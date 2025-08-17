Diabetes Home Remedy: डायबिटीज किलर कही जाती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, ब्लड शुगर बढ़ने ही नहीं देंतीं

7 . दालचीनी

7

दालचीनी न केवल आपकी मिठाई में बेकरी जैसा स्वाद जोड़ती है, बल्कि यह वास्तव में आपके शरीर को इंसुलिन के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देने में भी मदद करती है, जिससे आपके रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है. यह मीठे और नमकीन, दोनों तरह के व्यंजनों में बेहतरीन लगता है - दलिया पर छिड़का जाए, स्मूदी में मिलाया जाए, कॉफ़ी में मिलाया जाए, या किसी करी में मिलाया जा सकता है. या एक चुटकी दालचीनी पानी में डालकर या चाय में डालकर भी पी सकते हैं.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य आयुर्वेदिक रिपोर्ट्स पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.