रात में दिखते हैं विटामिन डी की कमी के ये लक्षण, समझ लें बढ़ रहा हार्ट अटैक, डायबिटीज और डिप्रेशन का खतरा

3 . अगर आपको लेटने के बाद दर्द पैरों में बढ़ जाता है

3

रात में लेटने के बाद अगर मांसपेशियों या हड्डियों में दर्द बढ़ जाता है, तो यह विटामिन D की कमी का संकेत हो सकता है. यह हड्डियों को कमजोर करता है और दर्द को बढ़ाता है. पैरों, जांघों, पीठ या अन्य मांसपेशियों में दर्द महसूस हो रहा है, तो सतर्क हो जाइए. रात में मांसपेशियों में दर्द का मतलब हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है. आपको बता दें कि मांसपेशियों में दर्द विटामिन डी की कमी का एक चेतावनी संकेत हो सकता है.

