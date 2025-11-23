15 हजार किमी का सफर तय कर 8 महीने बाद 4 देशों से घूमकर भारत लौटा ये गिद्ध, सेटेलाइट से हो रही थी ट्रैकिंग

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Nov 23, 2025, 01:21 PM IST
1.गिद्ध वतन लौट आया है
मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले के हलाली डैम से 29 मार्च 2025 को छोड़ा गया गिद्ध अब अपने वतन लौट आया है. लगभग 15 हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय करके गिद्ध 8 महीने बाद वापस लौटा है. वन विभाग ने गिद्ध को सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाया था. जिससे गिद्ध पर लगातार लाइव नज़र रखी जा रही थी.
2.वन विभाग पिछले आठ महीनों से रख रहा था नजर
वन विभाग पिछले आठ महीनों से यूरेशियन ग्रिफिन गिद्ध पर नज़र रख रहा था. इस दौरान यह गिद्ध पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान जैसे देशों की यात्रा कर चुका है. वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह गिद्ध इस समय राजस्थान के धौलपुर ज़िले के आसपास है.
3.यूरेशियन ग्रिफिन गिद्ध घायल मिला था
आपको बता दें कि यूरेशियन ग्रिफिन गिद्ध को 29 मार्च को विदिशा के हलाली डैम से छोड़ा गया था. इससे पहले, यह गिद्ध लगभग 2 महीने तक भोपाल के वन विहार में उपचाराधीन था. दरअसल, यह गिद्ध 29 जनवरी को सतना जिले के नागौद में घायल अवस्था में मिला था.
4.मुकुंदपुर चिड़ियाघर में इलाज चल रहा था
इसके बाद इसे पहले मुकुंदपुर चिड़ियाघर में इलाज के लिए रखा गया. जब यहाँ आराम नहीं मिला तो इसे भोपाल के वन विहार लाया गया. यहाँ गिद्ध का इलाज किया गया और पूरी तरह ठीक होने के बाद 29 मार्च को इसे खुले आसमान में छोड़ दिया गया.
5. गिद्ध को सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाया गया था
वन विहार के उपसंचालक का कहना है कि गिद्ध को सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाया गया था ताकि उसकी यात्रा और संरक्षण से संबंधित जानकारी एकत्र की जा सके और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके.
6.एक महीने के भीतर ही यह गिद्ध कज़ाकिस्तान पहुँच गया
हलाली बांध से छोड़े जाने के एक महीने के भीतर ही यह गिद्ध कज़ाकिस्तान पहुँच गया. मई में कज़ाकिस्तान पहुँचने के बाद, यह गिद्ध वहाँ चार महीने तक रहा. उसके बाद, यह पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, उज़्बेकिस्तान होते हुए भारत लौटा.
7. राजस्थान के धौलपुर के पास दिखा
वर्तमान में, यह गिद्ध राजस्थान के धौलपुर के पास विचरण करता है. यूरेशियन ग्रिफिन गिद्ध एशियाई पर्वतों और क्षेत्रों का मूल निवासी है, लेकिन उत्तरी अफ्रीका और यूरोप में भी पाया जाता है.
8.6 से 11 किलोग्राम वज़न का है ये गिद्ध
लगभग 6 से 11 किलोग्राम वज़न वाले इस गिद्ध की पहचान इसके सफ़ेद पंखों से होती है, मानो इनके गले में कोई सफ़ेद मोती हो. इसके पंखों का फैलाव 2.5 से 2.8 मीटर तक होता है.
