आंखें बंद करके भी सब कुछ साफ देख लेते हैं ये जीव, सोते हुए भी रहती है आसपास की खबर

1 . आंख बंद करके भी रखते हैं नजर

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क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान आंखें बंद करें तो दुनिया गायब हो जाती है, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो बंद आंखों के बावजूद अपने आसपास की हलचल महसूस कर लेते हैं. प्रकृति ने कुछ जानवरों को ऐसी अद्भुत क्षमताएं दी हैं, जो उन्हें हर पल सतर्क बनाए रखती हैं. यही वजह है कि ये जीव रेगिस्तान, जंगल, समुद्र और अंधेरे जैसी मुश्किल जगहों में भी आसानी से जिंदा रह पाते हैं. दिलचस्प बात यह है कि इन जानवरों की यही खासियत अब वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को भी प्रेरित करती है. कई रिसर्चर इनके शरीर की संरचना से नई सुरक्षा तकनीक और कैमरा सिस्टम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं.

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