क्रिकेट से भी महंगा है ये गेम, खेलने के लिए जज्बा और जुनून ही नहीं, ‘औकात’ चाहिए होती है

3 . गोल्फ खेलने की शुरुआत ही महंगी

क्रिकेट में बल्ला, गेंद और पैड से खेल शुरू हो जाता है, लेकिन गोल्फ में शुरुआत से ही बड़ा खर्च जुड़ा होता है. क्रिकेट का बल्ला, गेंद, पैड और स्टंप्स पर ₹3,000–₹5,000 का खर्च कर खेल शुरू हो सकता है. लेकिन एक अच्छी गोल्फ किट (clubs set) की कीमत ₹1 लाख से शुरू होकर ₹10–15 लाख तक जाती है. इसके अलावा गोल्फ बॉल, ग्लव्स, शूज़ और बैग अलग से महंगे होते हैं. सबसे सस्ती इसकी स्टिक ही 40 हजार की होती है.