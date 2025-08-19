Aja Ekadashi Vrat Katha: आज अजा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, भूखे रहने पर भी टूट जाएगा व्रत, नहीं मिलेगा लाभ
दुनिया के वो 2 देश जहां नहीं है एक भी University, क्या आप जानते हैं नाम?
Vastu Tips: अगर आपको दिख जाए ये चीजें तो समझ लें जल्द हो जाएंगे अमीर, मां लक्ष्मी के आने के हैं संकेत
Zodiac Sign: उधार लिए रुपये कभी नहीं लौटाते इन 6 राशियों वाले, कर्ज लेकर जीते हैं ऐशो-आराम की ज़िंदगी
ICAI Admit Card 2025: CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल का एडमिट कार्ड जारी, icai.org से ऐसे करें डाउनलोड
Ekadashi Vrat Niyam: एकादशी व्रत रखने वालों को पता होने चाहिए 10 नियम; अब तक सब व्यर्थ?
भारत के ये 6 गांव गूगल पर कर रहे ट्रेंड, जानिए क्यों विदेशी टूरिस्टों को मोहित कर रहे हैं ये विलेज
Kidney Failure Signs And Symptoms: किडनी फेल होने पर शरीर में दिखने लगते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज करना होता है जानलेवा
Vastu Tips: घर की इस दिशा में पौधा लगाते ही दूर हो जाएंगी जिंदगी की समस्याएं, जीवनसाथी संग बढ़ेगा प्यार
ट्रंप ने रूस और यूक्रेन में समझौते के लिए शुरू की तैयारी, जल्द आमने सामने बैठेंगे पुतिन-जेलेंस्की, 'खत्म होगा War'
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Aug 19, 2025, 08:42 AM IST
1.प्राकृतिक सुंदरता, स्थानीय परंपराओं, अनोखे रीति-रिवाज कर रहे आकर्षित
भारत दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक अनूठा आकर्षण है. अपने ऐतिहासिक किलों, मंदिरों, प्राकृतिक दृश्यों और रंग-बिरंगी संस्कृति के कारण भारत को 'अविश्वसनीय' कहा जाता है. लेकिन शहरों की तरह ही, भारत के कुछ गांव भी विदेशी पर्यटकों का दिल जीत लेते हैं. ये गांव प्राकृतिक सुंदरता, स्थानीय परंपराओं, अनोखे रीति-रिवाजों और शांतिपूर्ण जीवनशैली का एक खूबसूरत मिश्रण प्रस्तुत करते हैं. इसलिए, ये गाँव दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव हैं.
2.मलाणा (हिमाचल प्रदेश)
हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में स्थित मलाणा गांव अपनी रहस्यमयी संस्कृति और प्राचीन परंपराओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है. यहां के लोग खुद को सिकंदर महान की सेना का वंशज मानते हैं. इस गांव में बाहरी लोगों के लिए खास नियम हैं और यह अनोखी जीवनशैली विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है. अपनी शांत पर्वत चोटियों और साफ़ आसमान के साथ, मलाणा एक रहस्यमयी जगह है जो पर्यटकों की सूची में सबसे ऊपर है.
3.खोनोमा (नागालैंड)
नागालैंड का खोनोमा गांव एशिया के पहले 'हरित गांव' के रूप में प्रसिद्ध है. पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और हरियाली के प्रति जागरूकता इस गांव को खास बनाती है. विदेशी पर्यटक यहां की आदिवासी जीवनशैली और हरे-भरे दृश्यों से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं.
4.मावलिनोंग (मेघालय)
'एशिया के सबसे स्वच्छ गांव' का खिताब पा चुका मावल्यान्नॉग पर्यटकों के लिए एक स्वर्गीय अनुभव है. यहां के लोग स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं. पूरा गांव रंग-बिरंगे फूलों से सजा हुआ है और यहाँ बने 'लिविंग रूट ब्रिज' को देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक आते हैं.
5.किब्बर (स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश)
किब्बर दुनिया का सबसे ऊंचा बसा हुआ गांव है. बर्फ से ढके पहाड़, नीला आसमान और प्राचीन बौद्ध मठ इसकी खासियत हैं. साहसिक पर्यटन और शांति का अनुभव करने के इच्छुक विदेशी पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं.
6.कुरुंग गांव (अरुणाचल प्रदेश)
कुरुंग गांव अपनी अनूठी आदिवासी संस्कृति और हरी-भरी घाटियों के लिए प्रसिद्ध है. यहाँ की पारंपरिक जीवनशैली, स्थानीय कला और लोककथाएँ विदेशी यात्रियों को एक अनोखा अनुभव प्रदान करती हैं. यह गाँव भारतीय परंपरा का जीवंत दर्पण है.
7.चोपता (उत्तराखंड)
भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता, उत्तराखंड में एक स्वर्ग जैसा स्थान है. यह तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला ट्रेक के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है. बर्फ से ढके पहाड़, हरियाली और शांत वातावरण इसे विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बनाते हैं.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.