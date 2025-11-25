किसी भी देश में पैदा हो ये जानवर लेकिन उसका मालिक चीन ही होगा, जानते हैं क्यों?

10 . आर्थिक मूल्य और वैश्विक प्रभाव:

चिड़ियाघर में आने वाला एक पांडा साल भर में लाखों पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है. कई देशों में, जिस दिन पांडा दिखाई देता है, उसे "पांडा दिवस" ​​के रूप में मनाया जाता है. ऐसा वैश्विक प्रभाव वाला जानवर किसी भी देश के लिए एक बड़ी आर्थिक संपत्ति होता है.

इन सभी कारणों से, पांडा चीन के वैश्विक ब्रांड एंबेसडर के रूप में काम करते हैं. चीन अपनी अंतरराष्ट्रीय नीतियों को नरमी से लागू करने के लिए पांडा का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है.

