दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट इस एशियाई देश के कब्जे में आया, जानें भारत कितने पायदान ऊपर चढ़ा 

ऋतु सिंह | Jan 18, 2026, 09:15 AM IST
1.यूएस के पास नहीं सबसे पावरफुल पासपोर्ट
जी हां यूएस ही नहीं, किसी भी यूरोपिय देश के पास टॉप का पावरफुल पासपोर्ट नहीं है. Henley Passport Index के हिसाब से टॉप पर इस बार एशियाई देश ने कब्जा जमा रखा है. कौन सा है ये देश ये जानने से पहले चलिए ये समझते हैं कि किसी देश के पासपोर्ट की शक्ति किस आधार पर मापी जाती है.और किसी के पास शक्तिशाली पासपोर्ट है तो उसका फायदा क्या होता है?
2.पासपोर्ट की शक्ति कैसे मापी जाती है?
पासपोर्ट की ताकत को मापने के लिए सबसे ज्यादा मानक Henley Passport Index और Arton Capital’s Passport Index हैं. ये कई पैमानों पर आधारित होते हैं. जैसे-
वीजा-फ्री पहुंच- किस देश के नागरिक कितने देशों में बिना वीजा या ऑन-एराइवल वीजा पर जा सकते हैं? यानी जितने ज़्यादा देश, पासपोर्ट उतना शक्तिशाली.
वीजा-ऑन-एराइवल विकल्प- कुछ देशों में जाने के लिए एयरपोर्ट पर ही वीजा मिल जाता है.
द्विपक्षीय वीजा समझौते- देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते पासपोर्ट की क्षमता को सीधे प्रभावित करते हैं.
वैश्विक प्रतिष्ठा और सुरक्षा मानक- जिस देश के पासरोल अधिक सुरक्षित, समृद्ध और भरोसेमंद होता है, उसका पासपोर्ट आम तौर पर अधिक सिर उठाकर चलता है.
3.2026 की टॉप पासपोर्ट पावरफुल रैंकिंग में टॉप पर है ये देश
दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट अब जापान के हाथों में है, जिसने अमेरिका, यूके, सिंगापुर और यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ दिया है. पासपोर्ट की यह ताकत हर साल बदलती रहती है. जैसे-जैसे देशों के बीच वीजा समझौते बढ़ते हैं, उनकी यात्रा क्षमता भी बदलती है. जापान का पासपोर्ट 2026 में सबसे पावरफुल पासपोर्ट बन गया है. यानी जापानी पासपोर्ट से लगभग 193 देशों तक वीजा-फ्री/वीजा ऑन एराइवल की सुविधा मिलेगी.
4.जापान क्यों टॉप पर है?
जापान ने पिछले कुछ सालों में कई देशों से वीजा-फ्रेंडली समझौते किए हैं—विशेषकर एशिया, यूरोप और अफ्रीका के साथ. इसकी वजह यहां उच्च सुरक्षा मानक, मजबूत आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते, विश्वस्त नागरिकता नीति, ग्लोबल बिज़नेस और तकनीकी साझेदारी. इसलिए जापान अब दुनिया का सबसे आसानी से यात्रा योग्य पासपोर्ट रखता है.
5. 2 से 4 की रैंकिंग में ये देश हैं शामिल
दूसरे नंबर पर सिंगापुर और दक्षिण कोरिया हैं. इस पासपोर्ट से करीब 192 देशों तक वीजा फ्री या वीजा ऑन एराइवल सुविधा मिल रही है. वहीं तीसरे नंबर पर जर्मनी और स्पेन हैं जिनके पासपोर्ट से लगभग 190 देशों तक वीजा फ्री या वीजा ऑन एराइवल सुविधा है.
चौथे नंबर पर इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम के पासपोर्ट हैं जो करीब 189 देशों तक वीजा फ्री सुविधा दे रहे हैं.
6.यूएस की के पासपोर्ट की क्या है स्थिति
2026 की सबसे ताज़ा Henley Passport Index रैंकिंग के मुताबिक अमेरिकी पासपोर्ट 10वें स्थान पर है, जिसमें उसके नागरिकों को लगभग 179 देशों में वीजा-फ्री या वीजा-ऑन-एराइवल यात्रा की सुविधा मिलती है
7.भारत के पासपोर्ट रैंकिंग क्या है?
भारत के पासपोर्ट से लगभग 160+ देशों तक वीजा-फ्री/वीजा ऑन-एराइवल की सुविधा है. रैंकिंग की बात करे तो भारत लगभग 80वें स्थान पर है. भारत अपनी रैंकिंग में पिछले कुछ वर्षों में धीरे-धीरे सुधार कर रहा है. 80वें स्थान सुनने में कम लग सकता है, लेकिन यह भी एक बड़ा बदलाव है. पहले 50 देशों तक ही भारत के लोग पहुंचते थे, आज 160+ देशों में भारतीय पासपोर्ट धारक वीजा-फ्री या वीजा ऑन-एराइवल जा सकते हैं.
8. क्या क्या फायदे मिलते हैं पावरफुल पासपोर्ट के
यात्रा आसान हो जाती है- जैसे शॉर्ट ट्रिप्स के लिए वीजा अप्लाई की झंझट कम होती है. वहीं बिज़नेस के अवसर बढ़ते है. इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट मीटिंग्स, कॉन्फ़्रेंस भागीदारी आसान हो जाती है. वहीं शिक्षा और ट्रेनिंग के लिए इंटरनेशनल इंटर्नशिप और स्टडी टूर पर वीजा नियम सरल हो जाते हैं. साथ ही टूरिज़्म या रिश्तेदारों के यहां आना-जाना, घूमना के लिए वीजा की ज्यादा फॉरमेलिटीज नहीं करनी होती है.
9.ये समझ लें
पासपोर्ट सिर्फ पहचान का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि आज की दुनिया की नागरिकता की एक प्रक्रिया है—जो आपको अवसरों, अनुभवों और वैश्विक समुदाय से जोड़ता है. यह डेटा Henley Passport Index 2026 को आधार मानकर तैयार किया गया है.
