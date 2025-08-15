Twitter
एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण के इन 7 मंत्रों का जाप करने से दूर हो जाएंगे संकट, प्रसन्न होंगी राधारानी

स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश कुमार ने दिया बिहार के युवाओं को बड़ा उपहार, अब 100 रूपये में भर पाएंगे हर परीक्षा का फॉर्म

14 की उम्र में बस 2500 रुपये से शुरू किया था लड्डू बेचने का काम, आज खड़ा कर दिया 200 करोड़ का कारोबार

Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत

Numerology: इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज

भगवान कृष्ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' का शुभारंभ, पीएम मोदी ने कहा- जल्दी होगा देश का अपना स्पेस स्टेशन

Obesity in India: मोटापा बन रहा है बड़ा खतरा... PM Modi ने लाल किले से देशवासियों से की ये खास अपील

Diabetes Solution: डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?

Krishna Janmashtami Vrat: जन्माष्टमी के व्रत करने मात्र से मिलती है संतान और धन संपत्ति, श्रीकृष्ण की कृपा से बन जाते हैं सारे काम

Numerology: इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज

आज आपको उन तारीखों पर पैदा हुई लकी लड़कियों के बारे में बताएंगे जो घर और ससुराल में राज करती हैं. ये जन्मजात रानी की तरह होती हैं और इनके राज हर जगह चलता है.

ऋतु सिंह | Aug 15, 2025, 01:30 PM IST

1.इन लड़कियों को हर सुख-सुविधा प्राप्त होती है

इन लड़कियों को हर सुख-सुविधा प्राप्त होती है
1

जन्मतिथि से लोगों का भाग्य जाना जा सकता है. जन्मतिथि व्यक्ति के व्यक्तित्व और स्वभाव के बारे में भी जानकारी देती है. आज हम आपको बताएंगे कि किस तारीख को जन्म लेने वाली लड़कियों को हर सुख-सुविधा प्राप्त होती है और ये रानी की तरह पूरा जीवन जीती हैं.
 
 

2.इस मूलांक वाली होती हैं इनबॉर्न क्वीन

इस मूलांक वाली होती हैं इनबॉर्न क्वीन
2

जिनका जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है वह मूलांक 2 कहे जाते हैं. इस मूलांक के ग्रह स्वामी चंद्रमा हैं, जिसके प्रभाव से इस मूलांक की लड़कियां बहुत ही भावुक, संवेदनशील और शांत स्वभाव की होती हैं. इस मूलांक की लड़कियां लग्जरी लाइफ जीना पसंद करती हैं.
 

3.भावुक, संवेदनशील और कोमल स्वभाव की होती हैं

भावुक, संवेदनशील और कोमल स्वभाव की होती हैं
3

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 2 वाली लड़कियां अपने भावुक, संवेदनशील और कोमल स्वभाव के कारण हमेशा चंचल और थोड़ी चुलबुली मानी जाती हैं. ये अपनी भावनाओं को प्राथमिकता देती हैं और अपने दिल की बात समझकर ही अनुभव करती हैं.
 

4.लेकिन गुस्सा भी कम नहीं होता

लेकिन गुस्सा भी कम नहीं होता
4

हालांकि इनके मन की न हो तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है लेकिन जब इन्हें सच्चा प्यार, समझ और सम्मान मिलता है, तो ये बेहद समर्पित, देखभाल करने वाले और भरोसेमंद साथी साबित होते हैं. इनके व्यवहार से साफ़ ज़ाहिर होता है कि ये दिल से रिश्ते निभाते हैं और अपनों के साथ ईमानदारी और वफ़ादारी बनाए रखते हैं.
 

5.संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव

संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव
5

मूलांक 2 वाली लड़कियों की खासियत यह होती है कि ये दूसरों के सुख-दुख को बहुत गहराई से महसूस करती हैं. दूसरों के दुख को समझना और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करना इनके स्वभाव का अहम हिस्सा होता है. ये हमेशा अपने करीबियों के साथ खड़ी रहती हैं और रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने में माहिर होती हैं.
 

6.उत्कृष्ट श्रोता और सहायक

उत्कृष्ट श्रोता और सहायक
6

 इनका एक और गुण यह है कि ये सुनने और समझने की कला में निपुण होते हैं. लोग इनके साथ अपनी भावनाएँ आसानी से साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये ध्यान से सुनने और उचित मार्गदर्शन देने में विश्वास रखते हैं. यही कारण है कि ये न केवल संवेदनशील साथी बनते हैं, बल्कि विश्वसनीय मित्र भी बनते हैं.
 

7.स्वभाव परिस्थितियों पर निर्भर करता है 

स्वभाव परिस्थितियों पर निर्भर करता है 
7

हालांकि, इनका स्वभाव हर किसी के लिए एक सा नहीं होता. ये जिसे मानती हैं केवल उन्हीं के लिए अपना सबकुछ करती हैं. इनके हिसाब से अगर कोई न चले तो ये विध्वंसक हो जाती हैं. इतना ही नहीं ये अपने आगे दूसरों की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं. ये चाहती हैं लोग इनके ही गुणगान करें. अक्सर ये दिखावटी भी होती हैं. सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ. इनकों लोगों की अटेंशन चाहिए होती है इसलिए ये कई बार बहुरूपिया जैसी हो जाती हैं.

8.ये भी ध्यान दें

ये भी ध्यान दें
8

हालाँकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि अंक ज्योतिष में बताई गई बातें एक सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाती हैं, जो सभी पर समान रूप से लागू नहीं होतीं. हर व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके अनुभवों और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है.

यहां दी गई सभी जानकारियां ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

