लाइफस्टाइल

High Value: इन 7 आदतों से बढ़ती है आपकी वैल्यू , इनके एथिक्स और सोच के कारण इनका रुतबा बढ़ता ही जाता है

हर किसी को ये लगता है कि जिनके पास पैसा होता है उन्हीं की वैल्यू हाई होती है लेकिन ये सच नहीं है. बिना पैसे के भी लोग आपकी इज्जत करते हैं और आपकी वेल्यू सोशली पावरफुल मानते हैं अगर आपके अंदर ये 7 आदतें होती हैं. ये आदतें आपको भीड़ में अलग बनाती हैं.

ऋतु सिंह | Feb 10, 2026, 11:42 AM IST

1. कौन सी आदतें सम्मान ही नहीं दिलाती बल्कि बनाती हैं लोगों का फेवरेट

कौन सी आदतें सम्मान ही नहीं दिलाती बल्कि बनाती हैं लोगों का फेवरेट
1

कुछ लोगों से मिलकर न केवल आपको अच्छा लगता है बल्कि उनकी वाब्स आपके दिल को छू जाती हैं. असल में ये कोई पैसे वाले अमीर लोग ही नहीं होते कई बार जमीन से जुड़े लोग होते हैं. ये लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग और सोशलली हाई वैल्यू होते हैं. ये भीड़ से अलग कुछ खास आदतों की वजह से होते हैं. इन्हें लोग इनके हाई वेल्यू के चलते कभी भूल नहीं पाते हैं. तो चलिए जानें वो कौन सी आदते हैं जो समाज में मान-सम्मान भी दिलाती हैं और लोगों का फेवरेट भी.
 

2.  खुद की बाउन्ड्रीज सेट करने की आदत  

 खुद की बाउन्ड्रीज सेट करने की आदत  
2

जो लोग अपने लिए बाउन्ड्रीज सेट कर लेते हैं वह बेवजह न किसी के मामले में घुसते हैं न सबको खुश करने की कोशिश करते हैं. इनको पता होता है उनकी लिमिट किसी काम या बात की कहां तक है. उससे आगे वह चाहे पैसा हो, रिश्ता हो या दोस्ती कभी नहीं बढ़ते. यही वजह है कि उनकी वैल्यू खुद-ब-खुद बढ़ जाती है.

3.कम बोलना और सोचकर बोलना

कम बोलना और सोचकर बोलना
3

High-value लोग कम बोलते हैं. ये कभी भी कहीं भी किसी के मुद्दे में नहीं घुसते. जबतक लोग इनकी राय न मांगे ये कोई धारणा नहीं बताते. ये गंभीर होते हैं और जरूरत जितनी हो उतना ही बोलते हैं. ये लोग काम से काम मतलब रखते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं. 
 

4.इमोशन्स पर कंट्रोल

इमोशन्स पर कंट्रोल
4

इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है Emotional Control. ये कहीं भी कभी भी न तो गुस्सा, ईर्ष्या, या ओवर रिएक्ट करते हैं और न ही अपने चेहरे पर कोई भाव आने देते हैं. ये शांत और संतुलित होते हैं और लोगों को इनकी यही क्वालिटी सबसे ज्यादा फेवरेट बनती है और इनकी लोग हमेशा ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं.
 

5.सीखने का जज्बा

सीखने का जज्बा
5

हाई वैल्यू वाले लोग में आपको Continuous Learning Habit दिखेगी. य़े छोटे से लेकर बड़े तक से कुछ न कुछ सीखते हैं. ये खुद को अपडेट रखने का प्रयास करते हैं और यही खूबी इनको पावरफुल वैल्यू देती है.

 

6.स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स

स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स
6

इनकी Strong Work Ethic इतनी तगड़ी होती है कि ये जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे पूरा कर के ही दम लेते हैं. इनके काम में consistency होती है और ये टाइम पर डिलीवर करने वाले होते हैं. खास बात ये है कि इनमें प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है जो इन्हें भीड़ से अलग बनाता है.
 

7.Self-Respect और Confidence

Self-Respect और Confidence
7

जो भी हाई वैल्यू पर्सन होते हैं वह खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट टॉप पर रखते हैं. इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है. ये लोग न तो सामने वाले को न ही खुद को कभी हल्का नहीं समझते हैं. उनकी यही खूबी उनको दुनिया के सामने हाई वैल्यू वाला बनाती है. इनकी बातों में नरमी और हर किसी को इज्जत देना होता है.  

8.Positive Circle बनाना

Positive Circle बनाना
8

हाई वैल्यू लोग Positive Circle बनाना जानते हैं.  High-value लोग low-energy और toxic लोगों से दूरी रखते हैं और growth-minded लोगों के साथ रहते हैं.

