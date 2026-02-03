ये हैं भारत के सबसे गरीब राज्य, जहां बेरोजगारी से लेकर शिक्षा और आर्थिक स्थिति है डवांडोल

1 . भारत में किस आधार पर ये तय होता है कि कौन सा राज्य गरीब है

1

भारत में गरीबी तय करने के पैमाने क्या हैं और कौन सा राज्य देश में टॉप 10 में शामिल है. इन सब के बारे में चलिए डिटेल में समझते हैं. राज्यों की औकात वहां कि आर्थिक स्थिति और विकास के स्तर के आकलन पर तय होती है. इसमें नीति आयोग ने प्रति व्यक्ति आय, रोजगार के अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए देश के सबसे गरीब राज्यों की सूची जारी करता है. तो चलिए जानें भारत के गरीब राज्य कौन से हैं.

