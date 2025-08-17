Twitter
Advertisement
Headlines

LIC AAO Recruitment 2025: LIC में इंजीनियर और अफसरों की बंपर भर्तियां, जानें कितने रुपये देकर भरना पड़ेगा फॉर्म

क्या होता है Product Management और कैसे 12वीं के बाद इसमें बनाएं करियर? समझें A to Z सबकुछ

ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   

पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां

Job-Interview Crack Tips: काबलियत के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी? तो ये पावरफुल टिप्स इंटरव्यू क्रैक करा देंगे

Cholesterol Control Foods: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को Premanand Maharaj ने दिया गुरुमंत्र, सौ प्रतिशत मिलेगी सफलता

Diabetes Home Remedy: डायबिटीज किलर कही जाती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, ब्लड शुगर बढ़ने ही नहीं देंतीं

अब मैनेजमेंट की दुनिया में एंट्री लेंगी मनु भाकर, जानें IIM के किस कोर्स पर लगाया है 'निशाना'

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या होता है Product Management और कैसे 12वीं के बाद इसमें बनाएं करियर? समझें A to Z सबकुछ

क्या होता है Product Management और कैसे 12वीं के बाद इसमें बनाएं करियर? समझें A to Z सबकुछ

Job-Interview Crack Tips: काबलियत के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी? तो ये पावरफुल टिप्स इंटरव्यू क्रैक करा देंगे

काबलियत के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी? तो ये पावरफुल टिप्स इंटरव्यू क्रैक करा देंगे

कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों का काटना और खरोंच मारना भी हो सकता है खतरनाक, बरतें सावधानी

कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों का काटना और खरोंच मारना भी हो सकता है खतरनाक, बरतें सावधानी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   

ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान

पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां

पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां

Cholesterol Control Foods: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा

नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Diabetes Home Remedy: डायबिटीज किलर कही जाती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, ब्लड शुगर बढ़ने ही नहीं देंतीं

डायबिटीज में अगर आपका ब्लड शुगर हमेशा ही फ्लैक्चुएट होता रहता है तो आपको आज ऐसी आयुर्वेदिक बूटियों के बारे में बताएंगे जो शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देतीं और इन्हें इसी वजह से डायबिटीज किलर के नाम से जाना भी जाता है.

ऋतु सिंह | Aug 17, 2025, 10:04 AM IST

1.ये जड़ी-बूटियां ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखती हैं

ये जड़ी-बूटियां ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखती हैं
1

ये सच है कि कुछ जड़ी-बूटियां ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में बहुत मदद करती हैं, तो शायद कई लोग यकीन न करें. लेकिन यह बिल्कुल सच है. अगर ब्लड शुगर का स्तर बढ़ता रहता है और दवा से भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही तो आपको यहां बताई गई जड़ी-बूटियों को रोज सुबह खाली पेट जरूर लेना चाहिए.
 

Advertisement

2.गुड़मार

गुड़मार
2

इस जड़ी-बूटी की क्रियाविधि अद्भुत है, यह मीठे खाद्य पदार्थों की मिठास को कुछ हद तक कम कर देती है. इसीलिए पारंपरिक चिकित्सा में इसे 'शर्करा नाशक' कहा जाता है.
इसे अक्सर चाय या कैप्सूल के रूप में लिया जाता है, लेकिन आप सूखे पत्तों को गर्म पानी में भिगोकर हल्का काढ़ा भी बना सकते हैं. चीनी की लालसा को कम करने के अलावा, यह स्वस्थ रक्त शर्करा प्रबंधन में भी मदद करता है.
 

3.मेथी के बीज 

मेथी के बीज 
3

ये छोटे-छोटे एम्बर रंग के बीज देखने में भले ही साधारण लगें, लेकिन ये काफी असरदार होते हैं. फाइबर से भरपूर, ये कार्बोहाइड्रेट को शुगर में बदलने की दर को धीमा करने में मदद करते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा में अचानक कमी नहीं आती.
मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोएँ और सुबह सबसे पहले पानी पिएँ. या फिर, अगर आप चाहें तो इन्हें पीसकर पाउडर को अपनी चपाती के घोल, दाल या स्टर-फ्राई में मिलाएँ. ये थोड़े कड़वे होते हैं, लेकिन इन्हें पकाने के बाद ये कड़वाहट गायब हो जाती है.
 

