White Hair Solution: 30 मिनट में जड़ से सफेद बाल परमानेंटली काले कर देगा ये हेयर डाई पाउडर, बस पानी में घोलिए और लगा लिजिए

1 . घर पर बना सकते हैं नेचुरल हेयर डाई

सफेद बाल होने की अब कोई उम्र नहीं रही. बच्चों के भी बाल सफेद होने लगे हैं. ऐसे में कैमिकल बेस हेयर कलर या हेयर डाई लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है. उल्टे इससे बालों की सफेदी और बढ़ती है और बाल कमजोर भी होते हैं. ऐसे में आपको एक ऐसा हेयर डाई घर पर बनाना बताने जा रहे हैं जिसे आप बच्चों के बालों पर भी लगा सकते हैं और इस नेचुरल डाई के फायदे और भी कई मिलेंगे.