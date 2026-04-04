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Homemade Night Cream: रात में लगाएं ये नेचुरल DIY नाइट क्रीम, सुबह उठते ही स्किन लगेगी सॉफ्ट और हाइड्रेटेड

Anti Wrinkles-Fairness Serum: अगर आपका चेहरा डल, टैनिंग से भर और झुर्रियों से जूझ रहा है तो आपको किसी महंगे फेशियल और सीरम या नाइट क्रीम की जरूरत नहीं है. आप घर में ही अपने लिए एंटी रिंकल, फेयरनेस और टैन रिमूवल सीरम कम मास्क बना सकती हैं जो 6 से 7 दिन में ही आपके चेहरे की रंगत और रौनक लौटा देगा.

ऋतु सिंह | Apr 04, 2026, 11:45 AM IST

1. महंगे फेशियल, सीरम या नाइट क्रीम का विकल्प है ये क्रीम

महंगे फेशियल, सीरम या नाइट क्रीम का विकल्प है ये क्रीम
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अगर आपको लगता है कि महंगे फेशियल, सीरम या नाइट क्रीम से ही चेहरे पर ग्लो लाया जा सकता है तो रुकिए. आपका घर पर भी ऐसा सीरम और क्रीम बना सकती हैं जिससे न केवल आपको कोरियन ग्लॉसी स्किन मिलेगा बल्कि चेहरे की टैनिंग, दाग- धब्बे, और झुर्रियों को भी खत्म कर सकता है. खास बात ये है कि अगर 7 दिन तक रोज आपने रात में इसे लगाया तो आपकी स्किन में ड्रैमेटिक इफ्केट नजर आएगा. सीझे और साफ शब्दों में कहें तो ये क्रीम, महंगे फेशियल, सीरम या नाइट क्रीम का विकल्प है. तो चलिए जानें इस क्रीम को कब और कैसे लगां और बनाने का तरीका क्या है? Photo Credit: AI

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2.होममेड नाइट क्रीम कैसे बनेगी?

होममेड नाइट क्रीम कैसे बनेगी?
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होममेड नाइट क्रीम बनाने के लिए आपको -

2 tbsp Shea Butter (शिया बटर)
1 tsp Beeswax (बी वैक्स)
1 tbsp Coconut Oil (नारियल तेल)
1 tsp Vitamin E Oil
1 tsp Glycerin
1 tsp Vitamin C Powder  की जरूत होगी. ये सभी सामग्री आपको मेडिकल स्टोर और ऑनलाइन मिल जाएगी. Photo Credit: AI
 

3.जान लें इस क्रीम कम सीरम को बनाने का तरीका

जान लें इस क्रीम कम सीरम को बनाने का तरीका
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1. Shea Butter और Beeswax को हल्की आंच पर मल्टीप्लानेट या डबल बॉयलर में पिघलाएं फिर इसमें Coconut Oil डालें और अच्छे से मिक्स करें. सब डबल बॉयरल में करें या उबलते पानी में एक बाउल में इन सामग्री को डाल दें. सीधे आंच पर न रखें. अब जब मिश्रण ठंडा हो जाएं तो इसमें  Vitamin E, Vitamin C का चूरा और  Glycerin डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद इसे  साफ़ ग्लास जार में स्टोर करें.  Photo Credit: AI

4. इस क्रीम को लगाने के फायदे जो तुरंत महसूस होंगे

इस क्रीम को लगाने के फायदे जो तुरंत महसूस होंगे
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शिया बटर और नारियल तेल से हाइड्रेशन और सॉफ्टनेस आएगी चेहरे पर और  विटामिन E और C से एंटी-एजिंग, पिगमेंटेशन और स्किन ग्लो का काम करेंगे. वहीं ग्लिसरीन से मॉइस्चर रिटेंशन करेगा. इसके रेगुलर इस्तेमाल से डार्क स्पॉट्स हल्के होते हैं और स्किन टोन एक जैसा होता है. फेयरनेस मिलती है स्किन को. रात में इसे लगाने से रात पर स्किन पर ये क्रीम काम करती है और अगले दिन जब आप सो कर उठते हैं तो चेहरा ग्लोइंग लगता है. Vitamin C को सही मात्रा में डालने से collagen boost होता है, जिससे fine lines कम होती हैं.   Photo Credit: AI

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5. इस क्रीम को लगाने का सही तरीका भी जान लें

इस क्रीम को लगाने का सही तरीका भी जान लें
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रात को सोने से पहले clean face पर हल्का मसाज करें. फिर  2–3 मिनट तक circular motion में लगाएं, ताकि तेल और active ingredients deeply penetrate करें. इसके बाद सुबह normal face wash से धो लें. अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो सादे पानी से भी चेहरा धो सकती हैं. रेगुलर इस्तेमाल से  मुलायम, चमकदार स्किन मिलती है और चेहरे का रूखापन, टैनिंग और डलनेस खत्म हो जाता है. Photo Credit: AI

6.कितने दिन में दिखने लगेगा फर्क और कैसे करें क्रीम को स्टोर?

कितने दिन में दिखने लगेगा फर्क और कैसे करें क्रीम को स्टोर?
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रोज रात में 7–8 दिन रोज इस क्रीम को लगाएंगे तो हल्का ग्लो दिखना शुरू हो जाएगा और 2–3 हफ़्ते में स्किन टोन और टेक्सचर में साफ़ दिखने वाला होगा. इसे हमेशा एयरटाइट जार में ठंडी जगह पर रखकर 2–3 हफ़्ते तक सुरक्षित रख सकते हैं. नेचुरल चीज़ें होने के कारण साइड इफ़ेक्ट लगभग न के बराबर हैं और ये DIY क्रीम पॉकेट-फ्रेंडली, केमिकल-फ्री भी है. फोटो क्रेडिट: AI

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जानकारी पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है और घर पर कुछ भी क्रीम बनाने से पहले अपने स्किन पर इंग्रीडिएंट्स का पैच टेस्ट कर लें. 

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