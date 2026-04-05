भारत के ये 5 रेलवे स्टेशन जो महल जैसे आते हैं नजर? इनकी भव्यता देख फटी रह जाएंगी आंखें 

1 . सफर ही नहीं, अनुभव भी—क्यों खास हैं ये स्टेशन?

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भारतीय रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि यह देश की संस्कृति, इतिहास और आर्किटेक्चर का चलता-फिरता उदाहरण है. कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहां पहुंचते ही लगता है जैसे किसी ऐतिहासिक महल या स्मारक में आ गए हों. अगर आप ट्रैवल लवर हैं या Instagram पर यूनिक लोकेशन ढूंढते हैं, तो ये स्टेशन आपके लिए perfect फोटो स्पॉट भी बन सकते हैं.

