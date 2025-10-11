FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Bihar Election 2025: चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता में जब्त कैश का क्या होता है? यहां जानें सभी डिटेल्स

Positive Person Sign: ये 7 आदतें आपको औरों से अलग बनाती हैं और बताती हैं आप पॉजिटिव इंसान हैं

'मैं बिहार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन...', निजी विवादों के बीच पवन सिंह का चौंकाने वाला फैसला

अमिताभ बच्चन के 83वें बर्थडे पर फैंस ने लुटाया प्यार, जलसा के बाहर एक बना 'कुली' तो दूसरा 'बिग बी'.. वीडियो वायरल

Good News: लोन लेने के लिए अब नहीं देखना पड़ेगा CIBIL Score, जानिए क्या है सरकार का नया नियम

Numerology: कम पढ़ें लिखे होकर भी सफल होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, गजब का होता है इनमें कॉन्फिडेंस 

हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जरूर जान लें ये 5 बातें!

Jaya Kishori Quotes: जीवन की हर समस्या सुलझा देंगे जया किशोरी के ये 7 अनमोल सुविचार

AIIMS की रिपोर्ट, दिल्ली-NCR वालों को जोड़ों में दर्द और आर्थराइटिस दे सकता है वायु प्रदूषण! क्या उभर रहा है नया स्वास्थ्य संकट?

Dhanteras Temples: धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि के इन 5 मंदिरों में कर ली पूजा तो मिलेगा आरोग्य का वरदान, रोग-दोष से होंगे मुक्त

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Election 2025: चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता में जब्त कैश का क्या होता है? यहां जानें सभी डिटेल्स

चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता में जब्त कैश का क्या होता है? यहां जानें सभी डिटेल्स

'मैं बिहार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन...', निजी विवादों के बीच पवन सिंह का चौंकाने वाला फैसला

'मैं बिहार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन...', निजी विवादों के बीच पवन सिंह का चौंकाने वाला फैसला

अमिताभ बच्चन के 83वें बर्थडे पर फैंस ने लुटाया प्यार, जलसा के बाहर एक बना 'कुली' तो दूसरा 'बिग बी'.. वीडियो वायरल

अमिताभ बच्चन के 83वें बर्थडे पर फैंस ने लुटाया प्यार, जलसा के बाहर एक बना 'कुली' तो दूसरा 'बिग बी'.. वीडियो वायरल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Positive Person Sign: ये 7 आदतें आपको औरों से अलग बनाती हैं और बताती हैं आप पॉजिटिव इंसान हैं

ये 7 आदतें आपको औरों से अलग बनाती हैं और बताती हैं आप पॉजिटिव इंसान हैं

Good News: लोन लेने के लिए अब नहीं देखना पड़ेगा CIBIL Score, जानिए क्या है सरकार का नया नियम

Good News: लोन लेने के लिए अब नहीं देखना पड़ेगा CIBIL Score, जानिए क्या है सरकार का नया नियम

हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जरूर जान लें ये 5 बातें!

हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जरूर जान लें ये 5 बातें!

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Positive Person Sign: ये 7 आदतें आपको औरों से अलग बनाती हैं और बताती हैं आप पॉजिटिव इंसान हैं

Habits show you're a positive person: क्या आपको पता है वो 7 आदतें क्या है जो हर पॉज़िटिव इंसान को दूसरों से अलग बनाती हैं. चलिए जानें कैसे सोच बदलकर आप भी जीवन में खुशियां और सफलता पा सकते हैं.

ऋतु सिंह | Oct 11, 2025, 01:32 PM IST

1.7 आदतें हैं जो हर पॉज़िटिव इंसान को दूसरों से अलग बनाती हैं.

7 आदतें हैं जो हर पॉज़िटिव इंसान को दूसरों से अलग बनाती हैं.
1

आज की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में पॉज़िटिव रहना सबसे बड़ी कला बन गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, हालात चाहे जैसे भी हों।जानिए ऐसी कौन सी 7 आदतें हैं, जो हर पॉज़िटिव इंसान को दूसरों से अलग बनाती हैं.
 

