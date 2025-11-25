FacebookTwitterYoutubeInstagram
मोदी सरकार की डिजिटल स्ट्राइक! 21 लाख मोबाइल नंबरों पर कार्रवाई, क्या आप सुरक्षित हैं?

Weather Update: दिल्ली-NCR में सर्द हवाओं ने पकड़ी रफ्तार, इन इलाकों में 9°C पहुंचा तापमान; देखें अपने क्षेत्र का हाल

WhatsApp Alert: व्हाटसऐप यूजर्स के लिए भारत सरकार की बड़ी चेतावनी,जानिए क्या है वह खतरा?

'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?

8th Pay Commission: जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी हो जाएगी डाक बाबू की सैलरी?

लाइफस्टाइल

किसी भी देश में पैदा हो ये जानवर लेकिन उसका मालिक चीन ही होगा, जानते हैं क्यों?

आज आपको एक आकर्षक जानवर के बारे में बताएंगे जो बेहद प्यारा है, लेकिन इसके पीछे छिपी एक अनोखी शर्त लोगों को शायद नहीं पता है. नियम यह है कि दुनिया में कहीं भी इस जानवर का जन्म हो, इसकी कानूनी मालिकाना हक सिर्फ चीन के पास रहता है. आखिर ऐसा क्यों? जवाब चौंकाने वाला है.

ऋतु सिंह | Nov 25, 2025, 07:55 PM IST

1.इस जानवर का मालिकाना हक चाइना के पास होता है

इस जानवर का मालिकाना हक चाइना के पास होता है
1

दुनिया भर में लोगों को चिड़ियाघर में जाकर जानवरों को देखना बहुत अच्छा लगता है लेकिन आज आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बताएंगे जो किसी भी देश में पैदा हो उसका मालिकाना हक चाइना के पास होता है. इस प्रजाति को लेकर एक दिलचस्प अंतरराष्ट्रीय नियम है. चलिए जानें कौन सा है ये जानवर और ये नियम क्यों है? 

2. पांडा का असली मालिक चीन ही है

पांडा का असली मालिक चीन ही है
2

दुनिया के किसी भी देश में पांडा का जन्म हो, उसका असली मालिक चीन ही है. जी हाँ, यह सिर्फ़ एक कहानी नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाने वाला एक नियम है. चीन की पांडा नीति के परिणामस्वरूप, आज दुनिया के लगभग सभी पांडा का मालिक चीन ही है. आइए विश्लेषण करें कि इस नीति की शुरुआत कैसे हुई और दुनिया ने इसे क्यों स्वीकार किया.
 

3.इस प्रजाति का प्राकृतिक उद्गम चीन में हुआ है

इस प्रजाति का प्राकृतिक उद्गम चीन में हुआ है
3

विशाल पांडा चीन के प्राकृतिक जंगलों के मूल निवासी हैं. उनका प्राकृतिक आवास चीन के सिचुआन, शानक्सी और गांसु प्रांतों के धुंध भरे जंगल हैं. इसलिए, चीन का दावा है कि दुनिया के सभी पांडा उसकी संपत्ति हैं क्योंकि इस प्रजाति का प्राकृतिक उद्गम चीन में हुआ है. अगर कोई पांडा किसी दूसरे देश के चिड़ियाघर में पैदा हुआ हो, तो भी उसे चीनी कानून के अनुसार चीनी माना जाता है.
 

4.उपहार से पट्टा प्रणाली में परिवर्तन 

उपहार से पट्टा प्रणाली में परिवर्तन 
4

पांडा कूटनीति का इतिहास 1950 के दशक से शुरू होता है. उस समय, चीन अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रतीक के रूप में अन्य देशों को पांडा उपहार में देता था. इसे पांडा कूटनीति कहा जाता था. संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और जापान ऐसे पांडा उपहार प्राप्त करने वाले पहले देशों में से थे.
 

