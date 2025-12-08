ये 8 आदतें आपको बना देंगी सबका चहेता, एक मुलाकात में आपकी पर्सनालिटी के लोग हो जाएंगे मुरीद

विपक्षी पार्टियों के गठबंधन INDIA से बाहर हुई आम आदमी पार्टी, संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान | लूथरा ब्रदर्स को आज लाया जा सकता है भारत, वकील के जरिए पुलिस के संपर्क में हैं दोनों भाई | राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा- कांग्रेस ने वंदे मातरम् को आजादी का नारा बनाया, पहले वंदे मातरम् नहीं गाने वाले अब गा रहे
ऋतु सिंह | Dec 08, 2025, 08:10 PM IST
1.क्यों कुछ लोगों को लोग खूब पसंद करते हैं
बहुत से लोग चाहते हैं कि वह भी लोगों के फेवरेट बनें लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि उनके अंदर वो खूबियां ही नहीं होती हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं. जिन लोगों को लोग पसंद करते हैं उनमें अक्सर लोगों के अंदर ऐसी आदतें होती हैं जो लोगों को पसंद आती हैं. तो अगर आपको भी हर किसी का फेवरेट बनाना है या चाहते हैं लोग आपकी पर्सनालिटी के मुरीद हों तो आपको खुद के अंदर कुछ आदतें शुमार करनी ही होंगी. यदि आप ऐसा बनना चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको जल्द से जल्द पसंद करने लगें, तो आपको इनमें से कुछ अच्छे हाव-भाव विकसित करने होंगे.
2.हमेशा आँखों से संपर्क बनाए रखें.
बोलते समय सामने वाले व्यक्ति से नज़रें मिलाए रखें. यानी बोलते समय उसकी आँखों में देखने की कोशिश करें. यह भाव मानवीय संचार का एक मूलभूत तत्व है और यह कहा जा सकता है कि यह श्रोताओं के बीच आपके प्रति विशेष सम्मान और रुचि पैदा करता है.
3.लोगों के नाम याद रखें
आप चाहे कोई भी भाषा बोलते हों, उन लोगों के नाम याद रखें जिनसे आप कभी मिले थे. लोगों से बात करते समय धीरे और विनम्रता से बोलने की आदत डालें. जितना हो सके उतने नाम याद रखें. इससे मिलने वाले व्यक्ति में आपके प्रति रुचि और सम्मान पैदा होगा.
4.एक अच्छा श्रोता बनें
जब कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा हो, तो बिना बीच में टोके, ध्यान से सुनें. सक्रिय रूप से सुनने से दूसरों में आपके प्रति सम्मान और स्नेह बढ़ता है. दूसरे व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनने से अक्सर आपके बारे में सकारात्मक धारणा बनती है.
5.दूसरों के प्रति करुणा दिखाएँ.
सहानुभूति को दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके साथ साझा करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. करुणा का अर्थ है दूसरों की भावनाओं को महसूस करना और उनके दुखों पर प्रतिक्रिया देना. जब आप किसी के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, तो आप उन्हें यह दिखाते हैं कि आप उनकी स्थिति को न केवल बौद्धिक स्तर पर, बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी समझते हैं.
6.प्रशंसा में उदार रहें
हम सभी जानते हैं कि सच्ची तारीफ़ सुनकर कैसा लगता है. सुनकर बहुत अच्छा लगता है. यह दिन की शुरुआत करने के लिए एक बेहतरीन प्रेरणा है.
7.प्रामाणिक बनें
कुछ लोग अपनी राय में आपको बुरा कह सकते हैं. सबके साथ सच्चा व्यवहार करें. इसका मतलब है कि आप जो भी करें, उसमें कोई नाटकीयता नहीं होनी चाहिए. नाटकीयता के बजाय सच्चा व्यवहार करने से दूसरों को आपसे प्यार और सम्मान मिलेगा.
8.कृतज्ञता और प्रशंसा दिखाएं.
कृतज्ञता और सराहना ऐसे शक्तिशाली साधन हैं जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है, लेकिन ये इस बात पर गहरा असर डाल सकते हैं कि लोग आपके आस-पास रहकर कितना आनंद लेते हैं. यह दूसरों में अच्छाई को स्वीकार करने और उन्हें यह बताने के बारे में है कि आप उसे देखते हैं.
9.आपकी मुस्कान सच्ची हो.
यह भाव आपको बहुत आसान लग सकता है, लेकिन बहुत से लोग सच्ची मुस्कान नहीं दे पाते. एक सच्ची मुस्कान सद्भावना और मित्रता का एक सार्वभौमिक प्रतीक है. यह आपके आस-पास के लोगों को सहज महसूस कराने का एक शक्तिशाली साधन है.
