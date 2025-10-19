Couple-Friendly Trains: भारत की ये ट्रेनें हैं कपल फ्रेंडली, जानें क्या मिलती हैं सुविधाएं?

'तीनों भाई, तीनों तबाही', इब्राहिम ने शेयर की तैमूर-जेह के साथ पिक; तो छोटे नवाब की क्यूटनेस पर फिदा हुए फैंस
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Oct 19, 2025, 11:22 AM IST
1. कपल्स के लिए भी खास होती हैं कुछ ट्रेनें
भारतीय रेलवे को भारतीय रेल की जीवन रेखा भी कहा जाता है. ये ट्रेनें रोज़ाना लाखों लोगों को यात्रा कराती हैं. इनमें कई तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जैसे कि कम आय वालों के लिए सामान्य श्रेणी और ज़्यादा आय वालों के लिए प्रीमियम श्रेणी. आइए जानें कि ये ट्रेनें जोड़ों के लिए क्या सुविधाएँ प्रदान करती हैं.
2.हनीमून बन जाता है और भी खास
विशेषकर जोड़ों और हनीमून मनाने वालों के लिए, अब कुछ ट्रेनें हैं जो निजी स्थान और बेहतर आराम प्रदान करती हैं. इन ट्रेनों में सफर कर के हनीमून और भी खास बन जाता है.
3.एसी फर्स्ट क्लास का केबिन
रेलवे के एसी फर्स्ट क्लास डिब्बों में यात्रियों को दो या चार बर्थ वाले केबिन दिए जाते हैं. यह जोड़ों के लिए बेहद सुविधाजनक है और उन्हें निजता प्रदान करता है. ये केबिन कमरे के आकार के होते हैं, जिससे वे आराम से अपने दरवाज़े बंद करके अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं.
4.प्रीमियम ट्रेनों में मिलती हैं खास सुविधाएं
राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में एसी प्रथम श्रेणी का अनुभव जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें भीड़ नहीं होती.
5.पैलेस ऑन व्हील्स और महाराजा एक्सप्रेस
पैलेस ऑन व्हील्स और महाराजा एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ियाँ इस सुविधा को और भी बढ़ा देती हैं, जहाँ आप हनीमून पैकेज बुक कर सकते हैं. ये रेलगाड़ियाँ निजी केबिन, डाइनिंग और होटल जैसी लग्ज़री सुविधाएँ प्रदान करती हैं.
6.प्राइवेसी का रखती हैं बहुत ख्याल
यह सुविधा खासकर कपल्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि उन्हें आम कारों में वो प्राइवेसी नहीं मिलती. आप बिना किसी रुकावट के अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं. यह बहुत लोकप्रिय है.