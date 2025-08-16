Vein Blockage: ये 6 संकेत बताते हैं नसों में रुक रहा है खून का दौरा, ब्लॉकेज से स्ट्रोक का बढ़ेगा खतरा

ब्लड में घुले यूरिक एसिड को इन 5 तरीकों से कम करें, किडनी की पावर भी बढ़ेगी
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Aug 16, 2025, 06:53 AM IST
1.ब्लड सर्कुलेशन रुकने के खतरे
हमारा शरीर एक जाल की तरह है, जिसमें खून की हर बूंद रक्त वाहिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचती है. लेकिन जब ये नसें ब्लॉक हो जाती हैं, तो रक्त प्रवाह रुक जाता है और गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है. नसों में ब्लॉकेज का मतलब न केवल हृदय रोग का खतरा है, बल्कि स्ट्रोक जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. तो चलिए जानें नसों में ब्लॉकेज होने पर क्या संकेत शरीर देता है.
2.पैरों या हाथों में सुन्नपन:
जब नसें बंद हो जाती हैं, तो रक्त प्रवाह कम हो जाता है. इससे पैरों या हाथों में सुन्नपन और झुनझुनी महसूस होती है. यह खासकर लंबे समय तक चलने या बैठने के बाद ज़्यादा महसूस होता है. अदरक की चाय पीने और हल्का व्यायाम करने से रक्त प्रवाह बेहतर हो सकता है.
3.साँस लेने में कठिनाई:
जब रक्त वाहिकाओं में रुकावट होती है, तो हृदय को रक्त पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ या साँस लेने में कठिनाई हो सकती है. नियमित रूप से आंवले का रस और गर्म पानी पीने से हृदय को मजबूती मिलती है.
4.सीने में दर्द या दबाव:
अगर आपको अचानक सीने में दर्द या दबाव महसूस हो, तो यह धमनियों में रुकावट का एक गंभीर लक्षण हो सकता है. इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज़ न करें. अपने आहार में लहसुन शामिल करने से कोलेस्ट्रॉल कम करने और रक्त वाहिकाओं को साफ़ करने में मदद मिलती है.
5.थकान और कमज़ोरी:
अंगों तक रक्त की उचित आपूर्ति न होने के कारण शरीर थका हुआ महसूस करता है. थोड़ी सी भी गतिविधि होने पर थकान महसूस होना ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है. नसों को स्वस्थ रखने के लिए बादाम और अखरोट खाना फायदेमंद होता है.
6.पैरों में सूजन:
पैरों में रुकावट होने पर, पैरों में रक्त और तरल पदार्थ जमा हो सकता है, जिससे सूजन हो सकती है. रात को सोने से पहले अपने पैरों को गर्म नमक वाले पानी में भिगोने से सूजन कम करने में मदद मिल सकती है.
7.चक्कर आना:
रक्त वाहिकाओं में रुकावट के कारण मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे चक्कर आना या एकाग्रता में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तों और शहद का मिश्रण लेने से रक्त प्रवाह बेहतर होता है.
