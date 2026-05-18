करोड़ों की ये घड़ियां सिर्फ स्टाइल नहीं, अमीरों का अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट हैं! जानें क्यों पुरानी होते ही बढ़ जाती है इनकी वैल्यू

5 . इस ट्रेंड ने नई सोच दी है कि फैशन पर खर्च से निवेश भी संभव है

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हर किसी के लिए करोड़ों की घड़ी खरीदना संभव नहीं है. लेकिन इस ट्रेंड ने एक नई सोच जरूर पैदा की है कि फैशन की कुछ चीजें खर्च नहीं, निवेश भी बन सकती हैं. आज भारत में सेकेंड-हैंड लग्जरी वॉच मार्केट तेजी से बढ़ रहा है. कई युवा प्रोफेशनल अब प्रीमियम घड़ियों को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग-टर्म वैल्यू के नजरिए से खरीद रहे हैं.

हालांकि एक्सपर्ट्स यह भी मानते हैं कि हर महंगी घड़ी निवेश नहीं बनती. केवल वही मॉडल समय के साथ कीमत बढ़ाते हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू, लिमिटेड उपलब्धता और कलेक्टर डिमांड मजबूत हो. (फोटो एआई)

