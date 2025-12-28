क्रिकेट से भी महंगा है ये गेम, खेलने के लिए जज्बा और जुनून ही नहीं, ‘औकात’ चाहिए होती है

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 28, 2025, 07:01 AM IST
1.क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेलों में लेकिन...
भारत ही नहीं, दुनिया भर में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेलों में गिना जाता है, लेकिन जब बात खर्च और लग्ज़री की आती है तो ये गेम क्रिकेट से कहीं आगे निकल जाता है. इसको अक्सर “अमीरों का खेल” कहा जाता है. इसके पीछे कई ठोस कारण और तथ्य हैं, जो इसे दुनिया के सबसे महंगे खेलों में शामिल करते हैं. तो चलिए जानें आखिर दुनिया के सबसे पसंदीदा क्रिकेट से भी ये महंगा कैसे है और ये गेम है कौन सा?
2.ये गेम लाइफस्टाइल बताता है
भारत में क्रिकेट जुनून है, जबकि गोल्फ एक सीमित लेकिन बेहद अमीर वर्ग का खेल माना जाता है. लोकप्रियता के मामले में क्रिकेट आगे है, लेकिन खर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल की तुलना करें तो गोल्फ क्रिकेट से कई गुना महंगा साबित होता है. आइए, दोनों खेलों की हर स्तर पर तुलना करें.
3. गोल्फ खेलने की शुरुआत ही महंगी
क्रिकेट में बल्ला, गेंद और पैड से खेल शुरू हो जाता है, लेकिन गोल्फ में शुरुआत से ही बड़ा खर्च जुड़ा होता है. क्रिकेट का बल्ला, गेंद, पैड और स्टंप्स पर ₹3,000–₹5,000 का खर्च कर खेल शुरू हो सकता है. लेकिन एक अच्छी गोल्फ किट (clubs set) की कीमत ₹1 लाख से शुरू होकर ₹10–15 लाख तक जाती है. इसके अलावा गोल्फ बॉल, ग्लव्स, शूज़ और बैग अलग से महंगे होते हैं. सबसे सस्ती इसकी स्टिक ही 40 हजार की होती है.
4.गोल्फ क्लब की मेंबरशिप फीस और इंफ्रास्ट्रक्चर
गोल्फ खेलने के लिए गोल्फ कोर्स या क्लब की मेंबरशिप ज़रूरी होती है. इसकी मेंबरशिप ₹5 लाख से लेकर ₹1 करोड़ तक हो सकती है. कई इंटरनेशनल क्लबों में यह फीस इससे भी ज़्यादा होती है. लेकिन क्रिकेट इन तामझाम से दूर है.
5.गोल्फ का इंफ्रास्ट्रक्चर
क्रिकेट ग्राउंड एक लिमिटेड एरिया, सामान्य घास, कम स्टाफ के साथ भी मैनेज हो सकता है लेकिन गोल्फ कोर्स के लिए 100–200 एकड़ ज़मीन, खास घास, रोज़ाना पानी, मशीनें और बड़ा स्टाफ चाहिए होता है. इसे मेंटेन करने भर का सालाना खर्च करोड़ों में है.
6.गोल्फ का ड्रेस कोड भी लग्ज़री
गोल्फ में ड्रेस कोड बेहद सख्त और महंगा होता है. ब्रांडेड पोलो टी-शर्ट, ट्राउज़र, खास गोल्फ शूज़ और कैप पहनना जरूरी होता है. यह कपड़े आम स्पोर्ट्सवेयर की तुलना में कई गुना महंगे होते हैं. क्रिकेट के लिए जर्सी, स्पोर्ट्स शूज़—सस्ते और आसानी से उपलब्ध होते हैं लेकिन गोल्फ के लिए ब्रांडेड पोलो टी-शर्ट, ट्राउज़र, खास शूज़ जैसे ड्रेस कोड फॉलो करने पड़ते हैं.
7. प्रोफेशनल गोल्फ: ट्रैवल और कोचिंग खर्च
प्रोफेशनल गोल्फर बनने के लिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना पड़ता है. इसके लिए विदेश यात्रा, होटल, कोच, कैडी और ट्रेनिंग पर भारी खर्च आता है. क्रिकेट में जहां बोर्ड और फ्रेंचाइज़ी कई खर्च उठाती हैं, वहीं गोल्फ में खिलाड़ी को खुद बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है.
8.गोल्फ एक गेम ही नहीं, बिज़नेस कनेक्शन भी है
गोल्फ सिर्फ खेल नहीं, बल्कि बिज़नेस नेटवर्किंग का माध्यम भी है. बड़े उद्योगपति, सीईओ और राजनेता गोल्फ खेलते हैं. कई बड़े बिज़नेस डील गोल्फ कोर्स पर ही फाइनल होती हैं, जिससे यह खेल और भी एक्सक्लूसिव बन जाता है.
9.पुरस्कार राशि भले बड़ी, लेकिन एंट्री महंगी
हालांकि इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट्स में पुरस्कार राशि करोड़ों में होती है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद खर्चीला है. हर खिलाड़ी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता.
क्रिकेट आम जनता से जुड़ा खेल है, जबकि गोल्फ लग्ज़री, धैर्य और पैसे का खेल माना जाता है. महंगे उपकरण, क्लब फीस, मेंटेनेंस और लाइफस्टाइल इसे क्रिकेट से कहीं ज्यादा महंगा बनाते हैं. यही वजह है कि गोल्फ को आज भी दुनिया के सबसे महंगे खेलों में गिना जाता है.
