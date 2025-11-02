हाई ब्लड प्रेशर डिफ्यूज़र मानी गई हैं ये सब्जियां, ठंड नहीं बढ़ने देंगी नसों में तनाव और हार्ट अटैक का खतरा

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Nov 02, 2025, 10:19 AM IST
1.ठंड में बीपी का बढ़ना सबसे खतरनाक होता
लोग भागदौड़ भरी ज़िंदगी जी रहे हैं. एक्सरसाइज और स्ट्रेस रिलीज के लिए न तो उनके पास वक्त है न मन. खाने में भी फ़ास्ट फ़ूड की तरफ ही झुकाव रहता है. तनाव, खराब लाइफस्टाइल और हेरिडीटी के चलते ज्यादातर लोग कम उम्र में ही हाई बीपी के शिकार हो रहे हैं. इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ रहा है.ठंड का मौसम आ रहा है और ठंड में बीपी का बढ़ना सबसे खतरनाक होता है. ऐसे में जरूरी है कि आप एक्सरसाइज के साथ डाइट पर जरूर ध्यान दें. नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार हाई ब्लड प्रेशर को रोकने में मदद कर सकते हैं.
2.कुछ सब्जियां नसों से तनाव कम कर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती हैं
अगर आपको पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर है या आप बस अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यहां 15 ऐसी सब्जियों के बारे में बता रहे हैं जो ब्लड प्रेशर कंट्रोलर के रूप में जानी जाती हैं. ये नसों से तनाव कम कर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं.
3.एवोकाडो
एवोकाडो इन दिनों सबसे अच्छा सुपरफूड है, और सिर्फ़ इसलिए नहीं कि यह लोकप्रिय है. इसमें अच्छे फैटी एसिड और विटामिन भी भरपूर मात्रा में होते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैग्नीशियम, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं. यह आपके ब्लड प्रेशर के लिए एकदम सही है.
4.चुकंदर
चुकंदर सभी में एक बहुत ही अलग किस्म का फल है. या तो आपको यह पसंद हो या न हो. इसमें नाइट्रेट होता है जो नाइट्राइट बन जाता है और फिर नाइट्रोजन ऑक्सीकृत होकर रक्त वाहिकाओं को चौड़ा कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है. इसे भुने हुए मांस के साथ या साइड डिश के रूप में खाएँ.
5.चिकपीज सैलेड
एक प्लेट छोले यानी चिकपीज सैलेड में एक वयस्क के पूरे दिन के लिए पर्याप्त मैग्नीशियम, कैल्शियम और बीन्स होते हैं. आप इन्हें सूप में, साइड डिश के रूप में या सलाद में भी खा सकते हैं. इससे भी बीपी कम होगा.
6.दही
दही में कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है. दिन की शुरुआत दही से करना अच्छा होता है.
7.केल
पालक की तरह केल भी एक हरी पत्तेदार सब्जी है, इसलिए इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी हमारे शरीर को अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है.
8.केले
केले में पोटैशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत मददगार होते हैं. अगर आपके पास कोई जटिल खाना बनाने का समय नहीं है, तो ये झटपट नाश्ते के लिए एकदम सही हैं.
9.सैल्मन
सैल्मन ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो ब्लड प्रेशर को सामान्य करने में मदद करता है और सामान्य हृदय गति को विनियमित करने में भी भूमिका निभाता है.
10.पालक
पालक या हरी पत्तेदार सब्जियों में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जो ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने के लिए आवश्यक है.
11.आलू
यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन आलू भी हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार होते हैं. हमने चर्चा की है कि संतुलित ब्लड प्रेशर बनाए रखने के लिए मैग्नीशियम और पोटेशियम कितने ज़रूरी हैं, और इस सब्ज़ी में दोनों ही मौजूद होते हैं.
12.शहद
अगर आपको ब्लड शुगर की समस्या है, तो ब्लड प्रेशर पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है. कोशिश करें कि चीनी की जगह शहद खाएं, लेकिन ध्यान रखें, ये अच्छा तो है, लेकिन मीठा भी होता है और अगर आप ज़्यादा खा लेंगे, तो मोटापा बढ़ता है.
13.रसभरी
ब्लूबेरी जैसी ही रसभरी होती है लेकिन इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण ये रक्त वाहिकाओं के लिए भी अच्छी होती हैं. शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया है कि नियमित रूप से लाल जामुन खाने से हाई ब्लड प्रेशर कम होता है.
14.कीवी
ब्लड प्रेशर को संतुलित रखना चाहते हैं तो कीवी खाने के लिए सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ हैं.
15. डार्क चॉकलेट
बहुत अधिक डार्क चॉकलेट न खाएं क्योंकि इससे कब्ज हो सकती है, लेकिन यह हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है और हृदय रोग के खिलाफ बहुत अच्छी है.
16.ब्लूबेरीज़
लगभग सभी प्रकार की बेरीज़ आपके ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी होती हैं क्योंकि इनमें फ्लेवोनॉयड्स होते हैं. ब्लूबेरीज़ के फ्लेवोनॉयड्स हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, इसलिए इन्हें नाश्ते के तौर पर खाने से न हिचकिचाएँ.
17.लहसुन
लहसुन कई चीज़ों के लिए अच्छा है, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं, बल्कि इसलिए भी कि इसमें एलिसिन होता है जो हाई ब्लड प्रेशर को रोक सकता है. इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे खाते हैं; कच्चा या पका हुआ. दोनों ही तरह से, यह स्वास्थ्यवर्धक है.
डिसक्लेमर- ये खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से