Diabetes Home Remedy: डायबिटीज किलर कही जाती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, ब्लड शुगर बढ़ने ही नहीं देंतीं

Aug 17, 2025
1.ये जड़ी-बूटियां ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखती हैं
ये सच है कि कुछ जड़ी-बूटियां ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में बहुत मदद करती हैं, तो शायद कई लोग यकीन न करें. लेकिन यह बिल्कुल सच है. अगर ब्लड शुगर का स्तर बढ़ता रहता है और दवा से भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही तो आपको यहां बताई गई जड़ी-बूटियों को रोज सुबह खाली पेट जरूर लेना चाहिए.
2.गुड़मार
इस जड़ी-बूटी की क्रियाविधि अद्भुत है, यह मीठे खाद्य पदार्थों की मिठास को कुछ हद तक कम कर देती है. इसीलिए पारंपरिक चिकित्सा में इसे 'शर्करा नाशक' कहा जाता है.
इसे अक्सर चाय या कैप्सूल के रूप में लिया जाता है, लेकिन आप सूखे पत्तों को गर्म पानी में भिगोकर हल्का काढ़ा भी बना सकते हैं. चीनी की लालसा को कम करने के अलावा, यह स्वस्थ रक्त शर्करा प्रबंधन में भी मदद करता है.
3.मेथी के बीज
ये छोटे-छोटे एम्बर रंग के बीज देखने में भले ही साधारण लगें, लेकिन ये काफी असरदार होते हैं. फाइबर से भरपूर, ये कार्बोहाइड्रेट को शुगर में बदलने की दर को धीमा करने में मदद करते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा में अचानक कमी नहीं आती.
मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोएँ और सुबह सबसे पहले पानी पिएँ. या फिर, अगर आप चाहें तो इन्हें पीसकर पाउडर को अपनी चपाती के घोल, दाल या स्टर-फ्राई में मिलाएँ. ये थोड़े कड़वे होते हैं, लेकिन इन्हें पकाने के बाद ये कड़वाहट गायब हो जाती है.
4.तुलसी के पत्ते
तुलसी का शायद हर किसी के घर में एक खास स्थान होता है. परंपरा के अलावा, यह तनाव दूर करने और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण में रखने में भी मदद करती है.
यह तनाव रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा सकता है, इसलिए इन दो बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है. तुलसी की चाय का आनंद लेने का सबसे लोकप्रिय तरीका है, इसके कुछ ताज़े पत्ते चबाना या स्वाद बढ़ाने के लिए इन्हें सूप में डालना.
5.अदरक
अदरक एक ज़ायकादार किक-स्टार्टर है जो आपके आहार और आपके मेटाबॉलिज़्म को जगा देगा. इसका इस्तेमाल सदियों से न सिर्फ़ इसके स्वाद के लिए, बल्कि शरीर को सहारा देने के लिए भी किया जाता रहा है. यह आपके शरीर को चीनी को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करता है और किसी भी चीज़ में ताज़ा, उज्ज्वल स्वाद जोड़ता है. ताज़ा अदरक को गर्म नींबू पानी, स्टर-फ्राई, मैरिनेड या चाय में मिलाया जा सकता है. यह आपके खाने को भारी किए बिना उसमें एक मसालेदार स्वाद लाता है.
6.जामुन के बीज
शुगर कंट्रोल करने में जामुन के बीज बहुत मददगार होते हैं, ये इंसुलिन बढ़ाने में मदद करते हैं, जो प्री-डायबिटीज और डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद है. इसका ग्लासेमिक इंडेक्स कम होता है. इसलिए इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ता है. गर्म पानी से पिसे हुए बीजों का पाउडर आप रोज सुबह खाली पेट फांक लें.
7.दालचीनी
दालचीनी न केवल आपकी मिठाई में बेकरी जैसा स्वाद जोड़ती है, बल्कि यह वास्तव में आपके शरीर को इंसुलिन के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देने में भी मदद करती है, जिससे आपके रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है. यह मीठे और नमकीन, दोनों तरह के व्यंजनों में बेहतरीन लगता है - दलिया पर छिड़का जाए, स्मूदी में मिलाया जाए, कॉफ़ी में मिलाया जाए, या किसी करी में मिलाया जा सकता है. या एक चुटकी दालचीनी पानी में डालकर या चाय में डालकर भी पी सकते हैं.
यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य आयुर्वेदिक रिपोर्ट्स पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
