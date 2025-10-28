होटल के कमरों में कभी नहीं धुलतीं ये चीजें, आधे से भी ज्यादा लोगों को नहीं होगी इसकी जानकारी

Akshara Singh से Manisha Rani तक, Chhath Puja मनाते दिखीं ये TV एक्ट्रेसेस.. देखें तस्वीरें
लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Oct 28, 2025, 10:23 AM IST
1.ट्रैवल टिप्स
जब भी घूमने या किसी भी वजह से घर से दूर रहने की बात हो तो होटल में रुकना लाज़मी है. लेकिन, होटल में ठहरने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है. क्या आपने कभी सोचा है कि बाहर से बिल्कुल साफ़-सुथरा दिखने वाले होटल के कमरे की चमक-दमक के पीछे कितनी गंदगी छिपी होती है? हाल ही में, एक पूर्व होटल कर्मचारी ने रेडिट पर होटल के कमरों की साफ़-सफ़ाई से जुड़ा एक भयावह सच उजागर किया है.
2.इन चीजों को कभी नहीं धोया जाता
आप किसी न किसी वजह से होटल में ज़रूर रुके होंगे. कमरे में सब कुछ साफ़-सुथरा लग सकता है. लेकिन उस सफ़ाई के पीछे एक गहरा राज़ छिपा है. कमरे में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी धोया नहीं जाता, चाहे लोग उनका इस्तेमाल करें या न करें. हाल ही में एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी शेयर की और लोगों को सलाह भी दी कि होटल में घुसते ही इन चीज़ों को न छुएँ!
3.नियमित रूप से नहीं धोए जाते गद्दों के कवर
आप होटल पहुंचते हैं, चेक-इन करते हैं और थककर बिस्तर पर गिर पड़ते हैं - बाहर से तो यह बेदाग और अच्छी तरह से सजा हुआ दिखता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चमक-दमक के पीछे कितनी गंदगी छिपी हो सकती है? एक पूर्व होटल कर्मचारी ने हाल ही में रेडिट पर होटल के कमरों की सफ़ाई से जुड़ा एक चौंकाने वाला सच उजागर किया. लोग यह जानकर हैरान रह गए. कर्मचारी ने बताया कि होटल के बिस्तरों पर लगे गद्दों के कवर नियमित रूप से नहीं धोए जाते. उसने चेतावनी दी, "इन कवरों या कंबलों में ज़्यादा देर तक न रहें क्योंकि हर मेहमान के आने के बाद इन्हें धोया नहीं जाता."
4.ये चीज़ें धुली नहीं जातीं
कई मेहमान सोने से पहले इन कंबलों को उतार देते हैं, लेकिन फिर भी उन पर बैठते हैं, अपना सामान उन पर रखते हैं, या उन्हें साफ़ सतह की तरह इस्तेमाल करते हैं. यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इन कंबलों पर अनगिनत लोगों के छूने और धूल के निशान होते हैं, और इन्हें हफ़्तों या महीनों तक साफ़ नहीं किया जाता. दरअसल, होटल उद्योग में, ऐसे कंबलों और सजावटी रनर्स को "सॉफ्ट गुड्स" कहा जाता है, जिन्हें "गैर-बाधा" वाली श्रेणी में रखा जाता है.
5.रोजाना धोने की नहीं होती जरूरत
इसका मतलब है कि ये शरीर के सीधे संपर्क में नहीं आते, इसलिए इन्हें रोज़ाना धोने की कोई कानूनी ज़रूरत नहीं है. ये नियम सिर्फ़ "बैरियर लिनेन" पर लागू होते हैं, जैसे चादरें, तकिए के गिलाफ़ और तौलिए, जिन्हें हर मेहमान के बाद बदलना ज़रूरी होता है, लेकिन सफ़ाई कर्मचारी अक्सर समय बचाने के लिए इन नियमों की अनदेखी करते हैं. एक रेडिट यूज़र ने लिखा, "मैंने चार अलग-अलग होटलों में हाउसकीपिंग का काम किया है. हमें हमेशा हर मेहमान के बाद सभी चादरें और बिस्तर बदलने के लिए कहा जाता था, लेकिन कई लोग काम जल्दी निपटाने के लिए कुछ चादरें पीछे छोड़ देते थे."
