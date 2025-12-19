FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, इमरान खान की पत्नी को 17 साल की सजा | अतीक के करीबियों के खिलाफ FIR

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दूसरी बार मां बनने के बाद भारती का सोशल मीडिया पर आया पहला रिएक्शन, इनको कहा शुक्रिया

दूसरी बार मां बनने के बाद भारती का सोशल मीडिया पर आया पहला रिएक्शन, इनको कहा शुक्रिया

हवाई यात्रा करने वाले ध्यान दें! घने कोहरे के चलते शून्य हुई विजिबिलिटी, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

हवाई यात्रा करने वाले ध्यान दें! घने कोहरे के चलते शून्य हुई विजिबिलिटी, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

Assam Train Accident: असम में बड़ा ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस से टकराने पर कई हाथियों की मौत, 5 डिब्बे पटरी से उतरे

Assam Train Accident: असम में बड़ा ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस से टकराने पर कई हाथियों की मौत, 5 डिब्बे पटरी से उतरे

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति

बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति

Numerology: पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स 

पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स

भारत के इन राज्यों में घट गई लोगों की उम्र, लेकिन एक स्टेट ऐसा जहां लोगों की उम्र में जुड़ गए 2 साल और 

भारत के इन राज्यों में घट गई लोगों की उम्र, लेकिन एक स्टेट ऐसा जहां लोगों की उम्र में जुड़ गए 2 साल और

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Homemade Dye for White Hair: इस नेचुरल हेयर डाई से Blackish-Brown होंगे सफेद बाल, कलर चढ़ेगा पक्का और शाइनिंग मिलेगी जबरदस्त

बाल सफेद होना आज एक कॉमन समस्या है लेकिन दिक्कत ये है कि कम उम्र में जब बाल सफेद होते हैं तो समझ नहीं आता क्या करें. कैमिकल कलर लगाने से समस्या और बढ़ जाती है. लेकिन आज आपकी समस्या का परमानेंट सामाधान लाएं हैं. आप नेचुरली बालों को काला कर सकते हैं. कैसे? चलिए जानें.

ऋतु सिंह | Dec 19, 2025, 02:51 PM IST

1.आपके लुक और पर्सनालिटी को इंहेंस कर देगी ये डाई

आपके लुक और पर्सनालिटी को इंहेंस कर देगी ये डाई
1

व्हाइट हेयर न केवल समय से पहले आपको उम्रदराज दिखाते हैं बल्कि आपकी पर्सनालिटी और लुक को भी कई बार डिस्टर्ब  करते हैं. अगर आपके बाल किसी भी उम्र में सफेद हो गए हैं तो चिंता न करें. आपके लिए एक हैऐसा होममेड हेयर डाई पाउडर बनाने का तरीका लाए हैं जो न केवल सस्ता है बल्कि सफेद बालों को जड़ से डार्क ब्राउन कर देगा. आपके बालों पर एक बार ये कलर चढ़ गया तो कभी नहीं उतरेगा. बस आपको जड़ से निकलने वाले बालों पर ही रूट टचअप करना होगा. 
 

Advertisement

2.ये हेयर डाई बालों को देता है शाइनिंग और मजबूती

ये हेयर डाई बालों को देता है शाइनिंग और मजबूती
2

ये हेयर डाई कई मायनों में आपके बालों के लिए वरदान साबित होगा क्योंकि ये न केवल बालों को रंग कर उसकी सफेदी गायब करता है बल्कि ये बालों को मजबूती, शाइनिंग और झड़ने से भी रोकता है. लंबे समय तक जब आप इस हेयर डाई को बालों में लगाते हैं तो बाल नेचुरली घने और लंबे होने लगते हैं.
 

3.अगर आपके बाल बहुत सफेद हैं तो क्या करें?

अगर आपके बाल बहुत सफेद हैं तो क्या करें?
3

अगर आपके बाल में काले बाल कम और सफेद ज्यादा हैं तो आपको डाई लगाने से पहले अपने बालों पर एक बेस तैयार करना होगा. ये बेस लगाने के बाद आपको नीचे बताई जाने वाली डाई को यूज करना होगा. और ये बेस आपको केवल पहली बार में यूज करना है. इसके बाद केवल नीचे बताई जाने वाली डाई ही काम कर जाएगी. 
 

4.पूरे सफेद बालों के लिए कैसे तैयार करें बेस

पूरे सफेद बालों के लिए कैसे तैयार करें बेस
4

इसके लिए आप बालों के लेंथ के हिसाब से हिना लें और उसमें 3 चम्मच मेहँदी, 3 चम्मच आंवला लें. अब एक भगोने में चायपत्ती का पानी उबालें और उसी पानी में कद्दूकस कर चुकंदर का रस मिला लें. अब इसमें चुटकी भर नमक मिक्स करें और पेस्ट बना कर इसे रात भर के लिए ढक दें. इसके बाद अगले दिन सुबह आप इस मेहंदी पेस्ट को धुले हुए बालों में लगा लें. और करीब 1 घंटा रखकर शैंपू कर लें.
 

