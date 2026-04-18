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भारत के इन राज्यों में सबसे ज्यादा हो रहे अंतरजातीय विवाह, लेकिन कहां अब भी कड़ी है जाति की दीवार?

भारत के इन राज्यों में सबसे ज्यादा हो रहे अंतरजातीय विवाह, लेकिन कहां अब भी कड़ी है जाति की दीवार और लव मैरिज कि मिलती है सजा?

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भारत के इन राज्यों में सबसे ज्यादा हो रहे अंतरजातीय विवाह, लेकिन कहां अब भी कड़ी है जाति की दीवार?

क्या अब शादी में जाति का असर कम हो रहा है या यह बदलाव सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित है? देशभर के आंकड़े और हालिया सर्वे संकेत देते हैं कि भारत में रिश्तों की तस्वीर बदल रही है, लेकिन हर राज्य की कहानी अलग है, कहीं तेजी से बदलाव, तो कहीं परंपरा अब भी हावी.

ऋतु सिंह | Apr 18, 2026, 08:25 AM IST

1.भारत में लव मैरिज करना किसी संघर्ष से कम नहीं

भारत में लव मैरिज करना किसी संघर्ष से कम नहीं
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आज भी भारत में लव मैरिज करना किसी संघर्ष से कम नहीं होता है. कई बार इस शादी से न केवल घर-परिवार बल्कि पूरा समाज तक विरोध में खड़ा हो जाता है. इन सब के बीच भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां सबसेे ज्यादा अंतरजातीय विवाह होते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में अब भी जाति को लेकर बहुत ही कड़े नियम हैं.  चलिए जानते हैं कौन से हैं वो राज्य जहां आसानी से लव मैरिज लोग स्वीकार्य कर रहे चाहे जाति या धर्म कोई भी हो और कहां अब भी ऐसे विवाह जान से हाथ धोने जैसे हैं. Photo Credit: AI

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2. तेलंगाना बना ट्रेंडसेटर: शहरों ने बदली सोच 

 तेलंगाना बना ट्रेंडसेटर: शहरों ने बदली सोच 
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तेलंगाना के जाति सर्वेक्षण ने दिखाया कि यहां अंतरजातीय विवाहों में अय्यर/अयंगर, ईसाई और राजू समुदाय आगे हैं. करीब 12% तक ऐसे विवाह दर्ज किए गए. इसकी सबसे बड़ी वजह शहरीकरण और शिक्षा को माना जा रहा है. हैदराबाद जैसे शहरों में अलग-अलग समुदायों का मेल-जोल ज्यादा है, जिससे रिश्तों में भी यह विविधता दिख रही है.Photo Credit: AI
 

3.दक्षिण भारत: बदलाव की रफ्तार सबसे तेज

दक्षिण भारत: बदलाव की रफ्तार सबसे तेज
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Tamil Nadu, Karnataka और Kerala जैसे राज्यों में भी अंतरजातीय विवाहों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. यहां शिक्षा स्तर ऊंचा है और युवाओं का माइंडसेट ज्यादा ओपन है. खासकर आईटी और सर्विस सेक्टर में काम करने वाले युवा जाति से ज्यादा करियर और सोच को प्राथमिकता देते हैं. इसका असर सीधे शादी के फैसलों में दिख रहा है. Photo Credit: AI

4.उत्तर भारत: शहरों में बदलाव, गांवों में अब भीपुरानी परंपरा कायम 

उत्तर भारत: शहरों में बदलाव, गांवों में अब भीपुरानी परंपरा कायम 
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Delhi, Maharashtra और Punjab के बड़े शहरों में अंतरजातीय विवाह धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं. लेकिन Uttar Pradesh, Bihar और Rajasthan के ग्रामीण इलाकों में स्थिति अलग है. यहां जाति अब भी शादी का बड़ा आधार है और परिवार व समाज का दबाव फैसलों को प्रभावित करता है.Photo Credit: AI

TRENDING NOW

5. जहां सबसे कम हैं ऐसे विवाह: कृषि और जनजातीय क्षेत्र 

 जहां सबसे कम हैं ऐसे विवाह: कृषि और जनजातीय क्षेत्र 
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देश के कई हिस्सों में, खासकर जनजातीय और कृषि प्रधान इलाकों में अंतरजातीय विवाह बहुत कम हैं. Madhya Pradesh, Chhattisgarh और Jharkhand के कई ग्रामीण इलाकों में परंपराएं अब भी मजबूत हैं. यहां शादी को सामाजिक प्रतिष्ठा और समुदाय की पहचान से जोड़ा जाता है, इसलिए बदलाव की रफ्तार धीमी है.Photo Credit: AI
 

6. महिलाओं की भूमिका: बदलाव की असली ड्राइविंग फोर्स 

 महिलाओं की भूमिका: बदलाव की असली ड्राइविंग फोर्स 
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देशभर में एक कॉमन ट्रेंड यह भी दिख रहा है कि जैसे-जैसे महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ रही है, वैसे-वैसे अंतरजातीय विवाहों की संख्या भी बढ़ रही है. खासकर शहरों में महिलाएं अब अपने जीवनसाथी का चुनाव खुद कर रही हैं. यह बदलाव सिर्फ रिश्तों का नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे का संकेत है.Photo Credit: AI
 

7. सिर्फ प्यार नहीं, लाइफस्टाइल भी तय कर रहा है शादी

 सिर्फ प्यार नहीं, लाइफस्टाइल भी तय कर रहा है शादी
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अब शादी का फैसला सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल, करियर और सोच पर भी आधारित हो रहा है. बड़े शहरों में काम करने वाले युवा रोज अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों से मिलते हैं, जिससे उनके लिए जाति की अहमियत कम हो जाती है. यानी यह बदलाव सामाजिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक और पेशेवर बदलाव का भी नतीजा है.Photo Credit: AI
 

8.भारत एक ट्रांजिशन पीरियड में है 

भारत एक ट्रांजिशन पीरियड में है 
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देश में अंतरजातीय विवाह बढ़ रहे हैं, लेकिन यह बदलाव हर जगह एक जैसा नहीं है. शहरों में नई सोच तेजी से आगे बढ़ रही है, जबकि गांवों में परंपराएं अब भी मजबूत हैं. आने वाले समय में यह अंतर कम हो सकता है, लेकिन फिलहाल भारत दो अलग सामाजिक धाराओं के बीच खड़ा नजर आता है. Photo Credit: AI

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