Mini Europe in India: भारत के इन 7 शहरों को कहा जाता है मिनी यूरोप, यहां आकर मिलती है एब्रॉड वाली फीलिंग  

1 . भारत का मिनी यूरोप

यूरोप की बर्फीली वादियां, पत्थर के पुराने घर, शांत झीलें और कॉफी-कैफे वाली गलियां अक्सर लोग सोचते हैं कि ऐसा अनुभव सिर्फ विदेश जाकर ही मिल सकता है. अहसास पैदा कर देते हैं. यही वजह है कि ट्रैवल एक्सपर्ट्स इन्हें “भारत का मिनी यूरोप” कहते हैं. बर्फ, पहाड़ और अल्पाइन वाइब ये सब यूरोपीय आल्प्स की याद दिलाने वाली जगहें एब्रॉड वाली फीलिंग देती हैं. तो चलिए जानें वो कौन सी जगहे हैं जिन्हें अक्सर लंदन, स्विट्जरलैंड या जर्मनी को क्या कहते हैं?