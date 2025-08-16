Twitter
ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी

High Uric Acid को कंट्रोल करेंगे ये 5 ड्राई फ्रूट्स, खत्म होगा जोड़ों का दर्द और सूजन

Trump Putin के बीच 3 घंटे तक चली बैठक के बाद कोई डील नहीं, रूस-यूक्रेन के बीच सीजफायर पर नहीं बनी बात

Kidney Health: सुबह उठते बहुत पानी पीना किडनी कर देगा खराब, जानें कितना पानी पीना चाहिए?

खाली पेट इन बीजों को चबाने से कम हो जाएगी पेट की लटकती चर्बी, तेजी से होगा Weight Loss, मिलेंगे और भी फायदे

Vein Blockage: ये 6 संकेत बताते हैं नसों में रुक रहा है खून का दौरा, ब्लॉकेज से स्ट्रोक का बढ़ेगा खतरा

Krishna Janmashtami 2025: रख रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तो जरूर पढ़ें ये खबर, जरा सी गलती से टूट सकता है उपवास

पुतिन कर सकते हैं ट्रंप का 'राजनीतिक करियर' खत्म! सनसनीखेज वीडियो और दस्तावेज होने का पूर्व केजीबी अधिकारी दावा

Krishna Janmashtami 2022 Wishes: श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर यहां से भेजें बधाई संदेश, भक्तिमय विशेज के जरिये दें शुभकामनाएं

Shri Krishna Chalisa: आज जन्माष्टमी पर करें श्रीकृष्ण चालीसा का पाठ, बालकृष्ण की कृपा से घर में खुशियां आएंगी अपार

लाइफस्टाइल

Vein Blockage: ये 6 संकेत बताते हैं नसों में रुक रहा है खून का दौरा, ब्लॉकेज से स्ट्रोक का बढ़ेगा खतरा

हमारा शरीर एक जाल की तरह है, जिसमें रक्त की हर बूंद रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसेल्स के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचती है. लेकिन जब इन नसों में रुकावट आ जाती है, तो यह ब्लड सर्कुलेशन को रोक देती है और गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है.

ऋतु सिंह | Aug 16, 2025, 06:53 AM IST

1.ब्लड सर्कुलेशन रुकने के खतरे

ब्लड सर्कुलेशन रुकने के खतरे
1

हमारा शरीर एक जाल की तरह है, जिसमें खून की हर बूंद रक्त वाहिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचती है. लेकिन जब ये नसें ब्लॉक हो जाती हैं, तो रक्त प्रवाह रुक जाता है और गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है. नसों में ब्लॉकेज का मतलब न केवल हृदय रोग का खतरा है, बल्कि स्ट्रोक जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. तो चलिए जानें नसों में ब्लॉकेज होने पर क्या संकेत शरीर देता है.
 

2.पैरों या हाथों में सुन्नपन:

पैरों या हाथों में सुन्नपन:
2

जब नसें बंद हो जाती हैं, तो रक्त प्रवाह कम हो जाता है. इससे पैरों या हाथों में सुन्नपन और झुनझुनी महसूस होती है. यह खासकर लंबे समय तक चलने या बैठने के बाद ज़्यादा महसूस होता है. अदरक की चाय पीने और हल्का व्यायाम करने से रक्त प्रवाह बेहतर हो सकता है.
 

3.साँस लेने में कठिनाई:

साँस लेने में कठिनाई:
3

जब रक्त वाहिकाओं में रुकावट होती है, तो हृदय को रक्त पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ या साँस लेने में कठिनाई हो सकती है. नियमित रूप से आंवले का रस और गर्म पानी पीने से हृदय को मजबूती मिलती है.
 

4.सीने में दर्द या दबाव:

सीने में दर्द या दबाव:
4

अगर आपको अचानक सीने में दर्द या दबाव महसूस हो, तो यह धमनियों में रुकावट का एक गंभीर लक्षण हो सकता है. इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज़ न करें. अपने आहार में लहसुन शामिल करने से कोलेस्ट्रॉल कम करने और रक्त वाहिकाओं को साफ़ करने में मदद मिलती है.
 

5.थकान और कमज़ोरी:

थकान और कमज़ोरी:
5

अंगों तक रक्त की उचित आपूर्ति न होने के कारण शरीर थका हुआ महसूस करता है. थोड़ी सी भी गतिविधि होने पर थकान महसूस होना ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है. नसों को स्वस्थ रखने के लिए बादाम और अखरोट खाना फायदेमंद होता है.
 

6.पैरों में सूजन:

पैरों में सूजन:
6

पैरों में रुकावट होने पर, पैरों में रक्त और तरल पदार्थ जमा हो सकता है, जिससे सूजन हो सकती है. रात को सोने से पहले अपने पैरों को गर्म नमक वाले पानी में भिगोने से सूजन कम करने में मदद मिल सकती है.
 

7.चक्कर आना:

चक्कर आना:
7

रक्त वाहिकाओं में रुकावट के कारण मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे चक्कर आना या एकाग्रता में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तों और शहद का मिश्रण लेने से रक्त प्रवाह बेहतर होता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

