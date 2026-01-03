सबसे जहरीले माने गए हैं ये 6 सांप? काट लें तो जान बचाने के लिए कुछ मिनट का ही मिलता है मौका

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Which is the most venomous snake in India?: क्या आपको पता है दुनिया में सबसे जहरीले सांप कौन से हैं और इनमें भारत में कितने पाए जाते हैं. इन सांपों ने अगर किसी को काट लिया तो जान बचाने का मौका केवल कुछ मिनट का ही होता है. तो चलिए जानें दुनिया के सबसे जहरीले 6 सांपों के बारे में.

ऋतु सिंह | Jan 03, 2026, 08:37 AM IST

1. खतरा महसूस होने पर ही काटते हैं सांप

दुनिया के कई हिस्सों में सांपों को आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि वे अक्सर बरसात के मौसम में जंगलों, बगीचों और जल स्रोतों के पास पाए जाते हैं. इन सांपों में कोबरा सबसे प्रसिद्ध हैं, और उनका लंबा सिर और फुफकारने का अंदाज़ अक्सर भय और आकर्षण दोनों पैदा करता है. कुछ सांप का ज़हर तंत्रिका तंत्र पर बहुत तेज़ी से असर करता है. हालांकि वे आमतौर पर बिना कारण के हमला नहीं करते, लेकिन खतरा महसूस होने पर वे तुरंत रक्षात्मक हो सकते हैं. चलिए जानें दुनिया के सबसे खतरनाक जहरीले सांप कौन से होते हैं.
 

2.6 सांपों की प्रजातियां जो काट लें तो बचना मुश्किल होता है

सबसे जहरीले सांपों में कोबरा माने जाते हैं और ये अपने खतरे को भांपने और परेशान होने पर तुरंत प्रतिक्रिया करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. आज के लेख में, हम छह ऐसी कोबरा प्रजातियों के बारे में जानेंगे जो अपने शक्तिशाली विष, सतर्क व्यवहार या त्वरित प्रतिक्रियाओं के लिए प्रसिद्ध हैं. चाहे आप प्रकृति प्रेमी हों, सांपों से भरे इलाकों में रहते हों, या बस जिज्ञासु हों, कोबरा के बारे में आपको ये सब जानना चाहिए. क्योंकि ये काट लें तो किसी को बचने के कुछ मिनट मिलते हैं और यही कारण है कि इन सांपों के डंसने के बाद बचना मुश्किल हो जाता है.
 

3.ब्लेंडेड वाटर कोबरा

यह कोबरा नदियों, दलदलों और अन्य मीठे पानी वाले क्षेत्रों में रहता है और मुख्य रूप से मछली और मेंढक खाता है. यह आमतौर पर लोगों से दूर रहता है. खतरनाक बात यह है कि यह हमेशा अपना फन उठाकर या फुफकार कर चेतावनी नहीं देता - यह अचानक प्रतिक्रिया कर सकता है. इससे आमना-सामना बहुत कम होता है, लेकिन इसका काटना जानलेवा हो सकता है.
 

4.कैस्पियन कोबरा

मध्य एशिया में पाया जाने वाला कैस्पियन कोबरा आक्रामक स्वभाव का माना जाता है. यह आसानी से पीछे नहीं हटता और परेशान किए जाने पर तुरंत काट सकता है, इसका जहर बहुत शक्तिशाली और तेजी से असर करने वाला होता है, जो इसे विशेष रूप से खतरनाक बनाता है. इसके प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी जाती है.

5.मिस्र का कोबरा

यह कोबरा आमतौर पर उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है. यह आमतौर पर शांत रहता है और लोगों से दूर रहता है, लेकिन इसका जहर बहुत ही घातक होता है.अगर इसे परेशान किया जाए तो यह अपना बचाव करेगा. अपने आकार और निवास स्थान के कारण यह गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. इसके काटने की स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां एंटीवेनम आसानी से उपलब्ध नहीं होता है.

 

6.वन कोबरा

मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाने वाला वन कोबरा सबसे बड़े कोबरा में से एक है. यह जंगलों और दलदलों में रहता है. खतरा महसूस होने पर यह तुरंत प्रतिक्रिया करता है, और इसके गहरे रंग के कारण इसे पहचानना मुश्किल होता है. हालांकि यह आमतौर पर टकराव से बचता है, लेकिन इसकी गति और जहर के कारण इससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है.
 

7.नागराज

किंग कोबरा दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया में पाया जाता है. यह मुख्यतः अन्य साँपों का शिकार करता है और आमतौर पर आक्रामक नहीं होता. घोंसला बनाने के दौरान यह बेहद रक्षात्मक हो जाता है. अपने विशाल आकार, गति और ज़हरीले विष के कारण किंग कोबरा का काटना अत्यंत खतरनाक होता है.
 

8.भारतीय कोबरा

यह भारत में सबसे आम कोबरा है, जो अक्सर गांवों, खेतों और यहां तक ​​कि कस्बों के आसपास पाया जाता है. यह लोककथाओं और नुक्कड़ प्रदर्शनों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह सुरक्षित है. भारतीय कोबरा विषैला होता है और खतरा महसूस होने पर तेजी से हमला कर सकता है. भारत में सांप के काटने की कई घटनाएं इसी प्रजाति के सांपों से जुड़ी होती हैं, खासकर बरसात के मौसम और फसल कटाई के दौरान.

