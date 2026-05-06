दुनिया के किस देश में है ‘ट्विन्स बेबी कैपिटल’? जहां सबसे ज्यादा होते हैं जुड़वां बच्चे, आखिर क्या है राज?

4 . भारत में भी है ऐसा एक गांव

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कोडिन्ही गांव भारत में एक ऐसा स्थान है जहां जुड़वां बच्चों की संख्या सामान्य से काफी ज्यादा है. यह गांव केरल में स्थित है और यहां प्रति 1000 जन्मों पर करीब 45 जुड़वां बच्चे जन्म लेते हैं. यह आंकड़ा भारत के औसत से कई गुना अधिक है, जिससे यह गांव भी वैज्ञानिकों के लिए शोध का केंद्र बन चुका है. (फोटो एआई)

