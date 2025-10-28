FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

लाइफस्टाइल

रात में दिखते हैं विटामिन डी की कमी के ये लक्षण, समझ लें बढ़ रहा हार्ट अटैक, डायबिटीज और डिप्रेशन का खतरा

क्या आप जानते हैं कि अगर विटामिन डी की कमी का लंबे समय बनी रहे तो हार्ट अटैक, डायबिटीज और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. इसके साथ ही कई और समस्याएं आपके रोजमर्रा के काम को मुश्किल बना सकती हैं.अगर रात में सोते हुए कुछ दिक्कते आपको हो रहीं तो सतर्क हो जाएं.

ऋतु सिंह | Oct 28, 2025, 07:03 AM IST

1.सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है विटामिन D

सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है विटामिन D
1

विटामिन D को ‘सनशाइन विटामिन’ कहा जाता है क्योंकि यह शरीर को सूर्य की रोशनी से मिलता है. लेकिन आधुनिक जीवनशैली और रात में देर तक जागने की आदत के कारण इसकी कमी अब बहुत आम हो गई है. खास बात यह है कि विटामिन D की कमी के कई संकेत रात के समय दिखाई देते हैं, जिन्हें लोग अक्सर थकान या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं.
 

2.विटामिन D की कमी के खतरे

विटामिन D की कमी के खतरे
2

विटामिन D की कमी शरीर के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकती है. यह हड्डियों को कमजोर बनाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है. बच्चों में यह रिकेट्स (Rickets) का कारण बन सकती है. इसकी कमी से मांसपेशियों में दर्द, थकान, और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है. लंबे समय तक यह कमी बनी रहे तो हृदय रोग, डायबिटीज, और डिप्रेशन का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा, विटामिन D की कमी से नींद की समस्या, मूड स्विंग, और बार-बार सर्दी-जुकाम जैसी समस्याएँ भी हो सकती हैं.
 

3.अगर आपको लेटने के बाद दर्द पैरों में बढ़ जाता है 

अगर आपको लेटने के बाद दर्द पैरों में बढ़ जाता है 
3

रात में लेटने के बाद अगर मांसपेशियों या हड्डियों में दर्द बढ़ जाता है, तो यह विटामिन D की कमी का संकेत हो सकता है. यह हड्डियों को कमजोर करता है और दर्द को बढ़ाता है. पैरों, जांघों, पीठ या अन्य मांसपेशियों में दर्द महसूस हो रहा है, तो सतर्क हो जाइए. रात में मांसपेशियों में दर्द का मतलब हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है. आपको बता दें कि मांसपेशियों में दर्द विटामिन डी की कमी का एक चेतावनी संकेत हो सकता है.
 

4.शरीर में सुन्नपन महसूस होने लगे

शरीर में सुन्नपन महसूस होने लगे
4

शरीर में सुन्नपन महसूस होना कोई आम लक्षण नहीं है, लेकिन यह विटामिन डी की कमी की ओर इशारा करता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, अगर आपको शरीर में ऐंठन, सुन्नपन या झुनझुनी महसूस हो, तो आपको अपनी जाँच करवानी चाहिए. जिसे आप मामूली लक्षण मान रहे हैं, वह विटामिन डी जैसे महत्वपूर्ण विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है.
 

5.नींद न आना या बार-बार जागना

नींद न आना या बार-बार जागना
5

विटामिन D नींद नियंत्रित करने वाले हार्मोन मेलाटोनिन के स्तर को प्रभावित करता है. इसकी कमी से नींद में बाधा आती है.
 

6.मूड स्विंग और तनाव में रहना

मूड स्विंग और तनाव में रहना
6

विटामिन D दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर को संतुलित रखता है. इसकी कमी से चिड़चिड़ापन, बेचैनी और डिप्रेशन जैसे लक्षण रात में ज़्यादा महसूस हो सकते हैं.
 

7.थकान और बेचैनी

थकान और बेचैनी
7

अगर दिनभर के आराम के बाद भी रात में शरीर भारी और थका हुआ लगे, तो यह भी विटामिन D की कमी की निशानी हो सकती है.
 

8.रात में पसीना आना

रात में पसीना आना
8

बिना किसी शारीरिक मेहनत या गर्मी के भी रात में पसीना आना शरीर में विटामिन D के निम्न स्तर का संकेत हो सकता है.
 

9.विशेषज्ञ सलाह

विशेषज्ञ सलाह
9

अगर ये लक्षण बार-बार दिखाई दें, तो डॉक्टर से सलाह लेकर विटामिन D टेस्ट (25-hydroxy vitamin D test) करवाना ज़रूरी है. समय पर सप्लिमेंट या सूर्य की रोशनी से इसकी पूर्ति की जा सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से
 

