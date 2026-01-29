FacebookTwitterYoutubeInstagram
Economic Survey 2025-26: 7% की विकास दर के साथ 'विकसित भारत' की ओर बढ़ते कदम...

क्या बद्रीनाथ-केदारनाथ समेत 48 मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर लगेगी रोक? हरिद्वार के घाटों तक क्यों पहुंची बहस?

होलाष्टक के 8 दिनों में गलती से भी नहीं करने चाहिए ये काम, हर चीज पर पड़ता है बेहद बुरा प्रभाव

भारत के इन 7 शहरों को कहा जाता है मिनी यूरोप, यहां आकर मिलती है एब्रॉड वाली फीलिंग

PHOTOS: रितेश देशमुख से लेकर नितिन गडकरी तक, अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए कौन-कौन पहुंचा?

दुनिया का वो जानवर जिसके पास है दांतों का अनलिमिटेड स्टॉक, इसके डेंटल मशीन को देख साइंटिस्ट भी हैरान

Mini Europe in India: भारत के इन 7 शहरों को कहा जाता है मिनी यूरोप, यहां आकर मिलती है एब्रॉड वाली फीलिंग  

आज आपको भारत की 7 उन जगहों के बारे में बताएंगे जिन्हें हिन्दुस्तान का मिनी यूरोप कहा जाता है. इन जगहों की खासियत सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि यहां का क्लाइमेट-साफ सफाई तक ऐसी है कि आपको यूरोप में होने का फिलिंग होगी.

ऋतु सिंह | Jan 29, 2026, 12:39 PM IST

1.भारत का मिनी यूरोप

भारत का मिनी यूरोप
1

यूरोप की बर्फीली वादियां, पत्थर के पुराने घर, शांत झीलें और कॉफी-कैफे वाली गलियां अक्सर लोग सोचते हैं कि ऐसा अनुभव सिर्फ विदेश जाकर ही मिल सकता है. अहसास पैदा कर देते हैं. यही वजह है कि ट्रैवल एक्सपर्ट्स इन्हें “भारत का मिनी यूरोप” कहते हैं.  बर्फ, पहाड़ और अल्पाइन वाइब ये सब यूरोपीय आल्प्स की याद दिलाने वाली जगहें एब्रॉड वाली फीलिंग देती हैं. तो चलिए जानें वो कौन सी जगहे हैं जिन्हें अक्सर लंदन, स्विट्जरलैंड  या जर्मनी को क्या कहते हैं?

2.शिलांग (मेघालय): स्कॉटिश हाइलैंड्स का देसी संस्करण

शिलांग (मेघालय): स्कॉटिश हाइलैंड्स का देसी संस्करण
2

यूरोपियन टाउनशिप और कॉलोनियल चार्म वाला शिलांग (मेघालय) स्कॉटिश हाइलैंड्स का देसी संस्करण जैसा लगता है. यहांं के चीड़ के जंगल, ठंडी हवा, ढलान वाली सड़कें और ब्रिटिश दौर की इमारतें शिलांग आपको स्कॉटलैंड की याद दिलाती हैं. यहां की म्यूज़िक और कैफे संस्कृति इसे एक मॉडर्न यूरोपियन टच देती है. इसलिए यहां आना फुल यूरोपिय फील जैसा है.
 

3.पांडिचेरी: फ्रांस का छोटा सा टुकड़ा

पांडिचेरी: फ्रांस का छोटा सा टुकड़ा
3

पांडिचेरी आकर आपको मिनी फ्रांस वाली फीलिंग मिलेगी. पीली दीवारें, नीले दरवाज़े, बुलेवार्ड रोड्स और फ्रेंच कैफे वाला लुक देते हैं. पांडिचेरी भारत में रहते हुए फ्रांस का अनुभव दिलाता है. यहां की वास्तुकला और लाइफस्टाइल बाक़ी भारत से बिल्कुल अलग है.
 

4.गुलमर्ग (कश्मीर): भारत में स्विस फील

गुलमर्ग (कश्मीर): भारत में स्विस फील
4

कश्मीर के गुलमर्ग को सिर्फ एक हिल स्टेशन कहना कम होगा. यहां की सॉफ्ट पाउडर स्नो, लकड़ी के कॉटेज, खुले घास के मैदान और एशिया की सबसे ऊंची गोंडोला केबल कार सब मिलकर इसे स्विट्ज़रलैंड के आल्प्स जैसा बना देते हैं. गुलमर्ग भारत का इकलौता ऐसा स्थान है जहां इंटरनेशनल लेवल स्कीइंग इवेंट्स आयोजित होते हैं.
 

