Sugar Remedy: 10-10-10 का ये नियम डायबिटीज को कर सकता है रिवर्स, जिंदगी भर रहेंगे फिट और शुगर नहीं होगा अनकंट्रोल

ऋतु सिंह | Oct 05, 2025, 06:58 AM IST
1.9 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज है
हर किसी का सपना होता है कि वह बुढ़ापे तक स्वस्थ रहे. बिना हाई ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड शुगर के जीवन जिए. यह सपना आसानी से साकार हो सकता है. इसके लिए ज़रूरी है कि आज से ही अपनी दिनचर्या में कुछ ज़रूरी कदम शामिल कर लें. दुनिया भर में डायबिटीज का बोझ बढ़ रहा है. आईडीएफ डायबिटीज एटलस 2025 की नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि 11.1 प्रतिशत वयस्क आबादी, यानी 9 में से 1 व्यक्ति (20-79 आयु वर्ग) को डायबिटीज है, जबकि 10 में से 4 से ज़्यादा लोग अपनी स्थिति से अनजान हैं.
2.10-10-10 नियम डायबिटीज से बचाएगा
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भविष्य में डायबिटीज रोगियों की संख्या तेज़ी से बढ़ेगी. लेकिन अगर आप डायबिटीज रोगियों की सूची में शामिल नहीं होना चाहते, तो आप 10-10-10 नियम आज़मा सकते हैं, जो डायबिटीज से बचाव का एक कारगर उपाय है. आइए जानें कि आखिर यह नियम क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है.
डायबिटीज भारत सहित दुनिया भर में एक गंभीर चिंता का विषय है. गलत खान-पान और अस्वास्थ्यकर जीवनशैली के कारण, यह बीमारी युवाओं में भी तेज़ी से आम होती जा रही है.आज से उठाए जा सकने वाले कुछ कदम डायबिटीज को रोकने में मदद कर सकते हैं .
3.हर 45 मिनट में 10 स्क्वैट्स
अगर आप काम के कारण लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो आपकी मांसपेशियां ग्लूकोज का इस्तेमाल करना बंद कर देती हैं. ऐसे में आपको हर 45 मिनट में 10 स्क्वैट्स करने चाहिए. स्क्वैट्स आपके पैर के अंगूठे की मांसपेशियों को सक्रिय करते हैं, जो GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स को सक्रिय करते हैं. ये ग्लूकोज गेट की तरह काम करते हैं, आपके खून से शुगर खींचते हैं और उसे ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करते हैं. इससे शुगर लेवल बढ़ने से रुकता है.
4.खाने के बाद 10 मिनट तक टहलें
इसके अलावा, हर बार भोजन के बाद 10 मिनट टहलना न भूलें . भोजन से ग्लूकोज भोजन के तुरंत बाद आपके रक्तप्रवाह में प्रवेश करता है. 2025 में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि भोजन के बाद केवल 10 मिनट टहलने से भी स्थिर बैठने की तुलना में ग्लूकोज का स्तर लगभग 22 मिली/डीएल कम हो जाता है.
पैदल चलने से आपकी मांसपेशियां ग्लूकोज को अधिक तेजी से अवशोषित कर पाती हैं, जिससे भोजन से शर्करा का स्तर बढ़ने से रोका जा सकता है और आपकी रक्त वाहिकाओं में वसा और कोलेस्ट्रॉल का जमाव कम हो जाता है.
5.10 बजे बिस्तर पर जाना
आजकल लोगों में देर से सोने का चलन बढ़ता जा रहा है. अगर वे दोपहर 12 बजे भी सो जाते हैं, तो घंटों फ़ोन स्क्रॉल करने के बाद उन्हें रात 1-2 बजे नींद आ जाती है. लेकिन अगर आप डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं, तो रात 10 बजे तक सोएँ. दरअसल, कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर देर रात तक ऊँचा रहता है, जिससे ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. समय पर सोने से आपकी सर्कैडियन लय (circadian rhythm) में तालमेल बना रहता है, कॉर्टिसोल कम होता है, इंसुलिन की क्रिया बेहतर होती है और रात भर शुगर लेवल संतुलित रहता है.
6.डायबिटीज के लिए आहार
हर दिन 10-10-10 नियम का पालन करने के अलावा आपको अपने आहार पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है. आहार में कुछ बदलाव करके, आप अपने ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रख सकते हैं:
अपने आहार में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे सब्ज़ियां, छिलके वाले फल और दालें शामिल करें. ये शर्करा के अवशोषण को धीमा करते हैं. इसके अलावा, ब्राउन राइस, ओट्स और बाजरा जैसे साबुत अनाज चुनें. ये ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं.
7.चीनी और मीठे पेय पदार्थों से बचें
अपने आहार में स्वस्थ खाद्य पदार्थों को शामिल करते समय, कुछ खाद्य पदार्थों, जैसे कि अतिरिक्त चीनी और मीठे पेय पदार्थों से बचना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से बढ़ा सकते हैं और डायबिटीज के खतरे को बढ़ा सकते हैं.
(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
