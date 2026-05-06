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दुनिया के किस देश में है ‘ट्विन्स बेबी कैपिटल’? जहां सबसे ज्यादा होते हैं जुड़वां बच्चे, आखिर क्या है राज?

क्या एक ही मोहल्ले में हर दूसरे घर में जुड़वां बच्चे हो सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां यह आम बात है. यह सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि एक ऐसा पैटर्न है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है.

ऋतु सिंह | May 06, 2026, 01:48 PM IST

1.कहां है दुनिया की ट्विन्स कैपिटल?

कहां है दुनिया की ट्विन्स कैपिटल?
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इग्बो-ओरा नाम का छोटा सा शहर नाइजीरिया में स्थित है. इसे दुनिया की “ट्विन्स कैपिटल” कहा जाता है, क्योंकि यहां जुड़वां बच्चों का जन्म असाधारण रूप से ज्यादा होता है. यहां हर 1000 जन्मों में लगभग 150 से ज्यादा जुड़वां बच्चे जन्म लेते हैं, जो वैश्विक औसत से कई गुना अधिक है. (फोटो एआई)
 

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2.क्यों खास है यह जगह

क्यों खास है यह जगह
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दुनिया के ज्यादातर देशों में जुड़वां बच्चों का जन्म एक दुर्लभ घटना माना जाता है. लेकिन इग्बो-ओरा में यह सामान्य बात है, इसलिए यहां के परिवारों के लिए यह कोई चौंकाने वाली चीज नहीं. यह खासियत इस शहर को दुनिया भर में अलग पहचान दिलाती है और इसे एक अनोखा सामाजिक प्रयोग जैसा बनाती है. (फोटो एआई)
 

3.क्या है इसके पीछे का विज्ञान?

क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
3

वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. कुछ शोध बताते हैं कि यहां का खान-पान, खासकर कुछ स्थानीय फसलें, हार्मोनल बदलाव को प्रभावित कर सकती हैं. वहीं, कुछ विशेषज्ञ इसे आनुवंशिक कारणों और पर्यावरण से भी जोड़ते हैं.
हालांकि, अभी तक कोई एक स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है, यही इसे और रहस्यमयी बनाता है.(फोटो एआई)
 

4.भारत में भी है ऐसा एक गांव

भारत में भी है ऐसा एक गांव
4

कोडिन्ही गांव भारत में एक ऐसा स्थान है जहां जुड़वां बच्चों की संख्या सामान्य से काफी ज्यादा है. यह गांव केरल में स्थित है और यहां प्रति 1000 जन्मों पर करीब 45 जुड़वां बच्चे जन्म लेते हैं. यह आंकड़ा भारत के औसत से कई गुना अधिक है, जिससे यह गांव भी वैज्ञानिकों के लिए शोध का केंद्र बन चुका है. (फोटो एआई)
 

TRENDING NOW

5.फर्टिलिटी ट्रीटमेंट और प्रेग्नेंसी रिसर्च के लिए मौके

फर्टिलिटी ट्रीटमेंट और प्रेग्नेंसी रिसर्च के लिए मौके
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यह खबर सिर्फ एक रोचक तथ्य नहीं है, बल्कि मानव शरीर और प्रकृति के रहस्यों को समझने का मौका भी देती है. अगर वैज्ञानिक इसके कारणों को पूरी तरह समझ पाते हैं, तो यह फर्टिलिटी ट्रीटमेंट और प्रेग्नेंसी रिसर्च में बड़ा बदलाव ला सकता है. यानी यह जानकारी भविष्य में लाखों परिवारों के लिए मददगार साबित हो सकती है. (फोटो एआई)
 

6.एक सामाजिक चुनौती भी हो सकती है

एक सामाजिक चुनौती भी हो सकती है
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जुड़वां बच्चों की अधिकता सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि एक सामाजिक चुनौती भी हो सकती है.
परिवारों पर आर्थिक दबाव, बच्चों की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है. यानी जहां यह एक अनोखी पहचान है, वहीं यह जीवनशैली को भी पूरी तरह बदल देती है. (फोटो एआई)

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