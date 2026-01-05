राजपूत राजा के घर में जन्मा था ये मुगल सलतनत का शहंशाह, इसलिए था हिंदुओं के प्रति नरम दिल

1 . हिंदू के घर कैसे पैदा हुआ था ये मुगल राजा

1

भारतीय इतिहास में मुगलकाल काफी लंबा रहा है लेकिन क्या आपको पता है कि एक मुगल बादशाह ऐसा था जिसका जन्म मुगल राजघराने में नहीं बल्कि हिंदू राजा के घर में हुआ था. इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है कि कैसे राजपूतों के घर ये मुगल पैदा हुआ. चलिए जानें.