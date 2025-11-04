ट्रंप-पुतिन,मोदी-मस्क का सीक्रेट पावर कोड है ये हैंड जेस्चर, प्रेशर में भी दिखते हैं कूल-कॉफिडेंट और प्रभावशाली

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Nov 04, 2025, 10:47 AM IST
1. 6 Power Mudras और उनके Psychological फायदे
दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की 6 Power Mudras और उनके Psychological फायदे जिसे अपना कर आप भी अपने दिमाग को कभी भी किसी भी सेचुएशन में कंट्रोल में रख सकते हैं. इतना ही नहीं भारी दबाव में भी आप कूल-कॉन्फिडेंट और पावरफुल तरीके से खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं. चलिए जानें दुनिया के टॉप लीडर्स से लेकर बिजनेस टाइकून या सेलेब्स की कौन सी पसंदीदा हाथ की मुद्रा है और उससे क्या फायदे उन्हें मिलते हैं.
2.Steeple Gesture (उंगलियों का त्रिकोण बनाना)
ये हाथ की मुद्रा कौन करता है: नरेंद्र मोदी, बिल गेट्स, एंजेला मर्केल
दोनों हाथों की उंगलियों को एक-दूसरे से जोड़कर त्रिकोण बनाना “Steeple” कहलाता है.
यह मुद्रा बुद्धिमत्ता, संतुलन और आत्म-नियंत्रण का संकेत देती है.
फायदा: यह दिखाती है कि व्यक्ति को अपनी बात और स्थिति पर पूरा भरोसा है.
Psychology: यह non-verbal dominance cue है — सामने वाले को लगता है कि वक्ता के पास स्थिति का पूरा नियंत्रण है.
3.Hand Pyramid on Table (टेबल पर हथेलियाँ त्रिकोण रूप में रखना)
ये मुद्रा कौन करता है: एलन मस्क या बिज़नेस मीटिंग्स में वरिष्ठ लीडर्स
दोनों हाथों को जोड़कर टेबल पर त्रिकोण रूप में रखना authority और focus दिखाता है.
फायदा: यह संकेत देता है कि व्यक्ति स्थिति पर नियंत्रण रखता है और गहरी सोच में है.
Psychology: यह subtle dominance posture है जो बिना शब्दों के प्रभाव पैदा करती है.
4.Calm Hand Rest (हाथों को स्थिर रखना)
कौन करता है: नरेंद्र मोदी या आध्यात्मिक वक्ता
हाथों को स्थिर रखकर हल्की मुस्कान के साथ बोलना “controlled composure” दर्शाता है.
फायदा: यह दिखाता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से शांत, आत्मविश्वासी और केंद्रित है.
Psychology: यह parasympathetic nervous system को स्थिर करता है, जिससे body language प्राकृतिक और grounded लगती है.
5.Open Palm Gesture (खुले हाथ से बात करना)
कौन करता है: नरेंद्र मोदी और एलन मस्क अक्सर इसका उपयोग करते हैं.
जब वक्ता अपने हाथ खोलकर बात करता है, तो यह ईमानदारी, पारदर्शिता और भरोसे का संकेत होता है.
फायदा: सामने वाला subconsciously व्यक्ति को “trustworthy” और “approachable” मानने लगता है.
Psychology: Open palm से mirror neurons सक्रिय होते हैं, जो empathy (सहानुभूति) बढ़ाते हैं.
7. Finger Pinch or Emphasis Gesture
कौन करता है: डोनाल्ड ट्रंप
बोलते वक्त अंगूठा और तर्जनी से हवा में हल्का pinch बनाना.
फायदा: यह हर वाक्य को “ज़ोर” देता है, जिससे श्रोता ध्यान से सुनते हैं.
Psychology: यह gesture subconscious रूप से कहता है — “मैं सही हूँ, ध्यान दो.”
8.Precision Grip (अंगूठे और तर्जनी का हल्का सर्कल)
कौन करता है: डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा
जब नेता अपनी बात रखते हैं तो अंगूठा और तर्जनी (index finger) को हल्के से मिलाते हैं.
फायदा: यह बताता है कि व्यक्ति अपनी बात बहुत सटीकता (precision) से कह रहा है.
Psychology: यह authority with clarity दर्शाता है — यानी वक्ता को अपने हर शब्द पर भरोसा है.
