दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट इस एशियाई देश के कब्जे में आया, जानें भारत कितने पायदान ऊपर चढ़ा 

2 . पासपोर्ट की शक्ति कैसे मापी जाती है?

2

पासपोर्ट की ताकत को मापने के लिए सबसे ज्यादा मानक Henley Passport Index और Arton Capital’s Passport Index हैं. ये कई पैमानों पर आधारित होते हैं. जैसे-



वीजा-फ्री पहुंच- किस देश के नागरिक कितने देशों में बिना वीजा या ऑन-एराइवल वीजा पर जा सकते हैं? यानी जितने ज़्यादा देश, पासपोर्ट उतना शक्तिशाली.

वीजा-ऑन-एराइवल विकल्प- कुछ देशों में जाने के लिए एयरपोर्ट पर ही वीजा मिल जाता है.

द्विपक्षीय वीजा समझौते- देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते पासपोर्ट की क्षमता को सीधे प्रभावित करते हैं.

वैश्विक प्रतिष्ठा और सुरक्षा मानक- जिस देश के पासरोल अधिक सुरक्षित, समृद्ध और भरोसेमंद होता है, उसका पासपोर्ट आम तौर पर अधिक सिर उठाकर चलता है.

