FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज

यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी

उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना

Cancer Test: शरीर में कहीं भी हो कैंसर इन टेस्ट से चलेगा पता, 2000 रुपये की जांच से बच सकती है जिंदगी 

Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी

दिल्ली-NCR में बढ़ा प्रदूषण का कहर, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI लेवल, जानें अपने क्षेत्र का हाल

गोल्ड जैसा कीमती ये फूल किस्मत और कमाई दोनों चमका देगा, लो-कॉस्ट बिजनेस + पैसा + भाग्य का कारक है

Next CJI of Supreme Court: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर

लॉरेंस गैंग पर CBI का बड़ा प्रहार, अमेरिका से भारत डिपोर्ट हुआ कुख्यात गैंगस्टर लखविंदर कुमार

Dev Diwali 2025: 4 या 5 नवंबर किस दिन है कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली ? इस शुभ अवसर पर कितने दीए जलाने चाहिए?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज

तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज

उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना

उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना

Cancer Test: शरीर में कहीं भी हो कैंसर इन टेस्ट से चलेगा पता, 2000 रुपये की जांच से बच सकती है जिंदगी 

शरीर में कहीं भी हो कैंसर इन टेस्ट से चलेगा पता, 2000 रुपये की जांच से बच सकती है जिंदगी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable

दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable

यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी

यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी

Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी

Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी

HomePhotos

लाइफस्टाइल

गोल्ड जैसा कीमती ये फूल किस्मत और कमाई दोनों चमका देगा, लो-कॉस्ट बिजनेस + पैसा + भाग्य का कारक है

आज आपको एक ऐसे फूल के बारे में बताने जा रहे हैं जो सोने की तरह कीमती माना गया है. ये न केवल पैसे की बारिश करता है बल्कि इसका घर में खिलना ही भाग्य का उदय माना जाता है. ये फूल आसानी से नहीं उगता लेकिन उग गया तो खुद को लकी मानें आप.

ऋतु सिंह | Oct 26, 2025, 08:48 AM IST

1. ये फूल तरह से खुशकिस्मत बना सकता है

ये फूल तरह से खुशकिस्मत बना सकता है
1

आज आपको उस फूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका फायदा 3 तरह से आपको मिलेगा. पहला धार्मिक रूप से, दूसरा लक और सेहत के रूप में और तीसरा कमाई के रूप में. ये फूल न केवल यूनिक और सेहतमंद होता है. बल्कि इसकी बाजार में डिमांड भी खूब होती है. तो चलिए जानें वो फूल कौन सा है जो आपको हर तरह से खुशकिस्मत बना सकता है.

Advertisement

2.यह फूल केवल भाग्यशाली लोगों के घरों में ही खिलता है

यह फूल केवल भाग्यशाली लोगों के घरों में ही खिलता है
2

एलोवेरा एक प्राकृतिक पौधा है जो कई समस्याओं का रामबाण इलाज है. इसमें औषधीय गुण होते हैं, यही वजह है कि ज्यादातर भारतीयों के घरों में एलोवेरा का पौधा होता है. आपने इस पौधे को कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं? एलोवेरा के पौधों पर एक बहुत ही दुर्लभ फूल उगता है जिसकी कीमत सोने के दाम में होती है. यही वजह है कि इस फूल को सोने के दाम का फूल कहा जाता है. एलोवेरा के पौधे पर इस फूल का उगना न केवल दुर्लभ माना जाता है, बल्कि शुभ भी माना जाता है.

ऐसा कहा जाता है कि यह फूल केवल भाग्यशाली लोगों के घरों में ही खिलता है. हालांकि, बागवानी विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इस फूल के खिलने के पीछे का कारण केवल भाग्य ही नहीं, बल्कि पौधे की देखभाल का एक विशेष तरीका भी है. यदि आप एलोवेरा के पौधे की विशेष देखभाल करते हैं, तो पौधे इस फूल को विकसित कर पाएंगे.
 

