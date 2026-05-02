भारत के टॉप 7 होलसेल फैशन मार्केट, जहां से 200 का माल रिसेलिंग में ₹1500 में बिकता है? बिजनेस का है ये हिट फॉर्मूला

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | May 02, 2026, 10:38 AM IST
1.बिजनेस शुरू करने का बेहतरीम मौका देते हैं ये बाजार
क्या आपने कभी सोचा है कि ऑनलाइन या बुटीक में जो ड्रेस ₹1500–₹2000 में मिलती है, उसका असली खरीद मूल्य क्या होता है? हकीकत यह है कि भारत के कुछ बड़े होलसेल मार्केट ऐसे हैं, जहां से यही सामान बेहद कम कीमत पर उठाया जाता है. यही वजह है कि छोटे शहरों से लेकर बड़े ऑनलाइन स्टोर्स तक, हजारों लोग इन बाजारों से खरीदकर अपना बिजनेस चला रहे हैं. (फोटो एआई)
2.क्यों ये मार्केट बन गए हैं रीसेलिंग और कमाई का सेंटर?
आज के समय में फैशन सिर्फ पहनने तक सीमित नहीं है, यह कमाई का बड़ा जरिया बन चुका है. इन मार्केट्स से कम कीमत पर ट्रेंडी कपड़े मिलते हैं, जिन्हें लोग ऑनलाइन, इंस्टाग्राम या लोकल दुकान पर अच्छे मार्जिन के साथ बेचते हैं. छिपा हुआ सच यह है कि सही सोर्स मिल जाए, तो बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के भी छोटा बिजनेस शुरू किया जा सकता है. तो चले जाने कौन से हैं वो बाजार जहां से आप रिसेलिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं वह भी कम बजट में. (फोटो एआई)
3.सदर बाजार से लेकर लाजपत नगर तक, कहां क्या मिलता है?
सदर बाजार में आपको रेडीमेड कपड़े, बच्चों के गारमेंट्स और एक्सेसरीज बेहद सस्ते मिल जाते हैं. यहां टी-शर्ट ₹80 से ₹200 और ड्रेसेस ₹150 से ₹400 तक मिलती हैं.
लाजपत नगर मार्केट ट्रेंडी महिलाओं के कपड़ों के लिए जाना जाता है, जहां से बुटीक वाले डिजाइन उठाते हैं. यहां कुर्ती ₹200 से ₹600 तक मिल जाती है.
चांदनी चौक खासकर ब्राइडल और एथनिक वियर के लिए फेमस है. यहां से ₹1000 की साड़ी ₹3000–₹5000 तक बिकती है.
गांधी नगर मार्केट एशिया का बड़ा रेडीमेड गारमेंट हब है. यहां बल्क में खरीदने पर कीमत और भी कम हो जाती है. (फोटो एआई)
4.सूरत और मुंबई क्यों हैं फैशन बिजनेस का दिल
सूरत टेक्सटाइल मार्केट से देशभर में साड़ियां और ड्रेस मटेरियल सप्लाई होता है. यहां ₹300 की साड़ी ₹1000–₹2000 में आसानी से बिक जाती है.
मुंबई का मंगलदास मार्केट कपड़ों के थोक व्यापार के लिए बड़ा नाम है. यहां फैब्रिक और सूटिंग-शर्टिंग सस्ते में मिलते हैं. (फोटो एआई)
5.कोलकाता और बेंगलुरु के मार्केट भी क्यों हैं तेजी से पॉपुलर
कोलकाता का न्यू मार्केट में फैशन और एक्सेसरीज का अच्छा मिक्स मिलता है, जहां से छोटे व्यापारी माल उठाते हैं.
वहीं, बेंगलुरु का चिकपेट मार्केट साउथ इंडिया का बड़ा टेक्सटाइल हब है, जहां से बुटीक और डिजाइनर सामान लेते हैं. (फोटो एआई)
6.आम खरीदारी करने वालों के लिए भी क्यों फायदेमंद
ये बाजार सिर्फ व्यापारियों के लिए नहीं हैं. अगर आप खुद के लिए खरीदारी करते हैं, तो भी यहां आपको रिटेल में सस्ते और ट्रेंडी ऑप्शन मिल जाते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा समय देना पड़ता है और मोलभाव करना सीखना पड़ता है. यानी एक ही जगह से आप या तो पैसा कमा सकते हैं या खर्च बचा सकते हैं. (फोटो एआई)
7.असली कमाई का गणित क्या कहता है
अगर आप ₹200 में एक ड्रेस खरीदते हैं और उसे ₹800–₹1500 में बेचते हैं, तो एक पीस पर अच्छा मार्जिन बनता है. छोटे स्तर पर भी महीने में 50–100 पीस बेचने पर अच्छी साइड इनकम हो सकती है. यही कारण है कि आज कई लोग जॉब के साथ-साथ रीसेलिंग को साइड बिजनेस बना रहे हैं.(फोटो एआई)
8.आपके लिए क्या मौका है?
अगर आप कम पैसे में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या सिर्फ स्मार्ट शॉपिंग करना चाहते हैं, तो ये मार्केट आपके लिए बेहतरीन हैं. यहां से सही प्रोडक्ट और सही कीमत पर खरीदना ही गेम बदल देता है. यानी ये बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं, बल्कि कमाई का मौका भी हैं. (फोटो एआई)
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