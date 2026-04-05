भारत के ये 5 रेलवे स्टेशन जो महल जैसे आते हैं नजर? इनकी भव्यता देख फटी रह जाएंगी आंखें 

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 05, 2026, 07:40 PM IST
1.सफर ही नहीं, अनुभव भी—क्यों खास हैं ये स्टेशन?
भारतीय रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि यह देश की संस्कृति, इतिहास और आर्किटेक्चर का चलता-फिरता उदाहरण है. कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहां पहुंचते ही लगता है जैसे किसी ऐतिहासिक महल या स्मारक में आ गए हों. अगर आप ट्रैवल लवर हैं या Instagram पर यूनिक लोकेशन ढूंढते हैं, तो ये स्टेशन आपके लिए perfect फोटो स्पॉट भी बन सकते हैं.
2.विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन
दक्षिण भारत का यह प्रमुख जंक्शन अपनी साफ-सफाई और स्मार्ट मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है.
यहां का व्यवस्थित लेआउट यात्रियों को बिना तनाव के सफर का अनुभव देता है.
3.हावड़ा रेलवे स्टेशन
कोलकाता का यह स्टेशन सिर्फ व्यस्तता के लिए नहीं, बल्कि अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए भी खास है. बाहर निकलते ही दिखने वाला हावड़ा ब्रिज इस जगह को और यादगार बना देता है.
4.चारबाग रेलवे स्टेशन
लखनऊ का चारबाग स्टेशन अपनी लाल-सफेद इमारत और गुंबदों के लिए जाना जाता है.
दूर से देखने पर यह किसी शाही महल जैसा लगता है, इसलिए लोग यहां रुककर तस्वीरें लेना नहीं भूलते.
5.रानी कमलापति रेलवे स्टेशन
भोपाल का यह स्टेशन भारत के सबसे मॉडर्न और क्लीन स्टेशनों में गिना जाता है.
यहां की डिजाइन और व्यवस्था एयरपोर्ट जैसी फील देती है, जिससे यात्रियों का अनुभव आसान और आरामदायक बनता है.
6.छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस
मुंबई का यह स्टेशन सिर्फ भीड़भाड़ के लिए नहीं, बल्कि अपनी विक्टोरियन-गोथिक वास्तुकला के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां की ऊंची इमारत और बारीक नक्काशी इसे UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाती है.
7.क्यों बदल रही है रेलवे की तस्वीर?
भारत में अब रेलवे स्टेशनों को सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट नहीं, बल्कि “ट्रैवल एक्सपीरियंस सेंटर” बनाने पर जोर दिया जा रहा है. यही वजह है कि नए स्टेशन एयरपोर्ट जैसे बन रहे हैं और पुराने स्टेशनों को भी मॉडर्न किया जा रहा है.
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