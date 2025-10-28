होटल के कमरों में कभी नहीं धुलतीं ये चीजें, आधे से भी ज्यादा लोगों को नहीं होगी इसकी जानकारी

3 . नियमित रूप से नहीं धोए जाते गद्दों के कवर

आप होटल पहुंचते हैं, चेक-इन करते हैं और थककर बिस्तर पर गिर पड़ते हैं - बाहर से तो यह बेदाग और अच्छी तरह से सजा हुआ दिखता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस चमक-दमक के पीछे कितनी गंदगी छिपी हो सकती है? एक पूर्व होटल कर्मचारी ने हाल ही में रेडिट पर होटल के कमरों की सफ़ाई से जुड़ा एक चौंकाने वाला सच उजागर किया. लोग यह जानकर हैरान रह गए. कर्मचारी ने बताया कि होटल के बिस्तरों पर लगे गद्दों के कवर नियमित रूप से नहीं धोए जाते. उसने चेतावनी दी, "इन कवरों या कंबलों में ज़्यादा देर तक न रहें क्योंकि हर मेहमान के आने के बाद इन्हें धोया नहीं जाता."