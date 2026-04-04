Homemade Night Cream: रात में लगाएं ये नेचुरल DIY नाइट क्रीम, सुबह उठते ही स्किन लगेगी सॉफ्ट और हाइड्रेटेड

1 . महंगे फेशियल, सीरम या नाइट क्रीम का विकल्प है ये क्रीम

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अगर आपको लगता है कि महंगे फेशियल, सीरम या नाइट क्रीम से ही चेहरे पर ग्लो लाया जा सकता है तो रुकिए. आपका घर पर भी ऐसा सीरम और क्रीम बना सकती हैं जिससे न केवल आपको कोरियन ग्लॉसी स्किन मिलेगा बल्कि चेहरे की टैनिंग, दाग- धब्बे, और झुर्रियों को भी खत्म कर सकता है. खास बात ये है कि अगर 7 दिन तक रोज आपने रात में इसे लगाया तो आपकी स्किन में ड्रैमेटिक इफ्केट नजर आएगा. सीझे और साफ शब्दों में कहें तो ये क्रीम, महंगे फेशियल, सीरम या नाइट क्रीम का विकल्प है. तो चलिए जानें इस क्रीम को कब और कैसे लगां और बनाने का तरीका क्या है? Photo Credit: AI