3.बिना देखभाल के ही देता है ये फूल

बिना देखभाल के ही देता है ये फूल
3

बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई पौधा तभी अच्छी तरह खिलता है जब उसकी खास देखभाल की जाए, लेकिन एलोवेरा के मामले में यह बात उलट है. बागवान साफ ​​कहते हैं कि एलोवेरा के पौधे को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती. जब पौधे को लगता है कि उसकी जान खतरे में है, तो वह अपनी रक्षा के लिए फूल उगाता है, ताकि बीजों से प्रजनन कर सके. इसलिए, इसे ज़रूरत से ज़्यादा न उगाएँ.
 

4.तनाव देने से उगता है इस पौधे का फूल

तनाव देने से उगता है इस पौधे का फूल
4

अगर आप चाहते हैं कि आपका एलोवेरा का पौधा खिले, तो उसे थोड़ा तनाव दें. इसे एक छोटे गमले में इस तरह लगाएँ कि इसकी जड़ें कसकर बंधी रहें. यह तनाव पौधे को खिलने के बजाय जीवित रहने के लिए फूल पैदा करने पर मजबूर करता है. प्रत्येक गमले में केवल एक एलोवेरा का पौधा लगाएँ; समूहों में लगाने से उनकी ऊर्जा बँट जाती है, जिससे फूल नहीं खिलते.
 

TRENDING NOW

5.'छोटे पौधों को हटा दें'

'छोटे पौधों को हटा दें'
5

एलोवेरा के पौधों के आस-पास अक्सर छोटे पौधे उगने लगते हैं, इसलिए इन्हें बढ़ने से पहले ही हटा देना बहुत ज़रूरी है. अगर छोटे पौधों को गमले से नहीं निकाला जाता, तो पौधे की सारी ऊर्जा छोटे पौधों में चली जाती है, जिससे मुख्य पौधा ठीक से विकसित नहीं हो पाता. अगर आप एलोवेरा में फूल लगाना चाहते हैं, तो इन छोटे पौधों को सावधानी से हटाएँ.
 

6.अधिक पानी न डालें

अधिक पानी न डालें
6

बागवानी विशेषज्ञों के अनुसार, एलोवेरा के पौधों को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी जड़ें सड़ सकती हैं और पौधा मर सकता है. पौधे को तभी पानी दें जब गमले की ऊपरी मिट्टी पूरी तरह सूख जाए. सर्दियों में पौधे को और भी कम पानी दें. अगर आप बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे, तो पत्तियाँ ऊपर से लाल होने लगेंगी. यह एक चेतावनी है कि पौधे को पानी की ज़रूरत है.

7.बार-बार स्थानांतरण से बचें

बार-बार स्थानांतरण से बचें
7

कई लोगों की आदत होती है कि वे पौधे को गमले से निकालकर दूसरे गमले में लगा देते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि को बढ़ावा नहीं मिलता, बल्कि उसकी वृद्धि में बाधाएँ पैदा होती हैं. एलोवेरा के पौधे एक जगह पर स्थिरता पसंद करते हैं. जब पौधा लंबे समय तक एक ही जगह और एक ही छोटे गमले में रहता है, तो उसके फूल आने की संभावना और भी बढ़ जाती है. पौधे को ये फूल आने में कई साल लग सकते हैं, इसलिए धैर्य रखें.

 

 

 

8.एलोवेरा फूल के फायदे

एलोवेरा फूल के फायदे
8

एलोवेरा फूल में भी पत्तों की तरह कई स्वास्थ्यवर्धक गुण मौजूद हैं. यह फूल एंटीऑक्सिडेंट्स और एंटीइंफ्लेमेटरी तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर में सूजन कम करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है. इसके सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है और पेट की समस्याएं जैसे कब्ज और एसिडिटी में राहत मिलती है. यह त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व त्वचा को नमी और चमक देते हैं और बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं. इसके अलावा, यह मधुमेह और हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable
दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable
यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी
यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी
Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी
Tea Lover हैं तो करें भारत सरकार का ये खास कोर्स, सिर्फ चाय पीकर कमाएंगे ₹15 लाख तक सैलरी
गोल्ड जैसा कीमती ये फूल किस्मत और कमाई दोनों चमका देगा, लो-कॉस्ट बिजनेस + पैसा + भाग्य का कारक है
गोल्ड जैसा कीमती ये फूल किस्मत और कमाई दोनों चमका देगा, लो-कॉस्ट बिजनेस + पैसा + भाग्य का कारक है
Next CJI of Supreme Court: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर
जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE