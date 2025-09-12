Uric Acid Symptoms: रात में दिखते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के ये संकेत, समझ लें ब्लड में भरने लगा है यूरिया और किडनी हो रही खराब

Tooth Sensitivity Remedies: दांतों की झनझनाहट से हैं परेशान तो अपनाएं ये देसी नुस्खे, मिनटों में मिलेगी राहत
ऋतु सिंह | Sep 12, 2025, 11:01 AM IST
1.अगर यूरिक एसिड का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाए तो...
यूरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो हर किसी के शरीर में बनता है. यह प्यूरीन के टूटने से बनता है. गुर्दे इसे छानकर बाहर निकाल देते हैं. लेकिन अगर शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो किडनी इसे छान नहीं पाते. ऐसे में यह शरीर में जमा हो जाता है. इससे किडनी की फिल्टरेशन पावर भी स्लो होती है और खून में यूरिया भी भरने लगता है. अगर शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाए, तो आप कुछ लक्षणों से इसके बारे में जान सकते हैं. ये लक्षण खासकर रात में दिखाई देते हैं.
2.सोते हुए रात में जोड़ों का दर्द
अगर आपको अक्सर रात में जोड़ों में दर्द होता है, तो इसे हल्के में न लें. यह आपके शरीर में यूरिक एसिड के बढ़े हुए स्तर का लक्षण है. यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने पर यह जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है. इससे टखनों, कोहनियों और घुटनों में दर्द होता है. यह दर्द बहुत गंभीर हो सकता है.
3.जोड़ों में अकड़न
जोड़ों में दर्द, सूजन, लालिमा और खुजली, ये सभी शरीर में यूरिक एसिड के अत्यधिक जमाव के लक्षण हैं. इस समस्या से ग्रस्त लोगों को एक ही अवस्था में नहीं सोना चाहिए. इस तरह सोने से जोड़ों में रक्त संचार बाधित होता है. फिर अकड़न बढ़ जाती है. बाद में, जब आप सुबह उठते हैं, तो आप अपने पैर नहीं हिला पाते. यह सूजन और अकड़न घुटनों में साफ़ दिखाई देती है.
4.जल्दी पेशाब आना
यूरिक एसिड का उच्च स्तर किडनी पर बहुत अधिक दबाव डालता है. जब शरीर में यूरिक एसिड का स्तर अधिक होता है, तो किडनी को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है. इससे बार-बार पेशाब आने की आवश्यकता होती है. उस समय, पेशाब बहुत कम मात्रा में बनता है.
5.पसीना आना
शरीर में यूरिक एसिड के जमा होने से पूरे शरीर में अत्यधिक पसीना आता है. सूजन और लगातार दर्द तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं. इससे रात में बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी और बेचैनी होती है.
6.पैर के अंगूठे में दर्द
यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने पर अक्सर रात के समय ही पैर के अंगूठे में अचानक तेज दर्द शुरू होता है.