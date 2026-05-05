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हार्वर्ड-ट्रेंड डॉक्टर ने बताया, अंदर से बीमार कर देती हैं ये 6 आदतें! अस्पताल के चलते रह जाएंगे चक्कर

Unhealthy Habits: आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है, जिसकी वजह से लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. ये आदतें ऐसी हैं,  जो हमें आम लगती हैं लेकिन धीरे-धीरे ये शरीर पर बुरा असर डालती हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में... 

Abhay Sharma | May 05, 2026, 10:08 PM IST

1.हार्वर्ड-ट्रेंड डॉक्टर ने दी ये सलाह  

हार्वर्ड-ट्रेंड डॉक्टर ने दी ये सलाह  
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हार्वर्ड से ट्रेन डॉ. सौरभ सेठी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ऐसी 6 आदतों के बारे में बताया है, जिन्हें आज से ही बदल देनी चाहिए.  आइए जानें इन आदतों के बारे में और इसका सेहत पर क्या असर पड़ता है... (AI Iamge)

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2.लंबे समय तक पेशाब को रोक कर रखना

लंबे समय तक पेशाब को रोक कर रखना
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कई लोग पेशाब रोक कर रखते हैं और तेज प्रेशर आने पर ही टॉयलेट जाते हैं. पर आपकी ये आदत गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती है. पेशाब अगर पित्ताश्य में भरा रहे तो बैक्टीरिया जल्दी पनपनते हैं. इसकी वजह से यूरिन इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है. (AI Iamge)

3.मुंह खोलकर सोने की आदत

मुंह खोलकर सोने की आदत
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कई लोग मुंह खोलकर सोते हैं. इससे न केवल स्लीप क्वालिटी खराब होती है, बल्कि मुंह ज्यादा सुखता है और खर्राटे का भी कारण बनता है. इसे हाई ब्लड प्रेशर से भी जोड़ा कर देखा जाता है. साथ ही स्लीप एपनिया जैसी गंभीर समस्या लगभग हर 5 में से 1 एडल्ट को प्रभावित करती है. (AI Iamge)

4.गलत पोश्चर में में लंबे समय तक बैठना

गलत पोश्चर में में लंबे समय तक बैठना
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लंबे समय तक गलत पोश्चर जैसे झुककर बैठने या फिर काम करने से पीठ और गर्दन में ज्यादा दबाव पड़ता है और इसकी वजह से दर्द और अकड़न की समस्या हो सकती है. अगर लंबे समय तक इसपर ध्यान न दिया जाए तो इससे ज्वाइंट से जुड़ी दिक्कते भी पैदा हो सकती हैं. (AI Iamge)

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5.टॉयलेट में देर तक बैठने की आदत

टॉयलेट में देर तक बैठने की आदत
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इसके अलावा टॉयलेट में मोबाइल चलाना और लंबे समय तक बैठे रहना खतरनाक हो सकता है.  टॉयलेट में देर तक बैठने से नसो पर एक्सट्रा प्रेशर पड़ता है और इससे सबसे ज्यादा बवासीर की खतरा बढ़ जाता है. (AI Iamge)

6.बार-बार चेहरे पर हाथ लगाने की आदत

बार-बार चेहरे पर हाथ लगाने की आदत
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वहीं बार-बार चेहरे पर हाथ लगाने से भी समस्या हो सकती है, क्योंकि पूरा दिन हमारे हाथ कई चीजों को छूते हैं, जिससे हाथों में बैक्टीरिया लग जाते हैं और इस स्थिति में हाथों से चेहरे को छूने से स्किन इंफेक्शन, दानें या फिर इरिटेशन हो सकती है. (AI Iamge)

 

7.जल्दी-जल्दी खाने की आदत

जल्दी-जल्दी खाने की आदत
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एक्सपर्ट के मुताबिक जल्दी -जल्दी खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. इसकी वजह से ब्लोटिंग कि समस्या हो सकती है, जब आप जल्दी-जल्दी खाते हैं तो ब्रेन को ये सोचने का समय ही नहीं मिलता है कि आपका पेट भर गया है. इससे आप ज्यादा खा लेते हैं, जो पेट से जुड़ी की समस्या का कारण बन सकता है.   (AI Iamge)

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