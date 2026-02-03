ये हैं भारत के सबसे गरीब राज्य, जहां बेरोजगारी से लेकर शिक्षा और आर्थिक स्थिति है डवांडोल

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Feb 03, 2026, 08:11 AM IST
1.भारत में किस आधार पर ये तय होता है कि कौन सा राज्य गरीब है
भारत में गरीबी तय करने के पैमाने क्या हैं और कौन सा राज्य देश में टॉप 10 में शामिल है. इन सब के बारे में चलिए डिटेल में समझते हैं. राज्यों की औकात वहां कि आर्थिक स्थिति और विकास के स्तर के आकलन पर तय होती है. इसमें नीति आयोग ने प्रति व्यक्ति आय, रोजगार के अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए देश के सबसे गरीब राज्यों की सूची जारी करता है. तो चलिए जानें भारत के गरीब राज्य कौन से हैं.
2.बिहार
गरीब राज्य की लिस्ट में बिहार टॉप पर है. यहां प्रति व्यक्ति जीडीपी ₹46,000 है और इस गरीबी के पीछे सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी यानी रोजगार के कम अवसर, शिक्षा का अभाव और आर्थिक पिछड़ापन है. 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है जिसकी जनसंख्या 104,099 है. बिहार एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है, जो औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है. राज्य में बेरोजगारी दर अधिक है और लोगों को अभी भी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँचने में कठिनाई होती है.
3.झारखंड
झारखंड दूसरे नंबर पर आता है गरीबी के मामले में. यहां प्रति व्यक्ति जीडीपी मात्र 75,000 रुपये है और इसका मुख्य कारण है यहां काऔद्योगिक पिछड़ापन, ग्रामीण गरीबी और शिक्षा का अभाव. झारखंड की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और औद्योगिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में पिछड़ी हुई है.
4.उतार प्रदेश
उतार प्रदेश गरीबी के पायदान में तीसरे नंबर पर आता है. यहां प्रति व्यक्ति जीडीपी: 65,000 रुपये से अधिक है लेकिन यहां गरीबी की वजह जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक असमानता और शैक्षिक पिछड़ापन है. हालांकि राजनीतिक प्रभाव बढ़ने के बावजूद, राज्य में आर्थिक सुधार अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औद्योगीकरण में प्रगति हो रही है, जबकि मध्य और पूर्वी जिले पिछड़ रहे हैं.
5.मेघालय
मेघालय गरीबी में चौथे स्थान पर है और यहां प्रति व्यक्ति जीडीपी: 82,000 रुपये के करीब है. वजह ये है कि यहां अपर्याप्त विकास और बुनियादी ढांचे की कमी है. यद्यपि मेघालय राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, फिर भी आर्थिक विकास धीमा रहा है. यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि और लघु उद्योगों पर निर्भर हैं.
6.मणिपुर
मणिपुर 5वें नंबर पर आता है गरीब राज्य की सूची में क्योंकि यहां प्रति व्यक्ति जीडीपी: 82,000 रुपये है और इसके पीछे वजह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं.
मणिपुर राज्य गरीबी, बेरोजगारी और अशांत परिस्थितियों का सामना कर रहा है. औद्योगिक विकास कम है और बेरोजगारी अधिक है.
7.मध्य प्रदेश
गरीब राज्य की सूची में असम का स्थान सातवां है और यहां प्रति व्यक्ति जीडीपी 98,000 रुपये है. यहां की गरीबी की वजह कम औद्योगिक विकास, बड़ी ग्रामीण आबादी.
मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, औद्योगिक क्षेत्र अभी भी पिछड़ा हुआ है. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दर अभी भी अधिक है.
8.असम
गरीब राज्य की सूची में असम का स्थान छठवां है और यहां प्रति व्यक्ति जीडीपी 86,000 रुपये है. इसके मुख्य कारण हैं: जनसंख्या घनत्व, रोजगार संबंधी समस्याएं और बुनियादी ढांचे की कमी. हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से आई बाढ़ से असम राज्य बुरी तरह प्रभावित है, जिससे कृषि को नुकसान पहुंचा है और आर्थिक स्थिति को झटका लगा है.
9.जम्मू और कश्मीर
जम्मू और कश्मीर गरीब राज्य की सूची में आठवां है. यहां प्रति व्यक्ति जीडीपी 1,04,000 रुपये हैं. कृषि पर निर्भरता, गरीबी दर 10% है. जम्मू और कश्मीर एक कृषि प्रधान राज्य है और औद्योगिक विकास अपेक्षित स्तर पर नहीं है. हिमालयी क्षेत्र के कारण उत्पन्न जलवायु और भौगोलिक बाधाएं अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती बनी हुई हैं.
