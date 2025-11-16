ताकत का पावरबैंक है ड्राई फ्रूट, काजू-बादाम भी इसके आगे हैं फेल, एनर्जी और खून से लबाबल भरा रहेगा शरीर

7 . खजूर फाइबर से भरपूर होते हैं

7

फाइबर भोजन को आंतों से आसानी से गुजरने में मदद करता है, जिससे कब्ज या अपच जैसी समस्या नहीं होती और अगर ऐसी समस्या पहले से है भी, तो वह दूर हो जाती है. यानी खजूर खाने से पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है और कोलन संबंधी कई बीमारियां भी दूर रहती हैं. इतना ही नहीं, यह आंतों में मौजूद माइक्रोबायोम को भी बढ़ावा देता है. खजूर में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करते हैं. यह दिमाग में होने वाली सूजन को भी कम करता है. यह अल्जाइमर के खतरे को कम करता है और याददाश्त को भी मजबूत बनाता है. इसलिए दिमाग को स्वस्थ और तेज रखने के लिए खजूर खाना फायदेमंद होता है.

