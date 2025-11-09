दुनिया का इकलौता वेजिटेरियन सिटी बना ये शहर, जानें भारत में कहां-कहां नॉनवेज फूड्स बेचना बैन है  

3 . हरिद्वार और ऋषिकेश (उत्तराखंड) — तीर्थ की पवित्रता

उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में वैसे तो कई जगह नॉनवेज बेचना मना है लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां आप नॉनवेज खा नहीं सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको कुछ कानूनी नियमों का ध्यान रखना होगा क्योंकि ये धार्मिक आस्था से जुड़ी हैं. चारधाम के अलावा आपको हर्षिल जैसे टूरिस्ट प्लेस में भी नॉनवेज मिलना मुश्किल होगा.

नगर निगम अधिनियम और धार्मिक नियमों के तहत इन दोनों शहरों में नॉनवेज फूड और अल्कोहल बेचना दोनों पर बैन है क्योंकि दोनों शहर गंगा तट पर बसे हैं और हिंदू धर्म में ‘मोक्षधाम’ माने जाते हैं. पर्यटकों को सख्ती से वेजिटेरियन होटल व रेस्तरां में भोजन करने की सलाह दी जाती है. हालांकि घर में लोग नॉनवेज बना सकते हैं और नॉवेज की दुकाने धार्मिक स्थलों से कई किलोमीटर दूर होती हैं.

