FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज फहराएंगे PM | अयोध्या में PM मोदी का भव्य रोड शो जारी | राम मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे PM मोदी | सिल्क के कपड़े से बना है धर्मध्वज

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Dharmendra के निधन से टूटे Amitabh Bachchan, रात 2:30 बजे किया इमोशनल पोस्ट; बोले- हमारे बीच की फिजा सूनी हो गई..

Dharmendra के निधन से टूटे Amitabh Bachchan, रात 2:30 बजे किया इमोशनल पोस्ट; बोले- हमारे बीच की फिजा सूनी हो गई..

10 हजार साल बाद विस्फोट हुआ इथियोपिया का ज्वालामुखी, दिल्ली तक पहुंची राख, कई शहरों की उड़ानों पर असर

10 हजार साल बाद विस्फोट हुआ इथियोपिया का ज्वालामुखी, दिल्ली तक पहुंची राख, कई शहरों की उड़ानों पर असर

Weather Update: दिल्ली में कंपा देने वाली ठंड का कहर, यूपी-बिहार में भी शीतलहर का अलर्ट, जानें आज के मौमस का हाल

Weather Update: दिल्ली में कंपा देने वाली ठंड का कहर, यूपी-बिहार में भी शीतलहर का अलर्ट, जानें आज के मौमस का हाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
राम मंदिर पर झंडा फहराया जाएगा या फिर ध्वजारोहण होगा, आइए जानते हैं दोनों के बीच क्या है अंतर

राम मंदिर पर झंडा फहराया जाएगा या फिर ध्वजारोहण होगा, आइए जानते हैं दोनों के बीच क्या है अंतर

Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजित मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय

Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजित मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय

Baba Vanga Predictions: बड़ा युद्ध, धरती पर आएगा एलियन.. 2026 को लेकर बाबा वंगा की 5 भविष्यवाणियां सुन चौंक जाएंगे आप

Baba Vanga Predictions: बड़ा युद्ध, धरती पर आएगा एलियन.. 2026 को लेकर बाबा वंगा की 5 भविष्यवाणियां सुन चौंक जाएंगे आप

HomePhotos

लाइफस्टाइल

15 हजार किमी का सफर तय कर 8 महीने बाद 4 देशों से घूमकर भारत लौटा ये गिद्ध, सेटेलाइट से हो रही थी ट्रैकिंग

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगभग 8 महीने पहले छोड़ा गया गिद्ध वापस लौट आया है. इस दौरान इसने पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान समेत चार देशों की यात्रा की है. आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य..

ऋतु सिंह | Nov 23, 2025, 01:21 PM IST

1.गिद्ध वतन लौट आया है

गिद्ध वतन लौट आया है
1

मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले के हलाली डैम से 29 मार्च 2025 को छोड़ा गया गिद्ध अब अपने वतन लौट आया है. लगभग 15 हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय करके गिद्ध 8 महीने बाद वापस लौटा है. वन विभाग ने गिद्ध को सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाया था. जिससे गिद्ध पर लगातार लाइव नज़र रखी जा रही थी.
 

Advertisement

2.वन विभाग पिछले आठ महीनों से रख रहा था नजर

वन विभाग पिछले आठ महीनों से रख रहा था नजर
2

वन विभाग पिछले आठ महीनों से यूरेशियन ग्रिफिन गिद्ध पर नज़र रख रहा था. इस दौरान यह गिद्ध पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान जैसे देशों की यात्रा कर चुका है. वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह गिद्ध इस समय राजस्थान के धौलपुर ज़िले के आसपास है.
 

3.यूरेशियन ग्रिफिन गिद्ध घायल मिला था

यूरेशियन ग्रिफिन गिद्ध घायल मिला था
3

आपको बता दें कि यूरेशियन ग्रिफिन गिद्ध को 29 मार्च को विदिशा के हलाली डैम से छोड़ा गया था. इससे पहले, यह गिद्ध लगभग 2 महीने तक भोपाल के वन विहार में उपचाराधीन था. दरअसल, यह गिद्ध 29 जनवरी को सतना जिले के नागौद में घायल अवस्था में मिला था.
 

