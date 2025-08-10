Twitter
प्रेगनेंसी के बाद ऐसा था Alia Bhatt का फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन, फिटनेस ट्रेनर ने खुद की तारीफ

Khan Family में फिर से कलह! फैसल खान बोले– 'आमिर ने छीन ली मेरी आजादी', परिवार को भी नहीं छोड़ा

Weather Update: मानसून नहीं ले रहा ब्रेक! चक्रवात की एंट्री से इन जगहों पर अगले 5 दिन होगी झमाझम बारिश

सफेद बाल जड़ से ब्लैक कर देगा ये केश-काला तेल, घर पर ऐसे करें तैयार और कैमिकल डाई को डस्टबिन में फेंके

Numerology: घूमने के शौकीन होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही लगा लेते हैं दुनिया का चक्कर

High Blood Pressure को कम करने के लिए फॉलो करें ये डाइट, कंट्रोल होगा हाई बीपी

भारतीय नर्स निमिषा प्रिया मामले में नया मोड़, मृतक तलाल के भाई का उप-अटार्नी जनरल को पत्र- कहा-यमनी इतिहास में...

शिल्पा शेट्टी को गोविंदा ने बताया था पैर में गोली लगने का ये सच? कहा था- सुनीता तब...

हाईटेक सिटी के डे केयर में 15 महीने की बच्ची के साथ हैवानियत, जमीन पर पटका, दीवार में मारा, देखें वीडियो

अलविदा चेतक-चीता! Indian Army में नए युग का सफर शुरू, 200 नए हाई-टेक हेलिकॉप्टर संभालेंगे मोर्चा

'डॉलर सिटी' के नाम से मशहूर है भारत का ये शहर, रुपये नहीं, यूरो और डॉलर में करते हैं यहां के लोग कमाई 

​​​​​​​भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. भारत में कई राज्य हैं जिनका अपना अलग इतिहास है. सभी शहर अपनी अनूठी परंपराओं और खान-पान के लिए मशहूर हैं. भारत के इस शहर को हम 'डॉलर सिटी' के नाम से भी जानते हैं.

ऋतु सिंह | Aug 10, 2025, 05:36 PM IST

1.हर शहर की अलग खासियत होती है

हर शहर की अलग खासियत होती है
1

हमने अपने पिछले कई लेखों में भारत के शहरों की खासियतों के बारे में पढ़ा है. हर शहर का अपना एक समृद्ध इतिहास, संस्कृति, अनूठी परंपराएं और खान-पान होते है. इसी क्रम में आज आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताएंगे जिसे डॉलर सिटी के नाम से जाना जाता है.

2.पैसों का शहर

पैसों का शहर
2

क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शहर भी है जो पैसों के लिए जाना जाता है, वो भी भारतीय रुपयों के लिए नहीं, बल्कि विदेशी मुद्रा के लिए. हमारे देश में एक ऐसा शहर है जिसे हम 'डॉलर सिटी' के नाम से भी जानते हैं. यह शहर कौन सा है और भारत के किस राज्य में स्थित है, यह जानने के लिए यह पूरा लेख पढ़ें.

3. शहर का उपनाम है ये डॉलर सिटी

शहर का उपनाम है ये डॉलर सिटी
3

आपने अक्सर शहरों को उनके मूल नामों के अलावा उनके उपनामों से भी पुकारते सुना होगा. लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जाता है? आपको बता दें कि हर शहर की अपनी एक खासियत होती है.

4.इस शहर को कहते हैं 'डॉलर सिटी'

इस शहर को कहते हैं 'डॉलर सिटी'
4

तमिलनाडु राज्य के तिरुप्पुर शहर को भी 'डॉलर सिटी' कहा जाता है. इसी उपनाम के कारण यह शहर विदेशों में भी प्रसिद्ध है.

5.इसे 'डॉलर सिटी' क्यों कहते हैं?

इसे 'डॉलर सिटी' क्यों कहते हैं?
5

अब आप सोच रहे होंगे कि इस शहर को 'डॉलर सिटी' क्यों कहते हैं? दरअसल, इस शहर में कपड़ों से जुड़ा बहुत सारा काम होता है. यहां ऊनी कपड़े सिलकर विदेशों में भेजे जाते हैं.

6.डॉलर में कमाते हैं यहां लोग

डॉलर में कमाते हैं यहां लोग
6

यहां से लगभग 90 प्रतिशत कपड़े निर्यात किए जाते हैं. इससे लाखों लोगों को रोज़गार भी मिलता है. ज्यादातर यूरोप में यहां से स्वेटर्स जाते हैं और लोग डॉलर में रूपये कमाते हैं. इसी कारण इसे डॉलर सिटी कहा जाता है.