TRENDING NOW

5.कैसे तैयार करें ब्लैकिश-ब्राउन हेयर डाई

कैसे तैयार करें ब्लैकिश-ब्राउन हेयर डाई
5

अपने बालों कील लेंथ के हिसाब से आप इंडिगो पाउडर लें और इसके बाद इस पाउडर में से 6 चम्मच पाउडर वापस रख लें और इसकी जगह आप मेहंदी इसमें मिक्स कर दें. साथ में इसमें आप चुटकी भर नमक मिक्स करें और इसके गुनगुने पानी से पेस्टनुमा बना लें. ध्यान रखें अगर पेस्ट में लसलसापन कम लगे तो मेहंदी और मिक्स कर लें, क्योंकि मेहंदी के लसलसेपन से ही ये बालों पर चिपकेगी. क्योंकि इंडिगो पाउडर में लसलसपन नहीं होता है. 
 

6.बालों में लगाने का तरीका भी जान लें

बालों में लगाने का तरीका भी जान लें
6

इस पेस्ट को लगाने से पहले बालों को 75 परसेंट तक गिला कर लें. बस पानी न टपके बालों से ये ध्यान रखें. अब बालों पर मेहंदी-इंडिगो का पेस्ट लगा लें और इसे शॉवर कैप से ढक लें. इसके बाद करीब 40 मिनट रखकर इसे सादे पानी से धो लें. ध्यान रहे अगले 3 दिन तक शैंपू नहीं करना है. 
 

7.बाल धोने के बाद क्या करें

बाल धोने के बाद क्या करें
7

बाल को धोने के बाद बालों में तेल का मसाज करें ताकि बालों का रूखापन खत्म हो जाए. सरसों, तिल या नारियल तेल बालों के लिए बेस्ट हैं. 

8.क्या नहीं करना है

क्या नहीं करना है
8

बालों पर जब भी आप नेचुरल हेयर डाई लगाएं  तो हीटिंग मशीन जैसे ब्लोअर, स्ट्रिंग मशीन का यूज न करें. क्योंकि इससे बाल भी खराब होंगे और बालों का रंग भी उतरने का डर रहेगा.

9.बालों पर कलर लंबा चले इसके लिए क्या करें?

बालों पर कलर लंबा चले इसके लिए क्या करें?
9

बालों पर नेचुरल कलर गहरा चढ़े और लंबा चले इसके लिए हमेशा ध्यान रखें की बालों को 3 दिन बात ही शैंपू से धोएं और कम से कम शैंपू यूज करें. इसके अलावा बालों पर आप बीच-बीच में शुरुआती दौर में इस पेस्ट को हफ्ते में दो बार लगा लें. बाद में आप महीने में एक बार भी लगाएंगे तो चलेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति
बिजनेस के हर दांव-पेंच से वाकिफ होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, सात पुश्तें बैठ के खा सकती हैं इतनी बनाते हैं संपत्ति
Numerology: पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स 
पापा के लिए महालक्ष्मी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके कदम घर-परिवार में लाते हैं तरक्की-खुशहाली और पॉजिटिव वाइब्स
भारत के इन राज्यों में घट गई लोगों की उम्र, लेकिन एक स्टेट ऐसा जहां लोगों की उम्र में जुड़ गए 2 साल और 
भारत के इन राज्यों में घट गई लोगों की उम्र, लेकिन एक स्टेट ऐसा जहां लोगों की उम्र में जुड़ गए 2 साल और
दिल्ली की जहरीली हवा में आपका घर कितना सेफ है? इन आसान तरीकों से करें टेस्ट
दिल्ली की जहरीली हवा में आपका घर कितना सेफ है? इन आसान तरीकों से करें टेस्ट
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कब बढ़ेगी, कितना मिलेगा हाइक, यहां जानिए लेटेस्ट अपडेट
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कब बढ़ेगी, कितना मिलेगा हाइक, यहां जानिए लेटेस्ट अपडेट
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 19 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
Hurun List 2025: बिजनेस में टॉप पर पहुंचते हैं इन 2 राशियों के लोग, अपने दम पर बनते हैं बिजनेस टाइकून
बिजनेस में टॉप पर पहुंचते हैं इन 2 राशियों के लोग, अपने दम पर बनते हैं बिजनेस टाइकून
Numerology: इन मूलांक की महिलाओं का भगवान शिव से होता है खास कनेक्शन, महादेव की पूजा अर्चना से मिलती है विशेष कृपा 
इन मूलांक की महिलाओं का भगवान शिव से होता है खास कनेक्शन, महादेव की पूजा अर्चना से मिलती है विशेष कृपा
Paush Amavasya 2025: कल पौष अमावस्या पर इन 5 चीजों का करें दान, पितृदोष,पाप और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
Paush Amavasya 2025: कल पौष अमावस्या पर इन 5 चीजों का करें दान, पितृदोष,पाप और कर्ज से मिलेगी मुक्ति
MORE
Advertisement