Dhurandhar: 'धुरंधर' के 'शरारत' गाने में तमन्ना भाटिया लचकाती कमर! लेकिन आदित्य धर ने इस वजह से कर दिया था रिजेक्ट

वेट लॉस के लिए आपको कितने घंटे सोना जरूरी है? नींद की कमी से ये हार्मोन इंबैलेंस होकर बढ़ाते हैं वजन

दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट, जानें आज के मौसम का हाल

महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितनी बार करना चाहिए "ॐ नमः शिवाय" का जाप, जानें कैसे मिलती है भगवान की कृपा

101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा

ये 7 आदतें हाइली पॉजिटिव औरा वाले लोगों में ही होती हैं, अनजान लोग तक अपना दर्द बताकर इनकों पाते हैं सुकून

लाइफस्टाइल

Highly Positive Aura People: ये 7 आदते हाइली पॉजिटिव औरा वालों में होती हैं, अनजान लोग तक अपना दर्द बताकर इनकों पाते हैं सुकून

कुछ लोग जहां भी जाते हैं, वहां शांति, भरोसा और सकारात्मकता फैला देते हैं. इन्हें ही हाईली पॉजिटिव औरा वाले लोग कहा जाता है. उनकी सोच, आदतें और व्यवहार उन्हें भीड़ से अलग बनाते हैं. इस स्टोरी में जानिए ऐसे लोगों की पहचान और उनकी खास खूबियां.

ऋतु सिंह | Dec 22, 2025, 06:47 AM IST

1.ऐसे लोग भीड़ से अलग रहते हैं

ऐसे लोग भीड़ से अलग रहते हैं
1

कुछ लोग जहां भी जाते हैं, वहां शांति, भरोसा और सकारात्मकता फैला देते हैं. इन्हें ही हाईली पॉजिटिव औरा वाले लोग कहा जाता है. उनकी सोच, आदतें और व्यवहार उन्हें भीड़ से अलग रहते हैं और भीड़ से अलग सोच रखते हैं. ऐसे लोग कभी आगे बढ़कर अपने को दिखाने या खूबी को बताने वाले नहीं होते, ये इतने पॉजिटिव होते हैं कि लोग भीड़ से अलग इनके पास आते हैं, बैठते हैं और अपने दिल का हाल सुनाकर सुकून पाते हैं, भले ही वह उनके लिए अनजान क्यों नह हों, इस स्टोरी में जानिए ऐसे लोगों की पहचान और उनकी खास खूबियां जानेंगे.
 

2.दूसरों की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं

दूसरों की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं
2

हाईली पॉजिटिव ऑरा वाले लोगों की सबसे पहली पहचान है कि वो हर छोटे-बड़े की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनका हालचाल लेते हैं. ये किसी को बात करते हुए या सुनते वक्त बीच में नहीं टोकते. सामने वाले को यह एहसास होता है कि उसकी बात मायने रखती है,यही उन्हें भरोसेमंद बनाता है. इतना ही नहीं ये लोग दूसरों के दर्द को अपना समझते हैं और चाहते हैं दिल से कि सामने वाला उस दर्द से निकल जाए. यही खूबी इनके औरा में होती है जो लोग महसूस कर पाते हैं. इनसे बात कर लोगों को एक अपनापन और सुकून का अहसास होता है.
 

3. ये  शिकायत नहीं, समाधान देते हैं

ये  शिकायत नहीं, समाधान देते हैं
3

ये लोग या समस्या को कोसते नहीं , बल्कि उसका समाधान खोजते हैं. उन्हें पता होता है कि नकारात्मक सोच ऊर्जा को कम करती है, इसलिए वे फोकस रखते हैं कि अब आगे क्या?. इनकी खूबी ये होती है कि ये लोगों को समस्याओं से निकालने के सामाधान देते हैं और उससे भी ज्यादा उस समस्या को सामने करने की ताकत और लेट गो करने की सोच पैदा करते हैं.

4. खुद की सीमाएं जानते हैं

 खुद की सीमाएं जानते हैं
4

ये लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते. उनको जो सही लगता है वो करते हैं. वोक किसी को दिखाने या किसी लाभ के लिए कोई काम नहीं करते.  वे “ना” कहना जानते हैं, क्योंकि वे अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं.

5.कृतज्ञता की आदत

कृतज्ञता की आदत
5

छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आभार जताना इनकी दिनचर्या का हिस्सा होता है. यही आदत उनकी ऊर्जा को लगातार पॉजिटिव बनाए रखती है. ये किसी का अहसान कभी नहीं भूलते और उसे जताना भी.
 

6. खुद पर काम करते रहते हैं

 खुद पर काम करते रहते हैं
6

ये बहुत ज्यादा लोगों से भले घुले-मिले नहीं लेकिन ये होते बहुत मिलनसार हैं. ये कम बोलते हैं लेकिन बहुत जॉली नेचर के होते हैं. ये लोगों को बीच शांत रहते हैं और जब कंफर्ट लेवल फील करते हैं तब बातचीत शुरू करते हैं. इनकी बातों से आपको अपनापन झलकने लगता है क्योंकि खुद में रहने वाले होते हैं और खुद पर काम करते हैं. चाहे किताबें हों, ध्यान हो या आत्मचिंतन, ये लोग खुद को बेहतर बनाने में निवेश करते हैं. यही निरंतर आत्मविकास उनकी ऑरा को मजबूत बनाता है.
 

7.हर परिस्थिति में संतुलित प्रतिक्रिया

हर परिस्थिति में संतुलित प्रतिक्रिया
7

हाईली पॉजिटिव लोग गुस्से या घबराहट में निर्णय नहीं लेते. बुरी स्थिति में भी वे पहले स्थिति को समझते हैं, फिर प्रतिक्रिया देते हैं. यही संतुलन उन्हें भीड़ से अलग बनाता है. ये लोग अगर मुसीबत में फंस जाएं तो कभी डरकर सरेंडर नहीं करते, ये खुद को उस मुसीब से निकलने में झोंक देते हैं. ये काम करने के बाद घबराते हैं कि क्या था, कैसे हुआ और क्यों हुआ. ये पहले काम फिर रिजल्ट आने पर सोचते हैं. इनको बता है कि इनको अपना  100 परसेंट देना है उसके बाद चाहे जो हो. 

8.नकारात्मक लोगों से दूरी

नकारात्मक लोगों से दूरी
8

हाईली पॉजिटिव लोग यह समझते हैं कि हर जगह खुद को साबित करना ज़रूरी नहीं. वे नकारात्मक वातावरण से दूरी बनाकर अपनी ऊर्जा बचाते हैं. ये निगेटिव लोगों के बीच में बैठते ही नहीं. ये ऐसे लोगों से केवल हाय-हेलो तक रखते हैं.

