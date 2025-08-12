इन 'Good Habits' से भी खतरे में पड़ सकती है सेहत! डॉक्टर की सलाह, Long Healthy Life चाहिए तो तुरंत छोड़ें

1 . क्या कहते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी चीज में संतुलन जरूरी है, कई बार आपकी कुछ हेल्दी आदतों की वजह से भी दिल पर बोझ बढ़ता है. इसलिए इन आदतों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए. बता दें कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार, एक्टिव रहना, और भरपूर नींद लेना जरूरी है.