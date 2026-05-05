हार्वर्ड-ट्रेंड डॉक्टर ने बताया, अंदर से बीमार कर देती हैं ये 6 आदतें! अस्पताल के चलते रह जाएंगे चक्कर

7 . जल्दी-जल्दी खाने की आदत

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एक्सपर्ट के मुताबिक जल्दी -जल्दी खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. इसकी वजह से ब्लोटिंग कि समस्या हो सकती है, जब आप जल्दी-जल्दी खाते हैं तो ब्रेन को ये सोचने का समय ही नहीं मिलता है कि आपका पेट भर गया है. इससे आप ज्यादा खा लेते हैं, जो पेट से जुड़ी की समस्या का कारण बन सकता है. (AI Iamge)

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