Advertisement

2.हर स्थिति में अच्छाई ढूंढना

हर स्थिति में अच्छाई ढूंढना
2

पॉज़िटिव लोग हर मुश्किल में एक सीख या अवसर देखते हैं. वे कहते हैं अगर यह नहीं हुआ, तो शायद कुछ बेहतर होने वाला है और यही नजरिया उन्हें निराशा से बचाता है और आगे बढ़ने की ताकत देता है.
 

3.सोच से पहले प्रतिक्रिया नहीं देना

सोच से पहले प्रतिक्रिया नहीं देना
3

वे किसी स्थिति या व्यक्ति पर तुरंत गुस्से या नकारात्मकता से नहीं झपटते. पहले सोचते हैं, समझते हैं, फिर जवाब देते हैं. इससे उनके रिश्ते मजबूत रहते हैं और गलतफहमियाँ कम होती हैं.
 

4.आत्म-अनुशासन और ज़िम्मेदारी

आत्म-अनुशासन और ज़िम्मेदारी
4

पॉज़िटिव लोग अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं. वे दूसरों को दोष नहीं देते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ. वे ऐसी स्थिति में ये सोचते हैं कि अब मैं ऐसा क्या करू की सब बेहतर हो सके.

TRENDING NOW

5.पॉज़िटिव लोगों के साथ रहना

पॉज़िटिव लोगों के साथ रहना
5

वे जानते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसलिए वे ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन्हें प्रेरित करें, न कि थका दें. आप उन्हीं 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा रहते हैं. 

6.सीखते रहना और आगे बढ़ना

सीखते रहना और आगे बढ़ना
6

पॉज़िटिव लोग असफलता से नहीं डरते, बल्कि उसे “सीखने का मौका” मानते हैं. वे किताबें पढ़ते हैं, नई स्किल सीखते हैं और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते हैं.
 

7.खुद और दूसरों के प्रति दयालु होना

खुद और दूसरों के प्रति दयालु होना
7

वे अपने प्रति कठोर नहीं होते और दूसरों के साथ भी करुणा से पेश आते हैं. उनका विश्वास होता है कि अगर वह अच्छा सोचेंगे तो दुनिया भी बेहतर लगेगी और बेहतर काम होगा.

8.पॉज़िटिव होना जन्मजात नहीं, बल्कि एक हैबिट है

पॉज़िटिव होना जन्मजात नहीं, बल्कि एक हैबिट है
8

ये सच है कि पॉज़िटिव होना कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह रोज़मर्रा की प्रैक्टिस से आता है. अगर आप इन 7 आदतों को अपने जीवन में उतार लें तो आपकी सोच ही नहीं,  आपकी पूरी जीवन-ऊर्जा (vibes) बदल सकता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Positive Person Sign: ये 7 आदतें आपको औरों से अलग बनाती हैं और बताती हैं आप पॉजिटिव इंसान हैं
ये 7 आदतें आपको औरों से अलग बनाती हैं और बताती हैं आप पॉजिटिव इंसान हैं
Good News: लोन लेने के लिए अब नहीं देखना पड़ेगा CIBIL Score, जानिए क्या है सरकार का नया नियम
Good News: लोन लेने के लिए अब नहीं देखना पड़ेगा CIBIL Score, जानिए क्या है सरकार का नया नियम
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जरूर जान लें ये 5 बातें!
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जरूर जान लें ये 5 बातें!
Jaya Kishori Quotes: जीवन की हर समस्या सुलझा देंगे जया किशोरी के ये 7 अनमोल सुविचार
Jaya Kishori Quotes: जीवन की हर समस्या सुलझा देंगे जया किशोरी के ये 7 अनमोल सुविचार
Dhanteras Temples: धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि के इन 5 मंदिरों में कर ली पूजा तो मिलेगा आरोग्य का वरदान, रोग-दोष से होंगे मुक्त
धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि के इन 5 मंदिरों में कर ली पूजा तो मिलेगा आरोग्य का वरदान, रोग-दोष से होंगे मुक्त
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE