Sugar Remedy: 10-10-10 का ये नियम डायबिटीज को कर सकता है रिवर्स, जिंदगी भर रहेंगे फिट और शुगर नहीं होगा अनकंट्रोल

2 . 10-10-10 नियम डायबिटीज से बचाएगा

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भविष्य में डायबिटीज रोगियों की संख्या तेज़ी से बढ़ेगी. लेकिन अगर आप डायबिटीज रोगियों की सूची में शामिल नहीं होना चाहते, तो आप 10-10-10 नियम आज़मा सकते हैं, जो डायबिटीज से बचाव का एक कारगर उपाय है. आइए जानें कि आखिर यह नियम क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है.

डायबिटीज भारत सहित दुनिया भर में एक गंभीर चिंता का विषय है. गलत खान-पान और अस्वास्थ्यकर जीवनशैली के कारण, यह बीमारी युवाओं में भी तेज़ी से आम होती जा रही है.आज से उठाए जा सकने वाले कुछ कदम डायबिटीज को रोकने में मदद कर सकते हैं .

