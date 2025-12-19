Homemade Dye for White Hair: इस नेचुरल हेयर डाई से Blackish-Brown होंगे सफेद बाल, कलर चढ़ेगा पक्का और शाइनिंग मिलेगी जबरदस्त

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 19, 2025, 02:51 PM IST
1.आपके लुक और पर्सनालिटी को इंहेंस कर देगी ये डाई
व्हाइट हेयर न केवल समय से पहले आपको उम्रदराज दिखाते हैं बल्कि आपकी पर्सनालिटी और लुक को भी कई बार डिस्टर्ब करते हैं. अगर आपके बाल किसी भी उम्र में सफेद हो गए हैं तो चिंता न करें. आपके लिए एक हैऐसा होममेड हेयर डाई पाउडर बनाने का तरीका लाए हैं जो न केवल सस्ता है बल्कि सफेद बालों को जड़ से डार्क ब्राउन कर देगा. आपके बालों पर एक बार ये कलर चढ़ गया तो कभी नहीं उतरेगा. बस आपको जड़ से निकलने वाले बालों पर ही रूट टचअप करना होगा.
2.ये हेयर डाई बालों को देता है शाइनिंग और मजबूती
ये हेयर डाई कई मायनों में आपके बालों के लिए वरदान साबित होगा क्योंकि ये न केवल बालों को रंग कर उसकी सफेदी गायब करता है बल्कि ये बालों को मजबूती, शाइनिंग और झड़ने से भी रोकता है. लंबे समय तक जब आप इस हेयर डाई को बालों में लगाते हैं तो बाल नेचुरली घने और लंबे होने लगते हैं.
3.अगर आपके बाल बहुत सफेद हैं तो क्या करें?
अगर आपके बाल में काले बाल कम और सफेद ज्यादा हैं तो आपको डाई लगाने से पहले अपने बालों पर एक बेस तैयार करना होगा. ये बेस लगाने के बाद आपको नीचे बताई जाने वाली डाई को यूज करना होगा. और ये बेस आपको केवल पहली बार में यूज करना है. इसके बाद केवल नीचे बताई जाने वाली डाई ही काम कर जाएगी.
4.पूरे सफेद बालों के लिए कैसे तैयार करें बेस
इसके लिए आप बालों के लेंथ के हिसाब से हिना लें और उसमें 3 चम्मच मेहँदी, 3 चम्मच आंवला लें. अब एक भगोने में चायपत्ती का पानी उबालें और उसी पानी में कद्दूकस कर चुकंदर का रस मिला लें. अब इसमें चुटकी भर नमक मिक्स करें और पेस्ट बना कर इसे रात भर के लिए ढक दें. इसके बाद अगले दिन सुबह आप इस मेहंदी पेस्ट को धुले हुए बालों में लगा लें. और करीब 1 घंटा रखकर शैंपू कर लें.
5.कैसे तैयार करें ब्लैकिश-ब्राउन हेयर डाई
अपने बालों कील लेंथ के हिसाब से आप इंडिगो पाउडर लें और इसके बाद इस पाउडर में से 6 चम्मच पाउडर वापस रख लें और इसकी जगह आप मेहंदी इसमें मिक्स कर दें. साथ में इसमें आप चुटकी भर नमक मिक्स करें और इसके गुनगुने पानी से पेस्टनुमा बना लें. ध्यान रखें अगर पेस्ट में लसलसापन कम लगे तो मेहंदी और मिक्स कर लें, क्योंकि मेहंदी के लसलसेपन से ही ये बालों पर चिपकेगी. क्योंकि इंडिगो पाउडर में लसलसपन नहीं होता है.
6.बालों में लगाने का तरीका भी जान लें
इस पेस्ट को लगाने से पहले बालों को 75 परसेंट तक गिला कर लें. बस पानी न टपके बालों से ये ध्यान रखें. अब बालों पर मेहंदी-इंडिगो का पेस्ट लगा लें और इसे शॉवर कैप से ढक लें. इसके बाद करीब 40 मिनट रखकर इसे सादे पानी से धो लें. ध्यान रहे अगले 3 दिन तक शैंपू नहीं करना है.
7.बाल धोने के बाद क्या करें
बाल को धोने के बाद बालों में तेल का मसाज करें ताकि बालों का रूखापन खत्म हो जाए. सरसों, तिल या नारियल तेल बालों के लिए बेस्ट हैं.
8.क्या नहीं करना है
बालों पर जब भी आप नेचुरल हेयर डाई लगाएं तो हीटिंग मशीन जैसे ब्लोअर, स्ट्रिंग मशीन का यूज न करें. क्योंकि इससे बाल भी खराब होंगे और बालों का रंग भी उतरने का डर रहेगा.
9.बालों पर कलर लंबा चले इसके लिए क्या करें?
बालों पर नेचुरल कलर गहरा चढ़े और लंबा चले इसके लिए हमेशा ध्यान रखें की बालों को 3 दिन बात ही शैंपू से धोएं और कम से कम शैंपू यूज करें. इसके अलावा बालों पर आप बीच-बीच में शुरुआती दौर में इस पेस्ट को हफ्ते में दो बार लगा लें. बाद में आप महीने में एक बार भी लगाएंगे तो चलेगा.
