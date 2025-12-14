ये भारतीय भाषा 4 देशों के नोटों पर अंकित है, आखिर क्यों इंडियन लेंग्वेज इन कंट्रीज ने अपनी करेंसी पर दी है

3 . भारत में कितनी भाषाएँ हैं?:

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाएँ शामिल हैं. इसके अलावा, देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में दो हज़ार से अधिक मातृभाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं. इस प्रकार, यह विशेषता भारत की संस्कृति को और भी व्यापक बनाती है. तो इतनी सारी भाषाओं में से, क्या आप जानते हैं कि भारतीय मुद्रा नोटों और अन्य देशों के मुद्रा नोटों पर कौन सी भाषा छपी होती है?

