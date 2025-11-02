हाई ब्लड प्रेशर डिफ्यूज़र मानी गई हैं ये सब्जियां, ठंड नहीं बढ़ने देंगी नसों में तनाव और हार्ट अटैक का खतरा

1 . ठंड में बीपी का बढ़ना सबसे खतरनाक होता

लोग भागदौड़ भरी ज़िंदगी जी रहे हैं. एक्सरसाइज और स्ट्रेस रिलीज के लिए न तो उनके पास वक्त है न मन. खाने में भी फ़ास्ट फ़ूड की तरफ ही झुकाव रहता है. तनाव, खराब लाइफस्टाइल और हेरिडीटी के चलते ज्यादातर लोग कम उम्र में ही हाई बीपी के शिकार हो रहे हैं. इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ रहा है.ठंड का मौसम आ रहा है और ठंड में बीपी का बढ़ना सबसे खतरनाक होता है. ऐसे में जरूरी है कि आप एक्सरसाइज के साथ डाइट पर जरूर ध्यान दें. नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार हाई ब्लड प्रेशर को रोकने में मदद कर सकते हैं.

