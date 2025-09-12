Uric Acid Symptoms: रात में दिखते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के ये संकेत, समझ लें ब्लड में भरने लगा है यूरिया और किडनी हो रही खराब

1 . अगर यूरिक एसिड का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाए तो...

यूरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो हर किसी के शरीर में बनता है. यह प्यूरीन के टूटने से बनता है. गुर्दे इसे छानकर बाहर निकाल देते हैं. लेकिन अगर शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो किडनी इसे छान नहीं पाते. ऐसे में यह शरीर में जमा हो जाता है. इससे किडनी की फिल्टरेशन पावर भी स्लो होती है और खून में यूरिया भी भरने लगता है. अगर शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाए, तो आप कुछ लक्षणों से इसके बारे में जान सकते हैं. ये लक्षण खासकर रात में दिखाई देते हैं.

