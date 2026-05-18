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करोड़ों की ये घड़ियां सिर्फ स्टाइल नहीं, अमीरों का अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट हैं! जानें क्यों पुरानी होते ही बढ़ जाती है इनकी वैल्यू

Luxury Watches as Investment: बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स के हाथों में अक्सर आपने लग्जरी वाली लाखों-करोड़ों की घड़ियां जरूर देखी होंगी और आपको लगा होगा- वाह क्या स्टाइल और महंगी वॉच है, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि इन घड़ियां भी इंवेस्टमेंट हैं, जो समय के साथ कीमती होती जाती है.

ऋतु सिंह | May 18, 2026, 12:49 PM IST

1. शेयर मार्केट या गोल्ड से भी ज्यादा रिटर्न देती हैं ये

शेयर मार्केट या गोल्ड से भी ज्यादा रिटर्न देती हैं ये
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कलाई पर चमकती महंगी घड़ी अब सिर्फ समय देखने का साधन नहीं रही. आज दुनिया के बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स जिन लग्जरी घड़ियों को पहनते हैं, वे कई बार शेयर मार्केट या गोल्ड से भी ज्यादा रिटर्न देने वाली एसेट बन चुकी हैं. दिलचस्प बात ये है कि कुछ घड़ियां ऐसी हैं जिनकी कीमत हर साल बढ़ती जाती है. यानी लोग इन्हें पहनते भी हैं और इन्हें भविष्य के निवेश की तरह संभलकर भी रखते हैं. यही वजह है कि अब लग्जरी वॉच इंडस्ट्री तेजी से “फैशन” से निकलकर “अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट” की दुनिया में पहुंच चुकी है. (फोटो एआई)
 

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2. जब घड़ी बन जाती है करोड़ों की संपत्ति

 जब घड़ी बन जाती है करोड़ों की संपत्ति
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दुनिया की कुछ लग्जरी घड़ियां ऐसी हैं जिनकी शुरुआती कीमत लाखों में होती है, लेकिन समय बीतने के साथ वही घड़ी करोड़ों तक पहुंच जाती है. खासतौर पर सीमित संख्या में बनी घड़ियां, पुराने मॉडल और मशहूर हस्तियों द्वारा पहनी गई घड़ियों की कीमत सबसे तेजी से बढ़ती है. दुनिया मेंरोलेक्स, पाटेक फिलिप, ऑडेमार्स पिगुएट और रिचर्ड मिल जैसी कंपनियों की घड़िया निवेश के तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं. कई मॉडल ऐसे हैं जिन्हें खरीदने के लिए सालों का वेटिंग पीरियड चलता है. यही कमी बाद में उनकी कीमत बढ़ा देती है. (फोटो एआई) 

3.आखिर पुरानी घड़ियां महंगी क्यों हो जाती हैं?

आखिर पुरानी घड़ियां महंगी क्यों हो जाती हैं?
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सवाल यही है कि एक पुरानी घड़ी की कीमत नई कार से भी ज्यादा कैसे हो सकती है?असल वजह “रेयरिटी” यानी दुर्लभता है. जिस घड़ी का उत्पादन कम हुआ हो, जो मॉडल बंद हो चुका हो या जिसका इतिहास खास हो, उसकी मांग समय के साथ बढ़ती जाती है. कई कलेक्टर्स ऐसी घड़ियों को खरीदने के लिए नीलामी में करोड़ों खर्च कर देते हैं. इसके अलावा लग्जरी वॉच कंपनियां जानबूझकर सीमित उत्पादन करती हैं ताकि बाजार में एक्सक्लूसिविटी बनी रहे. यही रणनीति बाद में निवेशकों को बड़ा फायदा देती है. (फोटो एआई) 

4.बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया में क्यों बढ़ा क्रेज

बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया में क्यों बढ़ा क्रेज
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आज कई बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर करोड़ों की घड़ियां पहनते दिखाई देते हैं. इसके पीछे सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि “वेल्थ शोकेस” और “स्मार्ट एसेट” का खेल भी है. महंगी घड़ी पहनना अब स्टेटस सिंबल जरूर है, लेकिन कई अमीर लोग इसे ऐसी संपत्ति मानते हैं जिसे जरूरत पड़ने पर आसानी से बेचा भी जा सकता है. खास मॉडल्स की रीसेल वैल्यू कई बार प्रॉपर्टी से भी तेज बढ़ती देखी गई है. यही कारण है कि कुछ लोग अब लग्जरी घड़ियों को “चलती-फिरती बैंक वैल्यू” भी कहने लगे हैं. (फोटो एआई) 
 

TRENDING NOW

5. इस ट्रेंड ने नई सोच दी है कि फैशन पर खर्च से निवेश भी संभव है

इस ट्रेंड ने नई सोच दी है कि फैशन पर खर्च से निवेश भी संभव है
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हर किसी के लिए करोड़ों की घड़ी खरीदना संभव नहीं है. लेकिन इस ट्रेंड ने एक नई सोच जरूर पैदा की है कि फैशन की कुछ चीजें खर्च नहीं, निवेश भी बन सकती हैं. आज भारत में सेकेंड-हैंड लग्जरी वॉच मार्केट तेजी से बढ़ रहा है. कई युवा प्रोफेशनल अब प्रीमियम घड़ियों को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग-टर्म वैल्यू के नजरिए से खरीद रहे हैं.

हालांकि एक्सपर्ट्स यह भी मानते हैं कि हर महंगी घड़ी निवेश नहीं बनती. केवल वही मॉडल समय के साथ कीमत बढ़ाते हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू, लिमिटेड उपलब्धता और कलेक्टर डिमांड मजबूत हो. (फोटो एआई) 
 

6.सोना, शेयर या घड़ी… क्यों बदल रही है निवेश की सोच?

सोना, शेयर या घड़ी… क्यों बदल रही है निवेश की सोच?
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एक बड़ा बदलाव ये भी है कि नई पीढ़ी अब सिर्फ बैंक एफडी या गोल्ड तक सीमित नहीं रहना चाहती. लोग ऐसी चीजों में निवेश ढूंढ रहे हैं जिन्हें वे इस्तेमाल भी कर सकें और जिनकी वैल्यू भी बढ़े. इसी वजह से लग्जरी घड़ियां “पैशन इन्वेस्टमेंट” की कैटेगरी में तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं. यानी ऐसी चीजें जिनसे भावनात्मक जुड़ाव भी हो और आर्थिक फायदा भी. (फोटो एआई) 
 

7. ये बात भी समझिए

ये बात भी समझिए
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एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि कई अंतरराष्ट्रीय नीलामियों में पुरानी लग्जरी घड़ियों ने कला और हीरों से भी ज्यादा कीमत हासिल की है. इससे साफ है कि आने वाले समय में वॉच कलेक्शन केवल शौक नहीं, एक गंभीर निवेश सेक्टर बन सकता है. (फोटो एआई) 

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