4.मुकुंदपुर चिड़ियाघर में इलाज चल रहा था

मुकुंदपुर चिड़ियाघर में इलाज चल रहा था
4

इसके बाद इसे पहले मुकुंदपुर चिड़ियाघर में इलाज के लिए रखा गया. जब यहाँ आराम नहीं मिला तो इसे भोपाल के वन विहार लाया गया. यहाँ गिद्ध का इलाज किया गया और पूरी तरह ठीक होने के बाद 29 मार्च को इसे खुले आसमान में छोड़ दिया गया.
 

TRENDING NOW

5. गिद्ध को सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाया गया था

गिद्ध को सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाया गया था
5

वन विहार के उपसंचालक का कहना है कि गिद्ध को सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाया गया था ताकि उसकी यात्रा और संरक्षण से संबंधित जानकारी एकत्र की जा सके और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके.
 

6.एक महीने के भीतर ही यह गिद्ध कज़ाकिस्तान पहुँच गया

एक महीने के भीतर ही यह गिद्ध कज़ाकिस्तान पहुँच गया
6

हलाली बांध से छोड़े जाने के एक महीने के भीतर ही यह गिद्ध कज़ाकिस्तान पहुँच गया. मई में कज़ाकिस्तान पहुँचने के बाद, यह गिद्ध वहाँ चार महीने तक रहा. उसके बाद, यह पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, उज़्बेकिस्तान होते हुए भारत लौटा.
 

7. राजस्थान के धौलपुर के पास दिखा

राजस्थान के धौलपुर के पास दिखा
7

वर्तमान में, यह गिद्ध राजस्थान के धौलपुर के पास विचरण करता है. यूरेशियन ग्रिफिन गिद्ध एशियाई पर्वतों और क्षेत्रों का मूल निवासी है, लेकिन उत्तरी अफ्रीका और यूरोप में भी पाया जाता है.
 

8.6 से 11 किलोग्राम वज़न का है ये गिद्ध

6 से 11 किलोग्राम वज़न का है ये गिद्ध
8

लगभग 6 से 11 किलोग्राम वज़न वाले इस गिद्ध की पहचान इसके सफ़ेद पंखों से होती है, मानो इनके गले में कोई सफ़ेद मोती हो. इसके पंखों का फैलाव 2.5 से 2.8 मीटर तक होता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
राम मंदिर पर झंडा फहराया जाएगा या फिर ध्वजारोहण होगा, आइए जानते हैं दोनों के बीच क्या है अंतर
राम मंदिर पर झंडा फहराया जाएगा या फिर ध्वजारोहण होगा, आइए जानते हैं दोनों के बीच क्या है अंतर
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजित मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजित मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय
Baba Vanga Predictions: बड़ा युद्ध, धरती पर आएगा एलियन.. 2026 को लेकर बाबा वंगा की 5 भविष्यवाणियां सुन चौंक जाएंगे आप
Baba Vanga Predictions: बड़ा युद्ध, धरती पर आएगा एलियन.. 2026 को लेकर बाबा वंगा की 5 भविष्यवाणियां सुन चौंक जाएंगे आप
सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना दिया 23000 करोड़ का ब्रांड; आप भी ले सकते हैं सीख
सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना दिया 23000 करोड़ का ब्रांड; आप भी ले सकते हैं सीख
देश के नए CJI सूर्यकांत ने पेंडिंग केस को बताया बड़ी चुनौती, भारत में लंबित मामलों के आंकड़े देख आप रह जाएंगे हैरान
देश के नए CJI सूर्यकांत ने पेंडिंग केस को बताया बड़ी चुनौती, भारत में लंबित मामलों के आंकड़े देख आप रह जाएंगे हैरान
MORE
Advertisement
धर्म
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की 5 ये बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की ये 5 बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क
भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
Rashifal 23 November 2025: आज किन राशियों के लिए धन-नौकरी के लिए रहेगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Rashifal 23 November 2025: आज किन राशियों के लिए धन-नौकरी के लिए रहेगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
MORE
Advertisement