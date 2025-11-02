पुरुषों के लिए जन्नत है ये देश, लड़को के एक से ज्यादा रिलेशन रखने पर लड़कियों को नहीं होती कोई दिक्कत

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Nov 02, 2025, 11:15 AM IST
1. यहां का नाइटआउट कल्चर बेहद मशहूर है
यूरोप के एक देश में रिश्तों को लेकर सोच इतनी खुली है कि यहां पुरुषों को कई महिलाओं के साथ संबंध रखने की पूरी आज़ादी है. यहां न तो समाज इसका विरोध करता है, न ही महिलाओं को इससे कोई आपत्ति होती है. रिश्ते पूरी तरह आपसी सहमति और स्वेच्छा पर आधारित होते हैं. यही वजह है कि इस देश को कई लोग “पुरुषों का जन्नत” भी कहते हैं. यहां का नाइटआउट कल्चर बेहद मशहूर है, जहां कपल्स और फ्रेंड्स खुलकर अपने रिश्तों को एंजॉय करते हैं, क्लब और ओपन पार्टियों में भाग लेते हैं और रिश्तों को बंधन नहीं, एक व्यक्तिगत आज़ादी के रूप में देखते हैं.
2.ये है पुरुषों के लिए स्वर्ग जैसा वाला देश
लातविया नाम का यह छोटा सा यूरोपीय देश हाल के वर्षों में अपनी अनूठी सामाजिक संस्कृति के लिए ध्यान आकर्षित कर रहा है. उत्तरी यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित, यह देश प्यार और रिश्तों के मामले में बेहद खुला रवैया रखता है. यहाँ पुरुषों के लिए पाँच गर्लफ्रेंड रखना आम बात है, और समाज में इन रिश्तों को असामान्य नहीं माना जाता.
3.आखिर क्या है इसके पीछे असली वजह
लातविया की इस विचित्र स्थिति का मुख्य कारण वहाँ की जनसंख्या में असंतुलन है. आँकड़ों के अनुसार, यहाँ प्रति 100 महिलाओं पर केवल 85 से 87 पुरुष हैं. इस अंतर ने सामाजिक संरचना को पूरी तरह से बदल दिया है. चूँकि पुरुषों की संख्या कम है, इसलिए वहाँ स्वाभाविक रूप से कई रिश्ते विकसित हुए हैं.
4.महिलाओं का आधुनिक दृष्टिकोण
लातवियाई महिलाएँ शिक्षा, रोज़गार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में बहुत उन्नत हैं. वे अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से आकार देने की सोच रखती हैं. वे किसी पुरुष के कई गर्लफ्रेंड रखने को गलत या अनैतिक नहीं मानतीं. पारदर्शिता और आपसी सम्मान उनके लिए महत्वपूर्ण हैं.
5.रीगा - लातविया की प्रेम राजधानी
लातविया की राजधानी रीगा, इस जीवनशैली का सच्चा प्रतिबिंब है. यहाँ की नाइटलाइफ़ बेहद जीवंत है. बार, क्लब और कैफ़े हमेशा युवाओं से भरे रहते हैं. यहाँ डेटिंग का चलन बहुत मज़बूत है. युवा खुलकर मिलते हैं, नई दोस्ती और रिश्ते बनाते हैं.
6.सामाजिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता
लातवियाई लोग अपने रिश्तों में पारदर्शिता को महत्व देते हैं. वे प्यार के प्रति खुला और पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाते हैं, बिना किसी धोखे या रुकावट के. अगर उनका साथी किसी और के साथ रिश्ते में है, तो लड़कियाँ इसे व्यक्तिगत विश्वासघात नहीं मानतीं, बल्कि इसे अपने जीवन का एक हिस्सा मान लेती हैं.
7.यूरोप के सबसे आधुनिक समाजों में से एक
लातवियाई लोगों का रवैया आधुनिक यूरोप के मूल्यों को दर्शाता है. वे स्वतंत्रता, सम्मान और व्यक्तिगत पसंद को बहुत महत्व देते हैं. इससे उनके रिश्तों में ज़्यादा पारदर्शिता और वफ़ादारी आती है.
8.पर्यटक आकर्षण का केंद्र है ये
कई पर्यटक खुले विचारों वाली जीवनशैली का अनुभव करने के लिए लातविया आते हैं. लोगों का आतिथ्य, मैत्रीपूर्ण व्यवहार और सामाजिक खुलापन उन्हें आकर्षित करता है. रीगा के रात्रि बाज़ार, क्लब और सांस्कृतिक उत्सव दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं.
9.अलग-अलग नज़रिए
लेकिन इस जीवनशैली के बारे में सभी की राय एक जैसी नहीं है. कुछ लोगों के लिए यह आधुनिकता और आज़ादी का प्रतीक है, जबकि कुछ इसे सांस्कृतिक मूल्यों से विचलन मानते हैं. चूँकि पश्चिमी देशों में प्यार और रिश्तों को स्वतंत्र विकल्प माना जाता है, इसलिए लातविया में यह बदलाव स्वाभाविक है.
10.लेकिन ये अनूठी संस्कृति प्रेम के बारे में हमारी पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है
लातविया की यह अनूठी संस्कृति प्रेम के बारे में हमारी पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है. वहाँ प्रेम और रिश्ते अप्रतिबंधित, स्वतंत्र विकल्प हैं. हालाँकि पुरुषों के लिए पाँच गर्लफ्रेंड रखना आम बात है, लेकिन इसके पीछे मूल कारण जनसांख्यिकीय असंतुलन और आधुनिक दृष्टिकोण हैं. यहाँ प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का प्रतीक है.
