FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

मुस्लिम समाज की महापंचायत में फैसला, शादी में डीजे बजाने पर निकाह नहीं होगा | यूपी मथुरा के सुरीर इलाके में सड़क हादसा, अलाव के पास बैठे 3 लोगों को कार ने कुचला

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
टाटा-एर्नाकुलम एक्सप्रेस में भीषण आग, दो डंपर खाक, एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि

टाटा-एर्नाकुलम एक्सप्रेस में भीषण आग, दो डंपर खाक, एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि

Wheat Roti: 21 दिनों तक गेहूं की रोटी छोड़ दें तो शरीर में दिखेंगे ये गजब के बदलाव, शुगर से लेकर वेट तक होगा कम

21 दिनों तक गेहूं की रोटी छोड़ दें तो शरीर में दिखेंगे ये गजब के बदलाव, शुगर से लेकर वेट तक होगा कम

क्या दूध आपके शरीर के लिए विलेन है? बार-बार पेशाब आना और थकान की असली वजह डॉक्टर ने बता दी 

क्या दूध आपके शरीर के लिए विलेन है? बार-बार पेशाब आना और थकान की असली वजह डॉक्टर ने बता दी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
निवेशकों के लिए बड़ा मौका, 5 साल की FD पर मिल रहा यहां सबसे बेहतर रिटर्न

निवेशकों के लिए बड़ा मौका, 5 साल की FD पर मिल रहा यहां सबसे बेहतर रिटर्न

भारत के 5 सबसे खास सरकारी अधिकारी, जिन्हें माना जाता है प्रधानमंत्री का बेहद करीबी

भारत के 5 सबसे खास सरकारी अधिकारी, जिन्हें माना जाता है प्रधानमंत्री का बेहद करीबी

दुनिया का सबसे ताकतवर क्रेडिट कार्ड जिससे आप प्लेन भी खरीद सकते हैं, जानते हैं इसकी कोई सीमा क्यों नहीं है?

दुनिया का सबसे ताकतवर क्रेडिट कार्ड जिससे आप प्लेन भी खरीद सकते हैं, जानते हैं इसकी कोई सीमा क्यों नहीं है?

HomePhotos

लाइफस्टाइल

White Hair Solution: 30 मिनट में जड़ से सफेद बाल परमानेंटली काले कर देगा ये हेयर डाई पाउडर, बस पानी में घोलिए और लगा लिजिए

सफेद बालों को अगर आप जड़ से काला करना चाहते हैं तो किसी महंगे हेयर डाई को खरीदने या सैलून में जाकर पैसे फूंकने की जरूरत नहीं है. आप घर पर ही बहुत ही सस्ते में केश काला हेयर डाई पाउडर तैयार कर सकते हैं. ये हेयर डाई पाउडर जड़ से बालों को काला कर देगा, वो भी परमानेंटली.

ऋतु सिंह | Dec 27, 2025, 08:57 PM IST

1. घर पर बना सकते हैं नेचुरल हेयर डाई

घर पर बना सकते हैं नेचुरल हेयर डाई
1

सफेद बाल होने की अब कोई उम्र नहीं रही. बच्चों के भी बाल सफेद होने लगे हैं. ऐसे में कैमिकल बेस हेयर कलर या हेयर डाई लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है. उल्टे इससे बालों की सफेदी और बढ़ती है और बाल कमजोर भी होते हैं. ऐसे में आपको एक ऐसा हेयर डाई घर पर बनाना बताने जा रहे हैं जिसे आप बच्चों के बालों पर भी लगा सकते हैं और इस नेचुरल डाई के फायदे और भी कई मिलेंगे.

Advertisement

2.इस हेयर डाई से 30 मिनट में सफेद बाल काले हो सकते हैं

इस हेयर डाई से 30 मिनट में सफेद बाल काले हो सकते हैं
2

घर पर बने इस नेचुरल हेयर डाई से सफेद बाल जड़ से काले भी होंगे और मात्र 30 मिनट में बाल काले हो जाएंगे वो भी हमेशा के लिए. इसे बनाना और लगाना दोनों ही आसान है.