4.तुलसी के पत्ते

तुलसी के पत्ते
4

तुलसी का शायद हर किसी के घर में एक खास स्थान होता है. परंपरा के अलावा, यह तनाव दूर करने और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण में रखने में भी मदद करती है.
यह तनाव रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा सकता है, इसलिए इन दो बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है. तुलसी की चाय का आनंद लेने का सबसे लोकप्रिय तरीका है, इसके कुछ ताज़े पत्ते चबाना या स्वाद बढ़ाने के लिए इन्हें सूप में डालना.
 

TRENDING NOW

5.अदरक

अदरक
5

अदरक एक ज़ायकादार किक-स्टार्टर है जो आपके आहार और आपके मेटाबॉलिज़्म को जगा देगा. इसका इस्तेमाल सदियों से न सिर्फ़ इसके स्वाद के लिए, बल्कि शरीर को सहारा देने के लिए भी किया जाता रहा है. यह आपके शरीर को चीनी को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करता है और किसी भी चीज़ में ताज़ा, उज्ज्वल स्वाद जोड़ता है. ताज़ा अदरक को गर्म नींबू पानी, स्टर-फ्राई, मैरिनेड या चाय में मिलाया जा सकता है. यह आपके खाने को भारी किए बिना उसमें एक मसालेदार स्वाद लाता है.
 

6.जामुन के बीज

जामुन के बीज
6

शुगर कंट्रोल करने में जामुन के बीज बहुत मददगार होते हैं, ये इंसुलिन बढ़ाने में मदद करते हैं, जो प्री-डायबिटीज और डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद है. इसका ग्लासेमिक इंडेक्स कम होता है. इसलिए इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ता है. गर्म पानी से पिसे हुए बीजों का पाउडर आप रोज सुबह खाली पेट फांक लें.

7.दालचीनी

दालचीनी
7

दालचीनी न केवल आपकी मिठाई में बेकरी जैसा स्वाद जोड़ती है, बल्कि यह वास्तव में आपके शरीर को इंसुलिन के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देने में भी मदद करती है, जिससे आपके रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है. यह मीठे और नमकीन, दोनों तरह के व्यंजनों में बेहतरीन लगता है - दलिया पर छिड़का जाए, स्मूदी में मिलाया जाए, कॉफ़ी में मिलाया जाए, या किसी करी में मिलाया जा सकता है. या एक चुटकी दालचीनी पानी में डालकर या चाय में डालकर भी पी सकते हैं.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य आयुर्वेदिक रिपोर्ट्स पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Selena Gomez से इंडियन फैन ने बुलवाया 'जय श्री राम', सिंगर का रिएक्शन देख हो जाएंगे हैरान
Selena Gomez से इंडियन फैन ने बुलवाया 'जय श्री राम', सिंगर का रिएक्शन देख हो जाएंगे हैरान
Uttar Pradesh News: रिश्ते हुए शर्मसार, यूपी में नाती ने किया बूढ़ी नानी से रेप, बिहार में भी 6 साल की भतीजी से दुष्कर्म
शर्मनाक: नाती ने किया बूढ़ी नानी से रेप, चाचा ने किया 6 साल की भतीजी से दुष्कर्म
Uttar Pradesh By Polls 2024: सपा लाई Akhilesh Yadav का ऐसा पोस्टर, जिसे बताया CM Yogi के ‘बटेंगे तो कटेंगे’ का जवाब
सपा लाई Akhilesh Yadav का ऐसा पोस्टर, जिसे बताया CM Yogi के ‘बटेंगे तो कटेंगे’ का जवाब
Juice For Health: इस फल का जूस कम करेगा किडनी स्टोन का रिस्क, सुबह उठते ही पीने से मिलेंगे और भी फायदे
इस फल का जूस कम करेगा किडनी स्टोन का रिस्क, सुबह उठते ही पीने से मिलेंगे और भी फायदे
US election 2024 : Trump या Harris? कब होगी अमेरिकी चुनावों के नतीजों की घोषणा?
US election 2024 : Trump या Harris? कब होगी अमेरिकी चुनावों के नतीजों की घोषणा?
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान
पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां
पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां
Cholesterol Control Foods: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा
नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को Premanand Maharaj ने दिया गुरुमंत्र, सौ प्रतिशत मिलेगी सफलता
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को Premanand Maharaj ने दिया गुरुमंत्र, सौ प्रतिशत मिलेगी सफलता
Diabetes Home Remedy: डायबिटीज किलर कही जाती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, ब्लड शुगर बढ़ने ही नहीं देंतीं
डायबिटीज किलर कही जाती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, ब्लड शुगर बढ़ने ही नहीं देंतीं
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE