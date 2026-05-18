भारत की फास्ट मूविंग सिटी कौन सी है? जहां बना है देश का पहला अंडरवॉटर रोड टनल  

4 . मुंबई की कनेक्टिविटी में कितना बड़ा बदलाव आएगा?

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मुंबई में ट्रैफिक सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि रोज की थकान बन चुका है. कई लोग हर दिन ऑफिस आने-जाने में 2 से 4 घंटे तक खर्च कर देते हैं. ऐसे में यह टनल सफर का समय कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगा.

इस प्रोजेक्ट के जरिए शहर के अलग-अलग हिस्सों के बीच यात्रा तेज होगी. जिन इलाकों तक पहुंचने में पहले लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, वहां अब कम समय में पहुंचा जा सकेगा. इससे ईंधन की बचत होगी, ट्रैफिक दबाव कम होगा और लोगों की उत्पादकता भी बढ़ेगी. दिलचस्प बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट इसे सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि “अर्बन टाइम सेविंग मॉडल कह रहे हैं. यानी यह लोगों के जीवन का सबसे कीमती हिस्सा समय बचाने का काम करेगा. (फोटो एआई)