लाइफस्टाइल

राजपूत राजा के घर में जन्मा था ये मुगल सलतनत का शहंशाह, इसलिए था हिंदुओं के प्रति नरम दिल

क्या आपको पता है मुगल सलतनत का एक नामी बादशाह हिंदू राजा के घर में जन्मा था. यही कारण था कि उसका दूसरे मुस्लिम शासकों की तुलना में हिंदुओं के प्रति नरम रवैया रहा था.

ऋतु सिंह | Jan 05, 2026, 08:06 PM IST

1. हिंदू के घर कैसे पैदा हुआ था ये मुगल राजा

हिंदू के घर कैसे पैदा हुआ था ये मुगल राजा
1

भारतीय इतिहास में मुगलकाल काफी लंबा रहा है लेकिन क्या आपको पता है कि एक मुगल बादशाह ऐसा था जिसका जन्म मुगल राजघराने में नहीं बल्कि हिंदू राजा के घर में हुआ था. इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है कि कैसे राजपूतों के घर ये मुगल पैदा हुआ. चलिए जानें. 

2. राजपूत राजा के घर में ये शासक हुआ था पैदा

राजपूत राजा के घर में ये शासक हुआ था पैदा
2

राजपूत राजा के घर मुगल शासक अकबर पैदा हुआ था. जी हां ये सच है कि अकबर का जन्म मुगल राजघराने में नहीं हुआ था.

3. अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था

अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था
3

अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट जो मौजूदा समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुआ था. उस समय वहां के राजा हिंदू थे. 

4.मुगल सम्राट हुमायूं ने राजपूत राजा के महल में ली थी शरण

मुगल सम्राट हुमायूं ने राजपूत राजा के महल में ली थी शरण
4

अकबर के पिता मुगल सम्राट हुमायूं और उसकी मां हमीदा बानो बेगम को शेरशाह सूरी से हारने के बाद राजपूत  राजा राणा वीरसाल के महल में शरण लेनी पड़ थी
 

5.अकबर का जन्म यहीं हुआ था

अकबर का जन्म यहीं हुआ था
5

उस समय हमीदा बेगम गर्भवती थी और अकबर को उसने राजा राणा वीरसाल के महल में ही जन्म दिया था.
 

6.अकबर का हिंदुओंं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर

अकबर का हिंदुओंं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर
6

माना जाता है कि हिन्दुओं के प्रति अकबर का सॉफ्ट कॉर्नर वहीं से जन्मा था और उसने अपने शासन काल में हिन्दुओं को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी भी दी थी.
 

7. जजिया कर समाप्त कर दिया था अकबर ने

जजिया कर समाप्त कर दिया था अकबर ने
7

अकबर ने 1564 में गैर-मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया था, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता और 'सुलह-ए-कुल' (सार्वभौमिक शांति) की नीति का हिस्सा था, ताकि साम्राज्य में सभी धर्मों के लोगों के बीच समानता और सद्भाव स्थापित हो सके

8.अकबर शांति और एकता बढ़ाना चाहता था

अकबर शांति और एकता बढ़ाना चाहता था
8

वह हिंदू और अन्य समुदायों को समान अधिकार देकर शांति और एकता बढ़ाना चाहता था.

