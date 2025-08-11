सफेद बाल जड़ से ब्लैक कर देगा ये केश-काला तेल, घर पर ऐसे करें तैयार और कैमिकल डाई को डस्टबिन में फेंके

6 . बालों के लिए सरसों के तेल के फायदे...

हमारी दादी-नानी के ज़माने से ही सरसों के तेल का इस्तेमाल बालों के लिए होता आ रहा है. आज भी कई लोग इस तेल का इस्तेमाल करते हैं. इस तेल को लगाने से बाल घने होते हैं. सरसों के तेल में आंवला पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, मेथी और थोड़ा सा नारियल का तेल मिलाकर हेयर पैक बनाने से भी सफेद बाल काले होते हैं. इसे भी तेल में मिलाकर उबालकर किसी बर्तन में भरकर रख लेना चाहिए. नहाने से एक घंटा पहले इस तेल को लगाएँ और फिर नहा लें. इस तेल के नियमित इस्तेमाल से सफेद बाल काले हो जाते हैं.

डिसक्लेमरः ये खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है, अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

