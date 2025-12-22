Highly Positive Aura People: ये 7 आदते हाइली पॉजिटिव औरा वालों में होती हैं, अनजान लोग तक अपना दर्द बताकर इनकों पाते हैं सुकून

2 . दूसरों की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं

2

हाईली पॉजिटिव ऑरा वाले लोगों की सबसे पहली पहचान है कि वो हर छोटे-बड़े की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनका हालचाल लेते हैं. ये किसी को बात करते हुए या सुनते वक्त बीच में नहीं टोकते. सामने वाले को यह एहसास होता है कि उसकी बात मायने रखती है,यही उन्हें भरोसेमंद बनाता है. इतना ही नहीं ये लोग दूसरों के दर्द को अपना समझते हैं और चाहते हैं दिल से कि सामने वाला उस दर्द से निकल जाए. यही खूबी इनके औरा में होती है जो लोग महसूस कर पाते हैं. इनसे बात कर लोगों को एक अपनापन और सुकून का अहसास होता है.

