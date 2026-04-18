भारत के इन राज्यों में सबसे ज्यादा हो रहे अंतरजातीय विवाह, लेकिन कहां अब भी कड़ी है जाति की दीवार?

1 . भारत में लव मैरिज करना किसी संघर्ष से कम नहीं

1

आज भी भारत में लव मैरिज करना किसी संघर्ष से कम नहीं होता है. कई बार इस शादी से न केवल घर-परिवार बल्कि पूरा समाज तक विरोध में खड़ा हो जाता है. इन सब के बीच भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां सबसेे ज्यादा अंतरजातीय विवाह होते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में अब भी जाति को लेकर बहुत ही कड़े नियम हैं. चलिए जानते हैं कौन से हैं वो राज्य जहां आसानी से लव मैरिज लोग स्वीकार्य कर रहे चाहे जाति या धर्म कोई भी हो और कहां अब भी ऐसे विवाह जान से हाथ धोने जैसे हैं. Photo Credit: AI