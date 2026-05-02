भारत के टॉप 7 होलसेल फैशन मार्केट, जहां से 200 का माल रिसेलिंग में ₹1500 में बिकता है? बिजनेस का है ये हिट फॉर्मूला

3 . सदर बाजार से लेकर लाजपत नगर तक, कहां क्या मिलता है?

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सदर बाजार में आपको रेडीमेड कपड़े, बच्चों के गारमेंट्स और एक्सेसरीज बेहद सस्ते मिल जाते हैं. यहां टी-शर्ट ₹80 से ₹200 और ड्रेसेस ₹150 से ₹400 तक मिलती हैं.

लाजपत नगर मार्केट ट्रेंडी महिलाओं के कपड़ों के लिए जाना जाता है, जहां से बुटीक वाले डिजाइन उठाते हैं. यहां कुर्ती ₹200 से ₹600 तक मिल जाती है.

चांदनी चौक खासकर ब्राइडल और एथनिक वियर के लिए फेमस है. यहां से ₹1000 की साड़ी ₹3000–₹5000 तक बिकती है.

गांधी नगर मार्केट एशिया का बड़ा रेडीमेड गारमेंट हब है. यहां बल्क में खरीदने पर कीमत और भी कम हो जाती है. (फोटो एआई)