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भारत की फास्ट मूविंग सिटी कौन सी है? जहां बना है देश का पहला अंडरवॉटर रोड टनल  

क्या आपको पता है कि भारत का फास्ट मूविंग सिटी में कौन सा शहर टॉप पर पहुंच गया है. ये रैंकिंग उसे समुद्र के नीचे टनल बना कर हासिल किया है. देश का पहला अंडर वॉटर टलन की क्या है खासियत और कैसे इसकी ग्लोबल ब्रांडिंग की मजबूत हुई है, चलिए समझते हैं.

ऋतु सिंह | May 18, 2026, 02:40 PM IST

1.रत का पहला अंडरवॉटर टनल कहां बना है?

रत का पहला अंडरवॉटर टनल कहां बना है?
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मुंबई जैसे शहर में हर मिनट की कीमत होती है. ऑफिस पहुंचने की जल्दी, ट्रैफिक में फंसी जिंदगी और घंटों का सफर अब धीरे-धीरे बदलने वाला है. वजह है मुंबई का पहला अंडरवॉटर रोड टनल, जिसने सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि शहर की लाइफस्टाइल और कनेक्टिविटी को भी नई दिशा दे दी है.

समुद्र के नीचे से गुजरने वाला यह रास्ता लोगों के लिए किसी विदेशी शहर जैसा अनुभव लेकर आया है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह भारत का पहला अंडरवॉटर टनल है? और आखिर इससे आम लोगों की जिंदगी में कितना फर्क पड़ेगा?
 

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2.क्या यह भारत का पहला अंडरवॉटर टनल है?

क्या यह भारत का पहला अंडरवॉटर टनल है?
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मुंबई का यह अंडरवॉटर रोड टनल देश के सबसे चर्चित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गिना जा रहा है. हालांकि भारत में इससे पहले भी पानी के नीचे टनल बनाए जा चुके हैं. कोलकाता में हुगली नदी के नीचे बना मेट्रो टनल देश का पहला अंडरवॉटर रेल टनल माना जाता है. लेकिन मुंबई का प्रोजेक्ट सड़क यातायात के लिहाज से बेहद खास है क्योंकि यहां वाहन समुद्र के नीचे से गुजरते हैं. यही वजह है कि इसे भारत के सबसे आधुनिक रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जा रहा है. यह सिर्फ एक टनल नहीं, बल्कि उस सोच का हिस्सा है जिसमें बड़े शहरों को “फास्ट मूविंग सिटी बनाने की तैयारी हो रही है.  (फोटो एआई)

3.किन देशों में पहले से मौजूद हैं ऐसे अंडरवॉटर टनल?

किन देशों में पहले से मौजूद हैं ऐसे अंडरवॉटर टनल?
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समुद्र या नदी के नीचे टनल बनाने की तकनीक दुनिया के कई विकसित देशों में पहले से इस्तेमाल हो रही है. जापान का सेइकन टनल, इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाला चैनल टनल और नॉर्वे के समुद्री टनल इसके बड़े उदाहरण हैं. दुबई, सिंगापुर और चीन जैसे देशों ने भी अंडरवॉटर कनेक्टिविटी को ट्रैफिक कम करने और तेज ट्रांसपोर्ट के लिए अपनाया है. अब मुंबई भी उसी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में भारत के दूसरे बड़े शहरों में भी इस तरह की परियोजनाएं देखने को मिल सकती हैं, खासकर उन शहरों में जहां ट्रैफिक और जमीन की कमी सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है.  (फोटो एआई)

4.मुंबई की कनेक्टिविटी में कितना बड़ा बदलाव आएगा?

मुंबई की कनेक्टिविटी में कितना बड़ा बदलाव आएगा?
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मुंबई में ट्रैफिक सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि रोज की थकान बन चुका है. कई लोग हर दिन ऑफिस आने-जाने में 2 से 4 घंटे तक खर्च कर देते हैं. ऐसे में यह टनल सफर का समय कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगा.

इस प्रोजेक्ट के जरिए शहर के अलग-अलग हिस्सों के बीच यात्रा तेज होगी. जिन इलाकों तक पहुंचने में पहले लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, वहां अब कम समय में पहुंचा जा सकेगा. इससे ईंधन की बचत होगी, ट्रैफिक दबाव कम होगा और लोगों की उत्पादकता भी बढ़ेगी. दिलचस्प बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट इसे सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि “अर्बन टाइम सेविंग मॉडल कह रहे हैं. यानी यह लोगों के जीवन का सबसे कीमती हिस्सा समय बचाने का काम करेगा.  (फोटो एआई)

TRENDING NOW

5.सिर्फ सड़क नहीं, मुंबई की अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा फायदा

सिर्फ सड़क नहीं, मुंबई की अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा फायदा
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इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स का असर सिर्फ ट्रैफिक तक सीमित नहीं रहता. बेहतर कनेक्टिविटी से आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ती हैं, नए बिजनेस खुलते हैं और निवेश आकर्षित होता है. मुंबई जैसे बिजनेस हब में तेज कनेक्टिविटी का मतलब है तेजी से डिलीवरी, कम लॉजिस्टिक लागत और ज्यादा आर्थिक गतिविधियां. यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को शहर की आर्थिक रफ्तार बढ़ाने वाला कदम भी माना जा रहा है.
इसके अलावा, समुद्र के नीचे ड्राइव करने का अनुभव टूरिज्म और शहर की ग्लोबल ब्रांडिंग को भी मजबूत कर सकता है. आने वाले समय में यह मुंबई की पहचान बनने वाले आकर्षणों में शामिल हो सकता है.  (फोटो एआई)

6.क्या है इस टनल की सबसे बड़ी खासियत?

क्या है इस टनल की सबसे बड़ी खासियत?
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इस टनल की सबसे बड़ी खासियत इसकी इंजीनियरिंग और सुरक्षा तकनीक मानी जा रही है. समुद्र के नीचे निर्माण करना आसान नहीं होता क्योंकि यहां पानी का दबाव, नमी और सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होती है.  इसीलिए इस तरह की टनल में आधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम, फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट और हाई-टेक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाते हैं. इसका उद्देश्य सिर्फ तेज सफर नहीं बल्कि सुरक्षित यात्रा भी सुनिश्चित करना है.  (फोटो एआई)

7.भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक

भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक
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एक और दिलचस्प पहलू यह है कि इस तरह के प्रोजेक्ट भारत को तकनीकी रूप से दुनिया के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देशों की कतार में खड़ा करते हैं. यानी यह सिर्फ मुंबई की नहीं, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का भी प्रतीक बन चुका है. लोगों के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि आने वाले वर्षों में भारत के बड़े शहरों का सफर पूरी तरह बदल सकता है. जो चीजें पहले केवल विदेशों में दिखाई देती थीं, अब वे भारतीय शहरों की नई पहचान बनती जा रही हैं. (फोटो एआई)

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