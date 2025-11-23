15 हजार किमी का सफर तय कर 8 महीने बाद 4 देशों से घूमकर भारत लौटा ये गिद्ध, सेटेलाइट से हो रही थी ट्रैकिंग

8 . 6 से 11 किलोग्राम वज़न का है ये गिद्ध

8

लगभग 6 से 11 किलोग्राम वज़न वाले इस गिद्ध की पहचान इसके सफ़ेद पंखों से होती है, मानो इनके गले में कोई सफ़ेद मोती हो. इसके पंखों का फैलाव 2.5 से 2.8 मीटर तक होता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से