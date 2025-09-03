Happy Hormone: हैप्पी हार्मोन का पावर बैंक हैं ये 8 चीजें, स्ट्रेस-एंग्जाइटी कभी नहीं चढ़ेगी सिर 

कितने पढ़े-लिखे हैं माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ यूं बने 'टेक्नोलॉजी किंग'
Sep 03, 2025
1.हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिवेट करना जरूरी है
अगर आपको छोटी-छीटी बातों में भी तनाव होने लगता है तो आपको खुशी बढ़ाने वाले हार्मोन्स को एक्टिवेट करना होगा. खुशी के हार्मोन जिन्हें शरीर स्वयं उत्पन्न करने में सक्षम है, उनमें शामिल हैं: डोपामाइन, जो हमें अच्छा महसूस कराता है, सेरोटोनिन, जो अवसाद को कम करता है और एंडोर्फिन, जो हमें खुश करते हैं और इस प्रकार शारीरिक दर्द को कम करने में मदद करते हैं. चलिए जानें वो खुशी बढ़ाने वाले 8 चीजें क्या है जो आपके मूड को हमेशा बेहतर रखेंगे.
2.क्या चीजें हैप्पीनेस के लिए जरूरी हैं
हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा 75 वर्षों की अवधि में सच्ची खुशी पर किए गए शोध से यह निष्कर्ष निकला है कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, समाज में हमारी स्वीकार्यता, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है तथा हमें दीर्घायु होने में मदद कर सकती है.
हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रॉबर्ट वाल्डिंगर क अनुसार एक खुशहाल जीवन के लिए क्या आवश्यक है इस सब्जेक्ट पर रिसर्च पूरा होने में 75 साल से ज़्यादा का समय लगाया है. उनका ये रिसर्च 724 स्वयंसेवकों, उनके जीवनसाथी और परिवार के अन्य सदस्यों के जीवन का पर बेस्ड था.आंकड़ों का विश्लेषण करने पर मज़बूत रिश्तों, अच्छे स्वास्थ्य, खानपान और खुशी के बीच एक स्पष्ट संबंध पाया गया. इस आधार पर पता चलता है कि वो 8 चीजें क्या हैं जो आपके हैप्पीनेस को बढ़ाती हैं.
3. एक्सरसाइज
एक्सरसाइजन न केवल हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए जरूरी है बल्कि मेंटली फिट रखने के लिए भी. एक्सरसाइज से कई तरह के गुड हार्मोनों का उत्पादन उत्तेजित होता हैं. इससे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है जिससे शरीर को ताज़ा और पुनर्जीवित करने में मदद मिलती है और मांसपेशियों की वृद्धि होती है. साथ ही ये इंसुलिन और थायरॉइड हार्मोन के साथ ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और चयापचय में सहायता करते हैं. सबसे बड़ा फायदा एक्सराइज से ये होता है कि ये मस्तिष्क को खुशी से जुड़े हार्मोन उत्पन्न करने में सहायता कर सकता है.
4.ध्यान लगाएं
ध्यान आध्यात्मिक राहत का एक रूप है जो भावनात्मक परिस्थितियों से भरे दिन के बाद फायदेमंद हो सकता है जो हमें निराश कर सकती हैं. ध्यान करते समय, धीरे-धीरे गहरी सांसें अंदर लें और फिर उसी तरह धीरे से सांस छोड़ें, इससे आपको नकारात्मकता से धीरे-धीरे छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है. रोज कम से कम 30 मिनट तक ध्यान करने से कोर्टिसोल का उत्पादन कम होता है, जो तनावपूर्ण समय में बनने वाला एक हार्मोन है, और इसकी जगह एंडोर्फिन का उत्पादन होता है, जो राहत की भावना के लिए ज़िम्मेदार होता है. एंडोर्फिन एक खुशी और ताज़गी का एहसास भी पैदा करते हैं, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत करते हैं, साथ ही बेहतर रात की नींद के लिए शांत मन सुनिश्चित करने के लिए मस्तिष्क तरंगों को समायोजित करते हैं.
