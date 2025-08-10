'डॉलर सिटी' के नाम से मशहूर है भारत का ये शहर, रुपये नहीं, यूरो और डॉलर में करते हैं यहां के लोग कमाई 

प्रेगनेंसी के बाद ऐसा था Alia Bhatt का फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन, फिटनेस ट्रेनर ने खुद की तारीफ
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Aug 10, 2025, 05:36 PM IST
1.हर शहर की अलग खासियत होती है
हमने अपने पिछले कई लेखों में भारत के शहरों की खासियतों के बारे में पढ़ा है. हर शहर का अपना एक समृद्ध इतिहास, संस्कृति, अनूठी परंपराएं और खान-पान होते है. इसी क्रम में आज आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताएंगे जिसे डॉलर सिटी के नाम से जाना जाता है.
2.पैसों का शहर
क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शहर भी है जो पैसों के लिए जाना जाता है, वो भी भारतीय रुपयों के लिए नहीं, बल्कि विदेशी मुद्रा के लिए. हमारे देश में एक ऐसा शहर है जिसे हम 'डॉलर सिटी' के नाम से भी जानते हैं. यह शहर कौन सा है और भारत के किस राज्य में स्थित है, यह जानने के लिए यह पूरा लेख पढ़ें.
3. शहर का उपनाम है ये डॉलर सिटी
आपने अक्सर शहरों को उनके मूल नामों के अलावा उनके उपनामों से भी पुकारते सुना होगा. लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जाता है? आपको बता दें कि हर शहर की अपनी एक खासियत होती है.
4.इस शहर को कहते हैं 'डॉलर सिटी'
तमिलनाडु राज्य के तिरुप्पुर शहर को भी 'डॉलर सिटी' कहा जाता है. इसी उपनाम के कारण यह शहर विदेशों में भी प्रसिद्ध है.
5.इसे 'डॉलर सिटी' क्यों कहते हैं?
अब आप सोच रहे होंगे कि इस शहर को 'डॉलर सिटी' क्यों कहते हैं? दरअसल, इस शहर में कपड़ों से जुड़ा बहुत सारा काम होता है. यहां ऊनी कपड़े सिलकर विदेशों में भेजे जाते हैं.
6.डॉलर में कमाते हैं यहां लोग
यहां से लगभग 90 प्रतिशत कपड़े निर्यात किए जाते हैं. इससे लाखों लोगों को रोज़गार भी मिलता है. ज्यादातर यूरोप में यहां से स्वेटर्स जाते हैं और लोग डॉलर में रूपये कमाते हैं. इसी कारण इसे डॉलर सिटी कहा जाता है.