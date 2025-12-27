White Hair Solution: 30 मिनट में जड़ से सफेद बाल परमानेंटली काले कर देगा ये हेयर डाई पाउडर, बस पानी में घोलिए और लगा लिजिए

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 27, 2025, 08:57 PM IST
1. घर पर बना सकते हैं नेचुरल हेयर डाई
सफेद बाल होने की अब कोई उम्र नहीं रही. बच्चों के भी बाल सफेद होने लगे हैं. ऐसे में कैमिकल बेस हेयर कलर या हेयर डाई लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है. उल्टे इससे बालों की सफेदी और बढ़ती है और बाल कमजोर भी होते हैं. ऐसे में आपको एक ऐसा हेयर डाई घर पर बनाना बताने जा रहे हैं जिसे आप बच्चों के बालों पर भी लगा सकते हैं और इस नेचुरल डाई के फायदे और भी कई मिलेंगे.
2.इस हेयर डाई से 30 मिनट में सफेद बाल काले हो सकते हैं
घर पर बने इस नेचुरल हेयर डाई से सफेद बाल जड़ से काले भी होंगे और मात्र 30 मिनट में बाल काले हो जाएंगे वो भी हमेशा के लिए. इसे बनाना और लगाना दोनों ही आसान है.
3.कैसे बनाएं हेयर डाई पाउडर?
नेचुरल हेयर डाई बनाने के लिए बेस के रूप में आपको मेहंदी चाहिए होगी. इसके अलावा इंडिगो पाउडर की जरूरत होगी. बस इन दो चीजों से आप केश काला पाउडर बना सकेत हैं. अगर बालों को ब्राउन या बरगंडी रंग देना है तो आप हिना-इंडिगो पाउडर में कॉफी, बीटरूट पाउडर और हिबिस्कस पाउडर मिला सकते हैं.
4.डाई के लिए अनुपात कितना होना चाहिए
अपने बालों के लेंथ के हिसाब से आपको सारी सामग्री लेनी होगी. यानी जितनी आपके बालों की लेंथ है उसका आधा हिना और आधार इंडिगो लें. और अगर हिबिस्कस, बीटरूट या कॉफी लेना है तो इसकी मात्रा 3-3 चम्मच रखें.
5.कैसे बनाएं इसका पेस्ट?
गुनगुने पानी में बस चुटकी भर नमक मिलाएं और एक चम्मच तेल. और इसे पानी से हिना-इंडिगो के पाउडर को घोल लें. 5 मिनट ढककर रखें और इसके बाद पहले शैंपू हुए बालों में लगा लें.
6.बालों को धोने का तरीका जान लें
अब इसे पेस्ट को 30 मिनट बालों पर लगाने के बाद सादे पानी से धो लें, लेकिन शैंपू न करें. शैंपू 3 दिन बाद करें. इससे बालों पर कलर ऑक्सेडाइज होता रहेगा. अब आप देखिए पहली बार ये डाई लगाने से बाल आपके भूरे, फिर डार्क ब्राउन फिर काले होने लगेंगे. बस जब जरूरत हो तो रूट टचअप अगली बार करें.
