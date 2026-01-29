Mini Europe in India: भारत के इन 7 शहरों को कहा जाता है मिनी यूरोप, यहां आकर मिलती है एब्रॉड वाली फीलिंग  

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Jan 29, 2026, 12:39 PM IST
1.भारत का मिनी यूरोप
यूरोप की बर्फीली वादियां, पत्थर के पुराने घर, शांत झीलें और कॉफी-कैफे वाली गलियां अक्सर लोग सोचते हैं कि ऐसा अनुभव सिर्फ विदेश जाकर ही मिल सकता है. अहसास पैदा कर देते हैं. यही वजह है कि ट्रैवल एक्सपर्ट्स इन्हें “भारत का मिनी यूरोप” कहते हैं. बर्फ, पहाड़ और अल्पाइन वाइब ये सब यूरोपीय आल्प्स की याद दिलाने वाली जगहें एब्रॉड वाली फीलिंग देती हैं. तो चलिए जानें वो कौन सी जगहे हैं जिन्हें अक्सर लंदन, स्विट्जरलैंड या जर्मनी को क्या कहते हैं?
2.शिलांग (मेघालय): स्कॉटिश हाइलैंड्स का देसी संस्करण
यूरोपियन टाउनशिप और कॉलोनियल चार्म वाला शिलांग (मेघालय) स्कॉटिश हाइलैंड्स का देसी संस्करण जैसा लगता है. यहांं के चीड़ के जंगल, ठंडी हवा, ढलान वाली सड़कें और ब्रिटिश दौर की इमारतें शिलांग आपको स्कॉटलैंड की याद दिलाती हैं. यहां की म्यूज़िक और कैफे संस्कृति इसे एक मॉडर्न यूरोपियन टच देती है. इसलिए यहां आना फुल यूरोपिय फील जैसा है.
3.पांडिचेरी: फ्रांस का छोटा सा टुकड़ा
पांडिचेरी आकर आपको मिनी फ्रांस वाली फीलिंग मिलेगी. पीली दीवारें, नीले दरवाज़े, बुलेवार्ड रोड्स और फ्रेंच कैफे वाला लुक देते हैं. पांडिचेरी भारत में रहते हुए फ्रांस का अनुभव दिलाता है. यहां की वास्तुकला और लाइफस्टाइल बाक़ी भारत से बिल्कुल अलग है.
4.गुलमर्ग (कश्मीर): भारत में स्विस फील
कश्मीर के गुलमर्ग को सिर्फ एक हिल स्टेशन कहना कम होगा. यहां की सॉफ्ट पाउडर स्नो, लकड़ी के कॉटेज, खुले घास के मैदान और एशिया की सबसे ऊंची गोंडोला केबल कार सब मिलकर इसे स्विट्ज़रलैंड के आल्प्स जैसा बना देते हैं. गुलमर्ग भारत का इकलौता ऐसा स्थान है जहां इंटरनेशनल लेवल स्कीइंग इवेंट्स आयोजित होते हैं.
5.सिक्किम: मिनी स्विट्ज़रलैंड का अहसास
सिक्किम में जा कर आपको मिनी स्विट्ज़रलैंड का अहसास होगा. यहां केगंगटोक, लाचुंग और युमथांग घाटी की शांत सड़कें, बौद्ध मठ और बर्फीली घाटियों में आपको स्विस पोस्टकार्ड जैसा सुकून मिलता है. यहां का कमर्शियल शोर कम और नेचर कनेक्शन ज़्यादा है जो यूरोपियन ट्रैवल कल्चर की पहचान है.
6.औली (उत्तराखंड): ऑस्ट्रियन ढलानों जैसा अनुभव
उत्तराखंड का औली ऑस्ट्रियन ढलानों वाला लुक ही नहीं फीलिंग देता है .औली की ढलानें इतनी सुव्यवस्थित और खुली हैं कि कई विदेशी स्की ट्रेनर इसे “भारत की अल्पाइन क्लासरूम” कहते हैं. देवदार के जंगल और नंदा देवी का दृश्य इसे यूरोपियन स्की रिसॉर्ट का रूप देता है. यहां की घाटियां, झीलें और पोस्टकार्ड सीनरी यूरोपीय देशों की झलक देते हैं.
7.कूर्ग और मुन्नार: टस्कनी और आयरलैंड का अहसास
कूर्ग और मुन्नार में आपको टस्कनी और आयरलैंड का अहसास होता है. बिलकुल यहां आ के आपको यूरोपियन कंट्रीसाइड का रोमांस वाला मूड बन जाता है. कूर्ग के कॉफी बागान और मुन्नार के चाय के खेत, धुंध, हरियाली और शांत जीवनशैली के साथ आपको यूरोपियन रूरल वाइब देते हैं. यह जगहें खासतौर पर कपल्स और स्लो ट्रैवल पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट हैं.
8.खज्जियार (हिमाचल): भारत का ऑफिशियल मिनी स्विट्ज़रलैंड
हिमाचल का खज्जियार को भारत को ऑफिशियल मिनी स्विट्ज़रलैंड उपाधि यूंं ही नहीं मिली. खुले हरे मैदान, झील के चारों ओर फैली पहाड़ियाँ और शांत वातावरण इसे यूरोप के ग्रामीण इलाकों जैसा बनाते हैं. 1992 में स्विस राजदूत ने खज्जियार को औपचारिक रूप से “Mini Switzerland of India” कहा था.
