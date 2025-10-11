Positive Person Sign: ये 7 आदतें आपको औरों से अलग बनाती हैं और बताती हैं आप पॉजिटिव इंसान हैं

Bihar Election 2025: चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता में जब्त कैश का क्या होता है? यहां जानें सभी डिटेल्स
ऋतु सिंह | Oct 11, 2025, 01:32 PM IST
1.7 आदतें हैं जो हर पॉज़िटिव इंसान को दूसरों से अलग बनाती हैं.
आज की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में पॉज़िटिव रहना सबसे बड़ी कला बन गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, हालात चाहे जैसे भी हों।जानिए ऐसी कौन सी 7 आदतें हैं, जो हर पॉज़िटिव इंसान को दूसरों से अलग बनाती हैं.
2.हर स्थिति में अच्छाई ढूंढना
पॉज़िटिव लोग हर मुश्किल में एक सीख या अवसर देखते हैं. वे कहते हैं अगर यह नहीं हुआ, तो शायद कुछ बेहतर होने वाला है और यही नजरिया उन्हें निराशा से बचाता है और आगे बढ़ने की ताकत देता है.
3.सोच से पहले प्रतिक्रिया नहीं देना
वे किसी स्थिति या व्यक्ति पर तुरंत गुस्से या नकारात्मकता से नहीं झपटते. पहले सोचते हैं, समझते हैं, फिर जवाब देते हैं. इससे उनके रिश्ते मजबूत रहते हैं और गलतफहमियाँ कम होती हैं.
4.आत्म-अनुशासन और ज़िम्मेदारी
पॉज़िटिव लोग अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं. वे दूसरों को दोष नहीं देते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ. वे ऐसी स्थिति में ये सोचते हैं कि अब मैं ऐसा क्या करू की सब बेहतर हो सके.
5.पॉज़िटिव लोगों के साथ रहना
वे जानते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसलिए वे ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन्हें प्रेरित करें, न कि थका दें. आप उन्हीं 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा रहते हैं.
6.सीखते रहना और आगे बढ़ना
पॉज़िटिव लोग असफलता से नहीं डरते, बल्कि उसे “सीखने का मौका” मानते हैं. वे किताबें पढ़ते हैं, नई स्किल सीखते हैं और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते हैं.
7.खुद और दूसरों के प्रति दयालु होना
वे अपने प्रति कठोर नहीं होते और दूसरों के साथ भी करुणा से पेश आते हैं. उनका विश्वास होता है कि अगर वह अच्छा सोचेंगे तो दुनिया भी बेहतर लगेगी और बेहतर काम होगा.
8.पॉज़िटिव होना जन्मजात नहीं, बल्कि एक हैबिट है
ये सच है कि पॉज़िटिव होना कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह रोज़मर्रा की प्रैक्टिस से आता है. अगर आप इन 7 आदतों को अपने जीवन में उतार लें तो आपकी सोच ही नहीं, आपकी पूरी जीवन-ऊर्जा (vibes) बदल सकता है.
