सफला एकादशी पर बन रहा अभिजीत मुहूर्त, जानें व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और मंत्र

Road Accident: उत्तर प्रदेश में जानलेवा बना कोहरा! ट्रैक्टर से भिड़े बाइक सवार, मौके पर 3 की मौत

Road Accident: उत्तर प्रदेश में जानलेवा बना कोहरा! ट्रैक्टर से भिड़े बाइक सवार, मौके पर 3 की मौत

Weather Report: दिल्ली में आज कड़ाके की ठंड, कोहरे की चादर से ढका उत्तर प्रदेश, जानिए देशभर के मौसम का हाल

Weather Report: दिल्ली में आज कड़ाके की ठंड, कोहरे की चादर से ढका उत्तर प्रदेश, जानिए देशभर के मौसम का हाल

दुनिया में सबसे लंबे कद के लोग किन 5 देशों में रहते हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत

दुनिया में सबसे लंबे कद के लोग किन 5 देशों में रहते हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत

देश को 'भारत माता की जय' का नारा एक मुस्लिम नेता ने दिया था, इसके पीछे थी एक महत्वपूर्ण वजह

देश को 'भारत माता की जय' का नारा किस मुस्लिम नेता ने दिया था? इसके पीछे थी एक महत्वपूर्ण वजह

T20I में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय खिलाड़ियों का नाम

T20I में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय खिलाड़ियों का नाम

लाइफस्टाइल

ये भारतीय भाषा 4 देशों के नोटों पर अंकित है, आखिर क्यों इंडियन लेंग्वेज इन कंट्रीज ने अपनी करेंसी पर दी है

क्या आपको पता है भारत की एक भाषा ऐसी है जो तीन बाहरी देशों के नोटों पर नजर आती है. वहीं भारतीय नोट पर भी ये मौजूद है. तो कुल मिलाकर ये 4 देशों की करेंसी पर मौजूद है.

| Dec 14, 2025, 09:42 PM IST

1.भारत की एक एक भाषा 3 देशों के नोटों पर है

भारत की एक एक भाषा 3 देशों के नोटों पर है
1

भारत विश्व के सबसे भाषाई विविधता वाले देशों में से एक है. इस प्रकार, यहां बोली जाने वाली भाषाओं की समृद्धि भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक भाषा न केवल हमारे देश में छपती है, बल्कि अन्य देशों के नोटों पर भी अंकित होती है.
 

2.ये इंडियन लेंग्वेज कई देशों की मुद्रा का हिस्सा है

ये इंडियन लेंग्वेज कई देशों की मुद्रा का हिस्सा है
2

 आमतौर पर जब हम करेंसी नोटों की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान उनके डिज़ाइन, सुरक्षा विशेषताओं, मूल्य आदि पर जाता है. लेकिन नोटों पर छपी भाषाएं देश के इतिहास, संस्कृति और जनसंख्या की विविधता का प्रमाण होती हैं. इसी संदर्भ में, भारत की भाषा के बारे में एक चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि यह कई देशों की मुद्रा का हिस्सा है.
 

3.भारत में कितनी भाषाएँ हैं?:

भारत में कितनी भाषाएँ हैं?:
3

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाएँ शामिल हैं. इसके अलावा, देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में दो हज़ार से अधिक मातृभाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं. इस प्रकार, यह विशेषता भारत की संस्कृति को और भी व्यापक बनाती है. तो इतनी सारी भाषाओं में से, क्या आप जानते हैं कि भारतीय मुद्रा नोटों और अन्य देशों के मुद्रा नोटों पर कौन सी भाषा छपी होती है?
 

4.भारत की कौन सी भाषा नोटों पर है?

भारत की कौन सी भाषा नोटों पर है?
4

भारत की जिस भाषा ने यह असाधारण उपलब्धि हासिल की है, वह कन्नड़ की जुड़वां बहन, तमिल है! जी हां, तमिल एक शास्त्रीय भाषा है, जो इतिहास और साहित्य के लिहाज से बेहद समृद्ध है. इसीलिए, यह कुल चार देशों के नोटों पर छपी होती है. तो, क्या आप जानते हैं कि यह किन-किन देशों के नोटों पर छपी होती है?
 

5.मॉरीशस

मॉरीशस
5

मॉरीशस द्वीप देश में भारतीय मूल की आबादी काफी अधिक है. तमिल भी वहां की प्रमुख भाषाओं में से एक है. परिणामस्वरूप, मॉरीशस के रुपये के नोटों पर कई स्थानों पर तमिल लिपि का प्रयोग किया गया है. यह भारतीय संस्कृति और भाषा के वैश्विक प्रभाव को भी दर्शाता है.
 

6.सिंगापुर

सिंगापुर
6

अंग्रेजी, चीनी, मलय और तमिल सिंगापुर की चार आधिकारिक भाषाएं हैं. यही कारण है कि सिंगापुर डॉलर के नोटों पर "सिंगापुर" शब्द तमिल में भी छपा होता है. यह तमिल भाषा को प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मान्यता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है.
 

7.श्रीलंका

श्रीलंका
7

तमिल श्रीलंका की आधिकारिक भाषाओं में से एक है. वहां तमिल भाषी आबादी की बड़ी संख्या को देखते हुए, श्रीलंकाई रुपये के नोटों के आगे और पीछे दोनों तरफ तमिल लिपि देखी जा सकती है. यह देश की भाषाई विविधता के प्रति सम्मान को दर्शाता है.

8.भारत

भारत
8

भारतीय करेंसी नोटों पर भाषाओं की सूची में तमिल भाषा का भी प्रमुख स्थान है. यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि तमिल भारत की आधिकारिक और संवैधानिक भाषाओं में से एक है.
 
 

9.तमिल को मिला ये सम्मान

तमिल को मिला ये सम्मान
9

 इसलिए, कई देशों की मुद्राओं पर एक ही भाषा का होना कोई असामान्य बात नहीं है. तमिल को मिली यह मान्यता भारत के लिए भी गौरव की बात है. यह भारत की भाषाई विविधता और तमिल की वैश्विक उपस्थिति का प्रतीक है. हालांकि बहुत से लोग इससे अनभिज्ञ हैं, लेकिन यह भारतीय संस्कृति का एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन है.

