ये भारतीय भाषा 4 देशों के नोटों पर अंकित है, आखिर क्यों इंडियन लेंग्वेज इन कंट्रीज ने अपनी करेंसी पर दी है

दिल्ली में उड़ानों पर घने कोहरे का असर, कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरों | दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो | सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर PM मोदी का पोस्ट, अखंड भारत में उनका अतुलनीय योगदान उनके योगदान को राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता | सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर PM मोदी का पोस्ट, अखंड भारत में उनका अतुलनीय योगदान उनके योगदान को राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता | सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर PM मोदी का पोस्ट, अखंड भारत में उनका अतुलनीय योगदान उनके योगदान को राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता | मुंबई में ड्रग्स फैक्टरी का भंडाफोड़, 150-200 करोड़ की ड्रग्स फैक्टरी का भंडाफोड़, मीरा रोड इलाके में फैक्टरी का खुलासा
लाइफस्टाइल
1.भारत की एक एक भाषा 3 देशों के नोटों पर है
भारत विश्व के सबसे भाषाई विविधता वाले देशों में से एक है. इस प्रकार, यहां बोली जाने वाली भाषाओं की समृद्धि भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक भाषा न केवल हमारे देश में छपती है, बल्कि अन्य देशों के नोटों पर भी अंकित होती है.
2.ये इंडियन लेंग्वेज कई देशों की मुद्रा का हिस्सा है
आमतौर पर जब हम करेंसी नोटों की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान उनके डिज़ाइन, सुरक्षा विशेषताओं, मूल्य आदि पर जाता है. लेकिन नोटों पर छपी भाषाएं देश के इतिहास, संस्कृति और जनसंख्या की विविधता का प्रमाण होती हैं. इसी संदर्भ में, भारत की भाषा के बारे में एक चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि यह कई देशों की मुद्रा का हिस्सा है.
3.भारत में कितनी भाषाएँ हैं?:
भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाएँ शामिल हैं. इसके अलावा, देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में दो हज़ार से अधिक मातृभाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं. इस प्रकार, यह विशेषता भारत की संस्कृति को और भी व्यापक बनाती है. तो इतनी सारी भाषाओं में से, क्या आप जानते हैं कि भारतीय मुद्रा नोटों और अन्य देशों के मुद्रा नोटों पर कौन सी भाषा छपी होती है?
4.भारत की कौन सी भाषा नोटों पर है?
भारत की जिस भाषा ने यह असाधारण उपलब्धि हासिल की है, वह कन्नड़ की जुड़वां बहन, तमिल है! जी हां, तमिल एक शास्त्रीय भाषा है, जो इतिहास और साहित्य के लिहाज से बेहद समृद्ध है. इसीलिए, यह कुल चार देशों के नोटों पर छपी होती है. तो, क्या आप जानते हैं कि यह किन-किन देशों के नोटों पर छपी होती है?
5.मॉरीशस
मॉरीशस द्वीप देश में भारतीय मूल की आबादी काफी अधिक है. तमिल भी वहां की प्रमुख भाषाओं में से एक है. परिणामस्वरूप, मॉरीशस के रुपये के नोटों पर कई स्थानों पर तमिल लिपि का प्रयोग किया गया है. यह भारतीय संस्कृति और भाषा के वैश्विक प्रभाव को भी दर्शाता है.
6.सिंगापुर
अंग्रेजी, चीनी, मलय और तमिल सिंगापुर की चार आधिकारिक भाषाएं हैं. यही कारण है कि सिंगापुर डॉलर के नोटों पर "सिंगापुर" शब्द तमिल में भी छपा होता है. यह तमिल भाषा को प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मान्यता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है.
7.श्रीलंका
तमिल श्रीलंका की आधिकारिक भाषाओं में से एक है. वहां तमिल भाषी आबादी की बड़ी संख्या को देखते हुए, श्रीलंकाई रुपये के नोटों के आगे और पीछे दोनों तरफ तमिल लिपि देखी जा सकती है. यह देश की भाषाई विविधता के प्रति सम्मान को दर्शाता है.
8.भारत
भारतीय करेंसी नोटों पर भाषाओं की सूची में तमिल भाषा का भी प्रमुख स्थान है. यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि तमिल भारत की आधिकारिक और संवैधानिक भाषाओं में से एक है.
9.तमिल को मिला ये सम्मान
इसलिए, कई देशों की मुद्राओं पर एक ही भाषा का होना कोई असामान्य बात नहीं है. तमिल को मिली यह मान्यता भारत के लिए भी गौरव की बात है. यह भारत की भाषाई विविधता और तमिल की वैश्विक उपस्थिति का प्रतीक है. हालांकि बहुत से लोग इससे अनभिज्ञ हैं, लेकिन यह भारतीय संस्कृति का एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से