आंखें बंद करके भी सब कुछ साफ देख लेते हैं ये जीव, सोते हुए भी रहती है आसपास की खबर

लाइफस्टाइल
Nitin Sharma | May 27, 2026, 10:03 AM IST
1.आंख बंद करके भी रखते हैं नजर
क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान आंखें बंद करें तो दुनिया गायब हो जाती है, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो बंद आंखों के बावजूद अपने आसपास की हलचल महसूस कर लेते हैं. प्रकृति ने कुछ जानवरों को ऐसी अद्भुत क्षमताएं दी हैं, जो उन्हें हर पल सतर्क बनाए रखती हैं. यही वजह है कि ये जीव रेगिस्तान, जंगल, समुद्र और अंधेरे जैसी मुश्किल जगहों में भी आसानी से जिंदा रह पाते हैं. दिलचस्प बात यह है कि इन जानवरों की यही खासियत अब वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को भी प्रेरित करती है. कई रिसर्चर इनके शरीर की संरचना से नई सुरक्षा तकनीक और कैमरा सिस्टम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं.
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2.रेगिस्तान में आंखों की ढाल बनता है ऊंट का शरीर
ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, लेकिन उसकी आंखें भी किसी चमत्कार से कम नहीं हैं. ऊंट की तीन पलकें होती हैं, जिनमें एक पारदर्शी परत जैसी होती है. तेज धूल भरी आंधी में भी यह परत उसकी आंखों की रक्षा करती है और उसे रास्ता देखने में मदद देती है. यही वजह है कि जहां इंसान कुछ मिनट भी आंखें खोलकर नहीं चल सकता, वहां ऊंट आराम से सफर करता रहता है. वैज्ञानिक मानते हैं कि यह प्राकृतिक “सुरक्षा चश्मा” रेगिस्तानी जीवन के लिए बेहद जरूरी है.
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3.गिरगिट की आंखों में छिपी है ‘सीक्रेट विंडो’
गिरगिट की पलकें लगभग पूरी तरह बंद रहती हैं, लेकिन उनमें एक बेहद छोटा छेद होता है. यही छोटा हिस्सा उसकी देखने की खिड़की का काम करता है. इस वजह से वह बिना पूरी आंख खोले भी अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रख सकता है. शिकार पकड़ने और खतरे से बचने में यह क्षमता उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है. यही वजह है कि गिरगिट को प्रकृति का सबसे सतर्क शिकारी भी माना जाता है.
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4.यह छिपकली बिना पलक झपकाए देखती रहती है दुनिया
स्किंक नाम की छिपकली की पलकों की जगह उसकी आंखों पर पारदर्शी परत होती है. यह परत एक साथ दो काम करती है. इनमें आंखों को सुरक्षा देना और लगातार देखने की क्षमता बनाये रखता है.
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5.उल्लू की रात वाली सुपरपावर आपको चौंका देगी
ओरिएंटल बे उल्लू की आंखें बंद होने पर भी पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होतीं. इसकी पलकों में बेहद छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे यह हलचल को महसूस कर सकता है. अंधेरी रात में शिकार ढूंढने में यह क्षमता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है.यानी जब बाकी जीव सो रहे होते हैं, तब भी यह शिकारी आसपास की गतिविधियों को पकड़ने के लिए तैयार रहता है. इसी वजह से उल्लू को रात का सबसे स्मार्ट शिकारी माना जाता है.
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6.सांप और समुद्री जीवों का तरीका सबसे अलग
सांपों में इंसानों जैसी पलकें नहीं होतीं. उनकी आंखों पर एक पारदर्शी परत होती है, जो हमेशा सुरक्षा कवच की तरह काम करती है. इसी कारण वे बिना पलक झपकाए लगातार देख सकते हैं. वहीं डॉल्फिन और व्हेल जैसे समुद्री जीव तो और भी ज्यादा हैरान करते हैं. ये अपने दिमाग के एक हिस्से को आराम देते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा सक्रिय रहता है. इसी वजह से वे सोते हुए भी सतर्क रहते हैं और आसपास के खतरे को महसूस कर लेते हैं.
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