5.जादू की झप्पी
इंसानों के बीच गले लगना और चुंबन प्यार, दया, सुरक्षा और वासना का प्रदर्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. हम आमतौर पर अपने प्रियजनों के साथ ये क्रियाएँ करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शरीर में कई अलग-अलग हार्मोन बनते हैं:
एंडोर्फिन - खुशी के हार्मोन - जो मोह की भावना से जुड़े होते हैं.
डोपामाइन - जो तब उत्पन्न होता है जब हम संतुष्ट महसूस करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हम खुश, उत्साहित और उत्तेजित महसूस करते हैं.
ऑक्सीटोसिन - जो रिश्तों से जुड़ा है और हमें अन्य मनुष्यों के साथ संबंध बनाने में मदद करता है.
6.पालतू जानवरों के साथ खेलना
आपने पाया होगा कि पालतू जानवरों के साथ खेलने से आपका तनाव कम हो जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि बिल्लियों, कुत्तों या अन्य पालतू जानवरों के साथ हमारा रिश्ता, जो हमें स्नेह दिखाते हैं, शरीर में खुशी से जुड़े हार्मोन, जैसे सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन (प्यार और रिश्तों से जुड़ा एक हार्मोन) के उत्पादन को बढ़ा सकता है.
7.ट्रिप्टोफैन से भरपूर फूड्स खाएं
ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो एसिड है जिसका उत्पादन शरीर स्वयं नहीं कर पाता. ट्रिप्टोफैन दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, मांस, मछली, टर्की, मूंगफली, बादाम, सूखे खजूर, केले, पनीर और अन्य उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है. शरीर इस पदार्थ का उपयोग सेरोटोनिन के उत्पादन और तंत्रिका संबंधी प्रक्रियाओं में सहायता के लिए कर सकता है जो हमें खुश महसूस कराती हैं. इसके अलावा, ट्रिप्टोफैन फोलिक एसिड और आयरन के साथ मिलकर शरीर को लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में सहायता करता है.
8.डार्क चॉकलेट खाएं
अध्ययनों से पता चला है कि हफ़्ते में 1-2 बार लगभग 50-100 ग्राम डार्क चॉकलेट (300-600 कैलोरी के बराबर) खाने से, उन लोगों की तुलना में हृदय रोग से होने वाली असमय मृत्यु की संभावना कम हो सकती है जो बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं खाते. चॉकलेट में आवश्यक रसायन होते हैं जो रक्त संचार में सहायता करते हैं और कोरोनरी धमनियों को मज़बूत बनाने में मदद करते हैं. 70-85% असली कोको से बनी डार्क चॉकलेट इस मामले में सबसे प्रभावी है.
यद्यपि डार्क चॉकलेट में चीनी और दूध की मात्रा बहुत कम होती है, फिर भी इसे पूरी तरह से स्वास्थ्यवर्धक नहीं माना जाना चाहिए, इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.
9.सन बाथ लें
विभिन्न मछलियों, मछली के जिगर और अंडे की जर्दी से विटामिन डी प्राप्त करने के अलावा, सुबह या शाम के समय शरीर को सूर्य के प्रकाश में उजागर करना (10:00 से 15:00 के बीच के समय से बचने के लिए सावधान रहना) भी त्वचा के विटामिन डी के उत्पादन में सहायता करता है. यह विटामिन न केवल हमारी हड्डियों और प्रतिरक्षा प्रणाली को पूरी ताकत से रखने में मदद करता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सेरोटोनिन के उत्पादन को भी उत्तेजित करता है, जो अवसाद से जुड़े लक्षणों को कम करने में सक्षम हार्मोन है.
10.शरीर में सेरोटोनिन और एंडोर्फिन ऐसे भी बढ़ेंगे
नई जगहों पर घूमना, आरामदायक मालिश करवाना, या ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेना जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला दें, चाहे वे परिवार के सदस्यों, दोस्तों या प्रियजनों से जुड़ी हों, ये सभी हमारे दैनिक जीवन में जमा हो रहे तनाव और समस्याओं से राहत दिला सकते हैं. इसके अलावा, कठिन परिस्थितियों का सामना करते समय अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने से शरीर में सेरोटोनिन और एंडोर्फिन के उत्पादन में मदद मिल सकती है, जो दोनों ही खुशी से सीधे जुड़े हैं.