5.इसलिए चीन को अपनी नीति बदलनी पड़ी

इसलिए चीन को अपनी नीति बदलनी पड़ी
5

लेकिन 1980 के दशक तक, पांडा को एक लुप्तप्राय प्रजाति घोषित कर दिया गया था. अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा दुर्लभ प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के बाद, चीन को अपनी नीति बदलनी पड़ी. तब से, उन्होंने पांडा को उपहार के रूप में देना बंद कर दिया है और उन्हें पट्टे पर देने की व्यवस्था शुरू कर दी है. आज, दुनिया के सभी पांडा चीन से उधार लिए गए जानवर हैं.
 

6.पांडा लीजिंग सिस्टम कैसे काम करता है:

पांडा लीजिंग सिस्टम कैसे काम करता है:
6

पांडा प्राप्त करने के इच्छुक देश चीन के साथ समझौते करते हैं. ये समझौते आमतौर पर 10 से 15 साल की अवधि के लिए होते हैं. प्रत्येक पांडा को प्रति वर्ष लगभग 1 से 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का शुल्क देना होता है. चीन का कहना है कि इस धन का उपयोग पांडा संरक्षण परियोजनाओं के लिए किया जाएगा.

7.ज़रूरत पड़ने पर चीन पांडा वापस ले सकता है

ज़रूरत पड़ने पर चीन पांडा वापस ले सकता है
7

अगर कोई पांडा दंपत्ति बच्चे को जन्म देता है, तो भी यही नीति उस बच्चे पर लागू होती है. वह बच्चा चीन का ही रहेगा, मूल देश का नहीं. ज़रूरत पड़ने पर चीन उसे अपने देश वापस ले जा सकता है.
 

8.अनुसंधान और संरक्षण के नाम पर...

अनुसंधान और संरक्षण के नाम पर...
8

चीन का कहना है कि पांडा को विदेश भेजने का उद्देश्य सिर्फ़ आर्थिक लाभ प्राप्त करना नहीं, बल्कि अनुसंधान को बढ़ावा देना है. इसका लक्ष्य पांडा के प्रजनन, आहार, जैविक विशेषताओं और लुप्तप्राय जानवरों की सुरक्षा हेतु तकनीकों पर वैश्विक सहयोग स्थापित करना है.

लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों के अनुसार, पांडा नीति चीन की सॉफ्ट पावर का एक अहम हिस्सा है. चीन कूटनीतिक संबंधों को मज़बूत करने, व्यापारिक समझौतों को सुगम बनाने और अपनी वैश्विक छवि को निखारने के लिए पांडा का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करता है.
 

9.चीन का सॉफ्ट पावर मॉडल: पांडा डिप्लोमेसी:

चीन का सॉफ्ट पावर मॉडल: पांडा डिप्लोमेसी:
9

जिन चिड़ियाघरों में पांडा रखे जाते हैं, वहाँ अक्सर पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि देखी जाती है, जिससे उन देशों को आर्थिक लाभ होता है. इस तरह के सकारात्मक प्रभाव चीन और उन देशों के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं.

उदाहरण के लिए, जब 1972 में अमेरिका और चीन के बीच संबंध सुधरे, तो चीन ने अमेरिका को दो पांडा उपहार में दिए. इसने दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई.
 

10.आर्थिक मूल्य और वैश्विक प्रभाव:

आर्थिक मूल्य और वैश्विक प्रभाव:
10

चिड़ियाघर में आने वाला एक पांडा साल भर में लाखों पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है. कई देशों में, जिस दिन पांडा दिखाई देता है, उसे "पांडा दिवस" ​​के रूप में मनाया जाता है. ऐसा वैश्विक प्रभाव वाला जानवर किसी भी देश के लिए एक बड़ी आर्थिक संपत्ति होता है.
इन सभी कारणों से, पांडा चीन के वैश्विक ब्रांड एंबेसडर के रूप में काम करते हैं. चीन अपनी अंतरराष्ट्रीय नीतियों को नरमी से लागू करने के लिए पांडा का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है.
