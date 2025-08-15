Numerology: इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज

एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट
ऋतु सिंह | Aug 15, 2025, 01:30 PM IST
1.इन लड़कियों को हर सुख-सुविधा प्राप्त होती है
जन्मतिथि से लोगों का भाग्य जाना जा सकता है. जन्मतिथि व्यक्ति के व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में भी जानकारी देती है. आज हम आपको बताएंगे कि किस तारीख को जन्म लेने वाली लड़कियों को हर सुख-सुविधा प्राप्त होती है और ये रानी की तरह पूरा जीवन जीती हैं.
2.इस मूलांक वाली होती हैं इनबॉर्न क्वीन
जिनका जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है वह मूलांक 2 कहे जाते हैं. इस मूलांक के ग्रह स्वामी चंद्रमा हैं, जिसके प्रभाव से इस मूलांक की लड़कियां बहुत ही भावुक, संवेदनशील और शांत स्वभाव की होती हैं. इस मूलांक की लड़कियां लग्जरी लाइफ जीना पसंद करती हैं.
3.भावुक, संवेदनशील और कोमल स्वभाव की होती हैं
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 2 वाली लड़कियां अपने भावुक, संवेदनशील और कोमल स्वभाव के कारण हमेशा चंचल और थोड़ी चुलबुली मानी जाती हैं. ये अपनी भावनाओं को प्राथमिकता देती हैं और अपने दिल की बात समझकर ही अनुभव करती हैं.
4.लेकिन गुस्सा भी कम नहीं होता
हालांकि इनके मन की न हो तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है लेकिन जब इन्हें सच्चा प्यार, समझ और सम्मान मिलता है, तो ये बेहद समर्पित, देखभाल करने वाले और भरोसेमंद साथी साबित होते हैं. इनके व्यवहार से साफ़ ज़ाहिर होता है कि ये दिल से रिश्ते निभाते हैं और अपनों के साथ ईमानदारी और वफ़ादारी बनाए रखते हैं.
5.संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव
मूलांक 2 वाली लड़कियों की खासियत यह होती है कि ये दूसरों के सुख-दुख को बहुत गहराई से महसूस करती हैं. दूसरों के दुख को समझना और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करना इनके स्वभाव का अहम हिस्सा होता है. ये हमेशा अपने करीबियों के साथ खड़ी रहती हैं और रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने में माहिर होती हैं.
6.उत्कृष्ट श्रोता और सहायक
इनका एक और गुण यह है कि ये सुनने और समझने की कला में निपुण होते हैं. लोग इनके साथ अपनी भावनाएँ आसानी से साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये ध्यान से सुनने और उचित मार्गदर्शन देने में विश्वास रखते हैं. यही कारण है कि ये न केवल संवेदनशील साथी बनते हैं, बल्कि विश्वसनीय मित्र भी बनते हैं.
7.स्वभाव परिस्थितियों पर निर्भर करता है
हालांकि, इनका स्वभाव हर किसी के लिए एक सा नहीं होता. ये जिसे मानती हैं केवल उन्हीं के लिए अपना सबकुछ करती हैं. इनके हिसाब से अगर कोई न चले तो ये विध्वंसक हो जाती हैं. इतना ही नहीं ये अपने आगे दूसरों की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं. ये चाहती हैं लोग इनके ही गुणगान करें. अक्सर ये दिखावटी भी होती हैं. सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ. इनकों लोगों की अटेंशन चाहिए होती है इसलिए ये कई बार बहुरूपिया जैसी हो जाती हैं.
8.ये भी ध्यान दें
हालाँकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि अंक ज्योतिष में बताई गई बातें एक सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाती हैं, जो सभी पर समान रूप से लागू नहीं होतीं. हर व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके अनुभवों और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है.
यहां दी गई सभी जानकारियां ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
