ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' का फर्स्ट रिव्यू रिलीज, जानें- कैसी है एक्शन थ्रिलर फिल्म? 

कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi जिनसे पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से किया इनकार? CBI-IB में किया है काम

पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय

Calicut University Result 2025: कालीकट यूनिवर्सिटी ने uoc.ac.in पर जारी किया दूसरे और चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Krishna Age: क्या आप जानते हैं कि इस जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण कितने साल के हो जाएंगे? 

Yogasan For Heart Health: हार्ट अटैक के खतरे को कम कर देंगे ये 5 योगासन, दिल के साथ बॉडी भी रहेगी एक दम फिट

SBI Clerk Waiting List 2025: एसबीआई ने क्लर्क के पदों के लिए जारी की वेटिंग लिस्ट, sbi.co.in पर यूं करें चेक

सक्सेसफुल और अमीर लोगों में होती हैं ये 7 आदतें, इनमें से 4 भी आपके अंदर हैं तो बनेंगे विश्व विजेता

FMGE Result 2025: NBEMS ने जारी किया फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम का रिजल्ट, natboard.edu.in पर ऐसे करें चेक

Head Covering During Puja: पूजा करते समय क्यों ढका जाता है सिर, जानें इसके पीछे की वजह

सक्सेसफुल और अमीर लोगों में होती हैं ये 7 आदतें, इनमें से 4 भी आपके अंदर हैं तो बनेंगे विश्व विजेता

दुनिया में जितने भी अमीर और सक्सेसफुल आपको नजर आते हैं उनमें कुछ आदतें आपको कॉमन दिखेंगी. अगर इनमें से 4 आदतें भी आपके अंदर हैं तो समझ लें आप विश्व विजेता बन सकते हैं.

ऋतु सिंह | Aug 14, 2025, 08:50 AM IST

1. चाणक्य नें सफल और अमीर बनने का गुर बताया है

चाणक्य नें सफल और अमीर बनने का गुर बताया है
1

चाणक्य नीति में सफलता और अमीर बनने के लिए कुछ खूबियों का जिक्र किया है और ये खूबियां असल में कुछ आदतों को डेवलप करने से आती हैं और कुछ जन्मजात भी होती हैं. अगर आपको भी सक्सेस चाहिए तो आपको इन 7 आदतों को खुद में विकसित करना होगा. चलिए जानें क्या हैं ये आदतें.

2.सही समय पर सही निर्णय

सही समय पर सही निर्णय
2

चाणक्य कहते हैं कि जीवन में अवसर तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल वही व्यक्ति पाता है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है. इसलिए खुद में ऐसी आदतें विकसित करें कि आपके सामने जब भी कोई चुनौती आए तो आप सही निर्णय ले सकें और इसके लिए आपको किसी दूसरे से सलाह की जरूरत न हो. सोच-समझकर निर्णय लें और समय की कीमत समझें.
 

3.पढ़ने-लिखने की आदत

पढ़ने-लिखने की आदत
3

चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है और जीवन पर जो नया सीखने और पढ़ने को तत्पर रहता है वही आगे बढ़ता है क्योंकि धन और पद खो सकते हैं, लेकिन ज्ञान कभी नहीं खोता. जीवन में सबसे पहले शिक्षा और ज्ञान पर ध्यान दें. इससे आपको हर परिस्थिति में शक्ति मिलती है.
 

4.कठिन स्थिति में भी स्थिर रहना

कठिन स्थिति में भी स्थिर रहना
4

कठिनाइयां ही जीवन की सच्ची शिक्षक मानी जाती हैं. कठिन परिस्थितियों में हार मानने के बजाय समाधान ढूंढ़ने वाले ही अपने जीवन को नई दिशा दे पाते हैं. इसलिए जरूरी है कि खुद में वो ताकत पैदा कि जाए जो आपको कठिन स्थिति में भी स्थिर बनाए रखे. 
 

5.आत्मनिर्भर रहने की आदत

आत्मनिर्भर रहने की आदत
5

चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मनिर्भर है, वही असली विजेता है. दूसरों पर निर्भर रहने से आपकी ताकत कम हो जाती है, इसलिए आत्मनिर्भर बनना सीखें.
 

6. मित्रों और शत्रुओं की पहचाने की क्षमता

मित्रों और शत्रुओं की पहचाने की क्षमता
6

आचार्य चाणक्य का मानना था कि अपने मित्रों और शत्रुओं को पहचानना बुद्धिमानी है. गलत व्यक्ति पर भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, इसलिए सावधान रहें.

