पुरुषों के लिए जन्नत है ये देश, लड़को के एक से ज्यादा रिलेशन रखने पर लड़कियों को नहीं होती कोई दिक्कत

यूरोप के एक देश में रिश्तों को लेकर सोच इतनी खुली है कि यहां पुरुषों को कई महिलाओं के साथ संबंध रखने की पूरी आज़ादी है. यहां न तो समाज इसका विरोध करता है, न ही महिलाओं को इससे कोई आपत्ति होती है. रिश्ते पूरी तरह आपसी सहमति और स्वेच्छा पर आधारित होते हैं. यही वजह है कि इस देश को कई लोग “पुरुषों का जन्नत” भी कहते हैं. यहां का नाइटआउट कल्चर बेहद मशहूर है, जहां कपल्स और फ्रेंड्स खुलकर अपने रिश्तों को एंजॉय करते हैं, क्लब और ओपन पार्टियों में भाग लेते हैं और रिश्तों को बंधन नहीं, एक व्यक्तिगत आज़ादी के रूप में देखते हैं.

