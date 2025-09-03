Happy Hormone: हैप्पी हार्मोन का पावर बैंक हैं ये 8 चीजें, स्ट्रेस-एंग्जाइटी कभी नहीं चढ़ेगी सिर 

4 . ध्यान लगाएं

ध्यान आध्यात्मिक राहत का एक रूप है जो भावनात्मक परिस्थितियों से भरे दिन के बाद फायदेमंद हो सकता है जो हमें निराश कर सकती हैं. ध्यान करते समय, धीरे-धीरे गहरी सांसें अंदर लें और फिर उसी तरह धीरे से सांस छोड़ें, इससे आपको नकारात्मकता से धीरे-धीरे छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है. रोज कम से कम 30 मिनट तक ध्यान करने से कोर्टिसोल का उत्पादन कम होता है, जो तनावपूर्ण समय में बनने वाला एक हार्मोन है, और इसकी जगह एंडोर्फिन का उत्पादन होता है, जो राहत की भावना के लिए ज़िम्मेदार होता है. एंडोर्फिन एक खुशी और ताज़गी का एहसास भी पैदा करते हैं, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत करते हैं, साथ ही बेहतर रात की नींद के लिए शांत मन सुनिश्चित करने के लिए मस्तिष्क तरंगों को समायोजित करते हैं.