5.सिक्किम: मिनी स्विट्ज़रलैंड का अहसास

सिक्किम: मिनी स्विट्ज़रलैंड का अहसास
5

सिक्किम में जा कर आपको मिनी स्विट्ज़रलैंड का अहसास होगा.  यहां केगंगटोक, लाचुंग और युमथांग घाटी की शांत सड़कें, बौद्ध मठ और बर्फीली घाटियों में आपको स्विस पोस्टकार्ड जैसा सुकून मिलता है. यहां का कमर्शियल शोर कम और नेचर कनेक्शन ज़्यादा है जो यूरोपियन ट्रैवल कल्चर की पहचान है.
 

6.औली (उत्तराखंड): ऑस्ट्रियन ढलानों जैसा अनुभव

औली (उत्तराखंड): ऑस्ट्रियन ढलानों जैसा अनुभव
6

 उत्तराखंड का औली ऑस्ट्रियन ढलानों वाला लुक ही नहीं फीलिंग देता है .औली की ढलानें इतनी सुव्यवस्थित और खुली हैं कि कई विदेशी स्की ट्रेनर इसे “भारत की अल्पाइन क्लासरूम” कहते हैं. देवदार के जंगल और नंदा देवी का दृश्य इसे यूरोपियन स्की रिसॉर्ट का रूप देता है. यहां की घाटियां, झीलें और पोस्टकार्ड सीनरी यूरोपीय देशों की झलक देते हैं.
 

7.कूर्ग और मुन्नार: टस्कनी और आयरलैंड का अहसास 

कूर्ग और मुन्नार: टस्कनी और आयरलैंड का अहसास 
7

कूर्ग और मुन्नार में आपको टस्कनी और आयरलैंड का अहसास होता है. बिलकुल यहां आ के आपको  यूरोपियन कंट्रीसाइड का रोमांस वाला मूड बन जाता है. कूर्ग के कॉफी बागान और मुन्नार के चाय के खेत, धुंध, हरियाली और शांत जीवनशैली के साथ आपको यूरोपियन रूरल वाइब देते हैं. यह जगहें खासतौर पर कपल्स और स्लो ट्रैवल पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट हैं.

8.खज्जियार (हिमाचल): भारत का ऑफिशियल मिनी स्विट्ज़रलैंड

खज्जियार (हिमाचल): भारत का ऑफिशियल मिनी स्विट्ज़रलैंड
8

हिमाचल का खज्जियार को भारत को ऑफिशियल मिनी स्विट्ज़रलैंड उपाधि यूंं ही नहीं मिली. खुले हरे मैदान, झील के चारों ओर फैली पहाड़ियाँ और शांत वातावरण इसे यूरोप के ग्रामीण इलाकों जैसा बनाते हैं. 1992 में स्विस राजदूत ने खज्जियार को औपचारिक रूप से “Mini Switzerland of India” कहा था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

भारत के इन 7 शहरों को कहा जाता है मिनी यूरोप, यहां आकर मिलती है एब्रॉड वाली फीलिंग
PHOTOS: रितेश देशमुख से लेकर नितिन गडकरी तक, अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए कौन-कौन पहुंचा?
दुनिया का वो जानवर जिसके पास है दांतों का अनलिमिटेड स्टॉक, इसके डेंटल मशीन को देख साइंटिस्ट भी हैरान
कुंभ राशि में बुध और राहु की युति से चमकेगी इन 3 राशि वालों की किस्मत, मिट्टी भी बन जाएगी सोना
भारत के किस जिले को कहते हैं अरब सागर की आईब्रो? जानें इसे क्यों मिला यह अनोखा नाम
भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय
इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
इस दिन है जनवरी माह का आखिरी प्रदोष व्रत, जानें तारीख से लेकर इसका महत्व और पूजा विधि
प्यार, दोस्ती और बिजनेस में इन लोगों को बार-बार मिलता है धोखा, क्या आपका मूलांक भी है इसमें शामिल
कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