3.कैसे बनाएं हेयर डाई पाउडर?

कैसे बनाएं हेयर डाई पाउडर?
3

नेचुरल हेयर डाई बनाने के लिए बेस के रूप में आपको मेहंदी चाहिए होगी. इसके अलावा इंडिगो पाउडर  की जरूरत होगी. बस इन दो चीजों से आप केश काला पाउडर बना सकेत हैं. अगर बालों को ब्राउन या बरगंडी रंग देना है तो आप हिना-इंडिगो पाउडर में कॉफी, बीटरूट पाउडर और हिबिस्कस पाउडर मिला सकते हैं.

4.डाई के लिए अनुपात कितना होना चाहिए

डाई के लिए अनुपात कितना होना चाहिए
4

अपने बालों के लेंथ के हिसाब से आपको सारी सामग्री लेनी होगी. यानी जितनी आपके बालों की लेंथ है उसका आधा हिना और आधार इंडिगो लें. और अगर हिबिस्कस, बीटरूट या कॉफी लेना है तो इसकी मात्रा 3-3 चम्मच रखें. 

TRENDING NOW

5.कैसे बनाएं इसका पेस्ट?

कैसे बनाएं इसका पेस्ट?
5

गुनगुने पानी में बस चुटकी भर नमक मिलाएं और एक चम्मच तेल. और इसे पानी से हिना-इंडिगो के पाउडर को घोल लें. 5 मिनट ढककर रखें और इसके बाद पहले शैंपू हुए बालों में लगा लें. 

6.बालों को धोने का तरीका जान लें

बालों को धोने का तरीका जान लें
6

अब इसे पेस्ट को 30 मिनट बालों पर लगाने के बाद सादे पानी से धो लें, लेकिन शैंपू न करें. शैंपू 3 दिन बाद करें. इससे बालों पर कलर ऑक्सेडाइज होता रहेगा. अब आप देखिए पहली बार ये डाई लगाने से बाल आपके भूरे, फिर डार्क ब्राउन फिर काले होने लगेंगे. बस जब जरूरत हो तो रूट टचअप अगली बार करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
निवेशकों के लिए बड़ा मौका, 5 साल की FD पर मिल रहा यहां सबसे बेहतर रिटर्न
निवेशकों के लिए बड़ा मौका, 5 साल की FD पर मिल रहा यहां सबसे बेहतर रिटर्न
भारत के 5 सबसे खास सरकारी अधिकारी, जिन्हें माना जाता है प्रधानमंत्री का बेहद करीबी
भारत के 5 सबसे खास सरकारी अधिकारी, जिन्हें माना जाता है प्रधानमंत्री का बेहद करीबी
दुनिया का सबसे ताकतवर क्रेडिट कार्ड जिससे आप प्लेन भी खरीद सकते हैं, जानते हैं इसकी कोई सीमा क्यों नहीं है?
दुनिया का सबसे ताकतवर क्रेडिट कार्ड जिससे आप प्लेन भी खरीद सकते हैं, जानते हैं इसकी कोई सीमा क्यों नहीं है?
10 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन दे रही है सरकार, यहां जानिए पूरी डिटेल
10 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन दे रही है सरकार, यहां जानिए पूरी डिटेल
5000 उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
5000 उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: दिल से बादशाह लेकिन गुस्से में आपा खो देते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, प्यार में इस वजह से होते हैं असफल
दिल से बादशाह लेकिन गुस्से में आपा खो देते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, प्यार में इस वजह से होते हैं असफल
Basant Panchami Date: बसंत पंचमी कब है? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त  
Basant Panchami Date: बसंत पंचमी कब है? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त
Rashifal 26 December 2025: किसके लिए शुभ, किसके लिए कठिन बीतेगा आज का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
किसके लिए शुभ, किसके लिए कठिन बीतेगा आज का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
MORE
Advertisement